Ο Νεκτάριος, πρώην ηγούμενος της Μονής Οσίου Αββακούμ στο Φτερικούδι, αθωώθηκε μετά την αναστολή της ποινικής δίωξης εναντίον του, σε σχέση με τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για αδικήματα που σχετίζονται με το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που ήταν εγκατεστημένο στο μοναστήρι. Η σημερινή εξέλιξη στο Δικαστήριο, ήταν αποτέλεσμα της έκδοσης προνομιακού εντάλματος certiorari από το Ανώτατο Δικαστήριο, πριν από μερικές ημέρες. Το Ανώτατο Δικαστήριο, σε δευτεροβάθμια δικαιοδοσία, έκανε δεκτούς τρεις από τους τέσσερις λόγους έφεσης που καταχώρισε ο μοναχός Νεκτάριος, τέως ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ, ακυρώνοντας το διάταγμα κατακράτησης τριών ηλεκτρονικών συσκευών που περιέχουν οπτικοακουστικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της Μονής. Στο πλαίσιο της σημερινής διαδικασίας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, η Κατηγορούσα Αρχή ενημέρωσε για την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να προχωρήσει σε αναστολή της ποινικής δίωξης του κατηγορουμένου. Για την συγκεκριμένη υπόθεση ο Νεκτάριος αντιμετώπιζε τρεις κατηγορίες.