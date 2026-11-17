Στην υπόθεση κατηγορούνται τέσσερα πρόσωπα, ηλικίας 38, 54, 32 και 41 ετών. Κατά την επόμενη δικάσιμο αναμένεται να απαντήσουν στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Οι τέσσερις αντιμετωπίζουν δέκα κατηγορίες, μεταξύ άλλων για υποστήριξη και συμμετοχή στην τρομοκρατική ομάδα Χαμάς, καθώς και για συνωμοσία με σκοπό τη χρήση εκρηκτικών υλών.

Ο πέμπτος κατηγορούμενος, ηλικίας 33 ετών, αντιμετωπίζει ξεχωριστή υπόθεση, η οποία καταχωρίστηκε προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας κατηγορίας. Θα παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου στις 25 Νοεμβρίου για επιβολή ποινής.

Πηγή: ΚΥΠΕ