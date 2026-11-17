Για τις 8 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η διαδικασία στην υπόθεση τρομοκρατίας που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, λόγω απουσίας μέλους του δικαστηρίου.
Υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα: Αναβλήθηκε η διαδικασία λόγω απουσίας μέλους του δικαστηρίου
Η διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας αναβλήθηκε λόγω απουσίας μέλους του δικαστηρίου. Τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένεται να απαντήσουν τότε στις κατηγορίες.
Στην υπόθεση κατηγορούνται τέσσερα πρόσωπα, ηλικίας 38, 54, 32 και 41 ετών. Κατά την επόμενη δικάσιμο αναμένεται να απαντήσουν στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.
Οι τέσσερις αντιμετωπίζουν δέκα κατηγορίες, μεταξύ άλλων για υποστήριξη και συμμετοχή στην τρομοκρατική ομάδα Χαμάς, καθώς και για συνωμοσία με σκοπό τη χρήση εκρηκτικών υλών.
Ο πέμπτος κατηγορούμενος, ηλικίας 33 ετών, αντιμετωπίζει ξεχωριστή υπόθεση, η οποία καταχωρίστηκε προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας κατηγορίας. Θα παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου στις 25 Νοεμβρίου για επιβολή ποινής.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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