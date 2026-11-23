Η κ. Δημητριάδου περιέγραψε όσα διαδραματίστηκαν έξω από το σχολείο την ημέρα της αναχώρησης, εξηγώντας ότι η παρουσία μεγάλου αριθμού μαθητών από διαφορετικά σχολεία, σε συνδυασμό με τη χρήση κροτίδων, την οδήγησε στην απόφαση να ζητήσει την παρέμβαση της Αστυνομίας.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη εξόρμηση δεν είχε οργανωθεί από το σχολείο, ενώ απηύθυνε έκκληση για σεβασμό στη μνήμη της 17χρονης και στην οικογένειά της, ζητώντας να σταματήσει η διασπορά ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών για τις συνθήκες του θανάτου της.

Ενημέρωσε Αστυνομία και γονείς πριν από την αναχώρηση

Σύμφωνα με τη διευθύντρια, το πρωί της αναχώρησης επικρατούσε αναστάτωση στον χώρο έξω από το σχολείο, όπου είχαν συγκεντρωθεί τόσο μαθητές του Λυκείου Αγίου Σπυρίδωνα όσο και νεαροί από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η ίδια ανέφερε ότι η κατάσταση προκάλεσε την ανησυχία της, ιδιαίτερα όταν διαπιστώθηκε η χρήση κροτίδων.

«Είχαμε εξωσχολικούς έξω από το σχολείο, δεν ήταν τα δικά μας παιδιά. Ήταν και κάποια δικά μας παιδιά μαζί, αλλά είδαμε πάρα πολλά παιδιά από άλλα σχολεία», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, επικοινώνησε με τον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Λεμεσού, τον Αρχηγό Αστυνομίας και τον αστυνομικό σταθμό Κακοπετριάς, προκειμένου να μεταφέρει τις ανησυχίες της.

Δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, καθώς απέστειλε και γραπτή ενημέρωση προς την Αστυνομία, καταγράφοντας όσα είχαν υποπέσει στην αντίληψή της.

«Έστειλα και επιστολή αμέσως στην Αστυνομία, ενημερώνοντας για το τι γινόταν και για τις ανησυχίες μου», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, ειδοποίησε τους γονείς των μαθητών, προτρέποντάς τους να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους και, όπου ήταν εφικτό, να μεταβούν για να τα παραλάβουν.

Εκτός σχολικής ευθύνης η διοργάνωση

Η κ. Δημητριάδου διευκρίνισε ότι η μετάβαση των μαθητών στην Κακοπετριά δεν εντασσόταν στο πρόγραμμα επίσημων σχολικών εκδρομών και δεν τελούσε υπό την ευθύνη της διεύθυνσης.

Όπως ανέφερε, στο σχολείο εφαρμόζεται συγκεκριμένη πολιτική που απαγορεύει την προώθηση ανεπίσημων εξορμήσεων εντός του εκπαιδευτικού χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν επιτρέπεται η διανομή εντύπων για κρατήσεις, η συγκέντρωση χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με τη διοργάνωση τέτοιων μετακινήσεων.

Σύμφωνα με την ίδια, την πρωτοβουλία για τη συγκεκριμένη εξόρμηση είχαν αναλάβει ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου. Οι δύο μαθητές, όπως σημείωσε, συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες της διεύθυνσης και δεν πραγματοποίησαν σχετικές ενέργειες εντός του σχολείου.

Πρόσθεσε ότι η διεύθυνση επιδιώκει να γνωρίζει πότε προγραμματίζονται τέτοιες εξορμήσεις, όχι επειδή συμμετέχει στη διοργάνωσή τους, αλλά για να έχει τη δυνατότητα να προχωρεί σε προληπτικές ενέργειες.

«Αυτή η εκδρομή δεν πρέπει να γίνεται»

Ιδιαίτερα κατηγορηματική εμφανίστηκε η διευθύντρια όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί για το κατά πόσο πρέπει να συνεχιστεί η πρακτική των ανεπίσημων μαθητικών εξορμήσεων.

«Αυτή η εκδρομή δεν πρέπει να γίνεται», δήλωσε, εκφράζοντας την προσωπική της θέση για την ανάγκη περιορισμού τέτοιων διοργανώσεων.

