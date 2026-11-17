Ο Νεκτάριος, πρώην ηγούμενος της Μονής Οσίου Αββακούμ στο Φτερικούδι, αθωώθηκε μετά την αναστολή της ποινικής δίωξης εναντίον του, σε σχέση με τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για αδικήματα που σχετίζονται με το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που ήταν εγκατεστημένο στο μοναστήρι. Η σημερινή εξέλιξη στο Δικαστήριο, ήταν αποτέλεσμα της έκδοσης προνομιακού εντάλματος certiorari από το Ανώτατο Δικαστήριο, πριν από μερικές ημέρες. Το Ανώτατο Δικαστήριο, σε δευτεροβάθμια δικαιοδοσία, έκανε δεκτούς τρεις από τους τέσσερις λόγους έφεσης που καταχώρισε ο μοναχός Νεκτάριος, τέως ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ, ακυρώνοντας το διάταγμα κατακράτησης τριών ηλεκτρονικών συσκευών που περιέχουν οπτικοακουστικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της Μονής. Στο πλαίσιο της σημερινής διαδικασίας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, η Κατηγορούσα Αρχή ενημέρωσε για την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να προχωρήσει σε αναστολή της ποινικής δίωξης του κατηγορουμένου. Για την συγκεκριμένη υπόθεση ο Νεκτάριος αντιμετώπιζε τρεις κατηγορίες.
Υπόθεση Αββακούμ: Αθώος ο Νεκτάριος μετά από αναστολή της ποινικής δίωξης εναντίον του
Ο Νεκτάριος και ο Πορφύριος, είναι κατηγορούμενοι σε άλλη υπόθεση η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία για άλλα αδικήματα που σχετίζονται με όσα λάμβαναν χώρα στη Μονή Οσίου Αββακούμ.
- Ενώ ήταν υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του κλειστού κυκλώματος βιντεοπαρακολούθησης που ήταν εγκατεστημένο στη Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ, το οποίο κατέγραφε συστηματικά δημόσια προσβάσιμο χώρο σε μεγάλη κλίμακα, δεν διενήργησε εκτίμηση κινδύνου ως προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πιστών, πριν την εγκατάσταση και λειτουργία του εν λόγω κλειστού κυκλώματος βιντεοπαρακολούθησης
- Επέτρεψε την καταγραφή προσωπικών δεδομένων των πιστών κατά παράβαση της αρχής ελαχιστοποίησης των δεδομένων
- Εξομολογούσε του πιστούς σε χώρο που καλύπτετο από το κλειστό κύκλωμα βιντεοπαρακολούθησης με αποτέλεσμα να καταγράφονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκάλυπταν θρησκευτικές πεποιθήσεις των πιστών.
Σημειώνεται ότι, ο Νεκτάριος και ο Πορφύριος, είναι κατηγορούμενοι σε άλλη υπόθεση η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία για άλλα αδικήματα που σχετίζονται με όσα λάμβαναν χώρα στη Μονή Οσίου Αββακούμ.
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