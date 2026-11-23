Το νέο Avenger εξακολουθεί να δίνει έμφαση στις δυνατότητες κίνησης πέρα από την άσφαλτο. Με την τεχνολογία Selec-Terrain® επιλέγεις πρόγραμμα οδήγησης ανάλογα με το έδαφος (άμμο, λάσπη ή χιόνι) και το αυτοκίνητο προσαρμόζεται αυτόματα. Παράλληλα, το Hill Descent Control εξασφαλίζει ελεγχόμενη κατάβαση σε απότομες κατηφόρες. Τα 20 εκατοστά απόσταση από το έδαφος σου επιτρέπουν να πας όπου θες, ενώ η περιμετρική προστασία αμαξώματος 360° σε κάνει να νιώθεις έτοιμος για ό,τι βρεθεί μπροστά σου. Και το καλύτερο; Όλα αυτά είναι στον βασικό εξοπλισμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ποικιλία των κινητήριων συνόλων. Η γκάμα περιλαμβάνει την ήπια υβριδική έκδοση e-Hybrid των 110 ίππων, με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, καθώς και η αμιγώς ηλεκτρική των 156 ίππων, με μπαταρία 54 kWh και αυτονομία έως 400 χιλιόμετρα. Τις επιλογές συμπληρώνει η τετρακίνητη υβριδική έκδοση 4xe με τους 145 ίππους. Με αυτή τη γκάμα, το νέο Avenger συνδυάζει τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής αγοράς, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης.

Οι σχεδιαστικές παρεμβάσεις διατηρούν αναγνωρίσιμη την ταυτότητα του Avenger, προσθέτοντας όμως στοιχεία που το φέρνουν πιο κοντά στη νεότερη σχεδιαστική φιλοσοφία της Jeep. Η χαρακτηριστική μάσκα με τις επτά κάθετες γρίλιες αποκτά φωτισμό LED, ενώ οι επανασχεδιασμένοι προφυλακτήρες και οι νέες προστατευτικές επιφάνειες ενισχύουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του. Την εικόνα συμπληρώνουν νέες ζάντες και πρόσθετες επιλογές χρωμάτων.

Αλλαγές συναντούμε και στο εσωτερικό, όπου χρησιμοποιούνται αναβαθμισμένα υλικά και βελτιωμένες επενδύσεις. Η κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto, ενώ οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες περιλαμβάνουν προβολείς LED Matrix και σύστημα περιμετρικής απεικόνισης με πρόσθετη εμπρός κάμερα. Παράλληλα, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού συμβάλλουν στην ασφάλεια και στην ευκολία των καθημερινών μετακινήσεων.

Ξεχωριστή θέση αποκτά η επετειακή έκδοση 85th Anniversary, που δημιουργήθηκε για τα 85 χρόνια της Jeep. Διακρίνεται από ειδικά εμβλήματα, χρυσαφί σχεδιαστικές λεπτομέρειες, ιδιαίτερες επενδύσεις και πλουσιότερο εξοπλισμό.