Όπως εξήγησε, στις εξορμήσεις δεν συμμετέχουν αποκλειστικά τελειόφοιτοι λυκείων, αλλά και μαθητές μικρότερων τάξεων, ακόμη και παιδιά που φοιτούν σε γυμνάσια.

Η ίδια υποστήριξε ότι τα Σαββατοκύριακα συγκεντρώνονται στην Κακοπετριά μεγάλοι αριθμοί μαθητών από διάφορα σχολεία, χωρίς να υπάρχει οργανωμένο πλαίσιο επιτήρησης.

Για το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο εκτίμησε ότι στην περιοχή βρίσκονταν περίπου 600 με 700 παιδιά, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός αυτός δεν προέρχεται από επίσημη καταμέτρηση.

Η βασική ανησυχία της αφορά την απουσία υπεύθυνων ενηλίκων, οι οποίοι θα μπορούσαν να παρέμβουν σε περίπτωση ατυχήματος, επεισοδίου ή άλλης έκτακτης ανάγκης.

«Πηγαίνουν με λεωφορείο μόνα τους τα παιδιά. Δεν υπάρχει γιατρός», ανέφερε, επισημαίνοντας τη διαφορά από τις οργανωμένες σχολικές εκδρομές, στις οποίες προβλέπονται συνοδοί, επιτήρηση και δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών.

«Ένα υπέροχο κορίτσι» – Έκκληση να σταματήσουν οι εικασίες

Με συγκίνηση μίλησε η κ. Δημητριάδου για τη 17χρονη μαθήτρια, την οποία περιέγραψε ως ένα παιδί με εξαιρετική συμπεριφορά και πολύ καλή παρουσία στο σχολείο.

«Μιλάμε για ένα υπέροχο κορίτσι, πολύ καλή μαθήτρια, ευγενέστατο παιδί», δήλωσε.

Η διευθύντρια εξέφρασε παράλληλα την έντονη δυσαρέσκειά της για όσα διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον θάνατο της ανήλικης, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών.

«Να σεβαστούμε τη μνήμη του παιδιού και το πένθος της οικογένειας», υπογράμμισε.

Όπως τόνισε, η διερεύνηση των αιτιών θανάτου αποτελεί αρμοδιότητα των ιατρών, των ιατροδικαστών και των ανακριτικών Αρχών και δεν πρέπει να εξάγονται συμπεράσματα πριν από την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων.

Αναφερόμενη στη μαθήτρια, σημείωσε ότι το σχολείο δεν είχε ενημερωθεί για κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας της, ούτε είχε παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς συμπεριφορά ή σύμπτωμα που να προκαλεί ανησυχία.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι μόνο τα επίσημα ευρήματα των αρμόδιων επιστημόνων μπορούν να δώσουν απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου της.

Βαρύ πένθος στο σχολείο – Ψυχολόγοι στηρίζουν τους μαθητές

Η απώλεια της 17χρονης έχει συγκλονίσει το Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα, με τη διευθύντρια να περιγράφει μια σχολική κοινότητα που προσπαθεί να διαχειριστεί το πένθος.

«Πενθούμε ως σχολική κοινότητα και οι συνάδελφοι είναι συγκλονισμένοι», ανέφερε.

Από το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με την ίδια, βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγοι και σύμβουλοι, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να προσφέρουν υποστήριξη στους μαθητές και στο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Για τον σκοπό αυτό έχουν διαμορφωθεί ξεχωριστοί χώροι, ώστε τα παιδιά να μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να συνομιλήσουν με ειδικούς σε συνθήκες διακριτικότητας.

«Έρχονται παιδιά και κλαίνε», είπε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη συναισθηματική φόρτιση που επικρατεί στο σχολείο.

Καταλήγοντας, η κ. Δημητριάδου εξέφρασε την προσδοκία ότι οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θα εξετάσουν τη λήψη μέτρων για την προστασία των μαθητών που συμμετέχουν σε ανεπίσημες εξορμήσεις.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η συζήτηση για την ασφάλεια των μαθητικών μετακινήσεων δεν πρέπει να συγχέεται με τη διερεύνηση του θανάτου της 17χρονης, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της.