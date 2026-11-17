Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο κ. Κουλίας υποστήριξε ότι το ΔΗΚΟ θα πρέπει να αξιοποιήσει την εμπειρία από τις προηγούμενες πολιτικές του συνεργασίες, προκειμένου να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης διακυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, το κόμμα έχει συνεργαστεί στο παρελθόν τόσο με την Αριστερά όσο και με τη Δεξιά, επισημαίνοντας ότι οι συνεργασίες αυτές απέφεραν θετικά αποτελέσματα. Τόνισε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε νέα συνεργασία θα πρέπει να στηρίζεται σε κοινό πρόγραμμα και να περιλαμβάνει κοινοβουλευτικά κόμματα.

«Το ΔΗΚΟ πρέπει να επιδιώξει ουσιαστική και πραγματική συνεργασία για να βρίσκεται στην εξουσία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν θα υιοθετήσουν εξωκοινοβουλευτικούς»

Αναφερόμενος στις επιλογές των κομμάτων για τις προεδρικές εκλογές του 2028, ο Ζαχαρίας Κουλίας εκτίμησε ότι αυτή τη φορά δεν θα επαναληφθεί η στήριξη εξωκοινοβουλευτικών υποψηφίων, όπως συνέβη σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

«Θεωρώ ότι αυτή τη φορά πρότα κοινοβουλευτικά κόμματα δεν θα υιοθετήσουν εξωκοινοβουλευτικούς. Θα υιοθετήσουν τους κοινοβουλευτικούς τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να καταστήσει καθοριστικό τον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Ερωτηθείς κατά πόσο το ΔΗΚΟ βρίσκεται πολιτικά πιο κοντά σε συγκεκριμένο κόμμα, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις τόσο προς τα δεξιά όσο και προς τα αριστερά.

Οι διαφωνίες στο ΔΗΚΟ και η υποψηφιότητα Χαραλαμπίδου

Σε σχέση με τις διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται εντός του ΔΗΚΟ για τη στάση του κόμματος στις προεδρικές εκλογές, ο κ. Κουλίας αναγνώρισε την ύπαρξη διαφωνιών, εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι θα ληφθεί η ορθή απόφαση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον πρόεδρο του κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλο, τον οποίο χαρακτήρισε έναν από τους ικανούς πολιτικούς αρχηγούς που θα μπορούσαν να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας.

Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο υποψηφιότητας της βουλεύτριας Ειρήνης Χαραλαμπίδου, περιορίστηκε να σημειώσει ότι πρόκειται για μια επιλογή που είναι αποδεκτή στο πλαίσιο της δημοκρατίας, καθώς κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την ψήφο του εκλογικού σώματος.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για τη λήψη αποφάσεων ενόψει των προεδρικών εκλογών, εκτίμησε ότι το πολιτικό σκηνικό θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει μέχρι τα Χριστούγεννα.