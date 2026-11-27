Η προσέγγισή της ξεκινά από ένα απλό, αλλά ουσιαστικό ερώτημα: τι είναι αυτό που παρακινεί τους ανθρώπους να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που τους δίνει τα εφόδια και τον χώρο να το πετύχουν;

Με επίκεντρο τον άνθρωπο

Με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην ψυχολογία και επαγγελματική εμπειρία σε διαφορετικούς οργανισμούς, η φιλοσοφία της Σοφίας βασίζεται στην κατανόηση των κινήτρων κάθε ανθρώπου, στην αναγνώριση των προσωπικών του δυνατοτήτων και στη φροντίδα της ευημερίας του. Για την ίδια, αυτά αποτελούν τα θεμέλια για έναν πιο δυνατό, ουσιαστικό και συνδεδεμένο οργανισμό.

Πριν από τη συνεργασία της με την Cablenet, είχε αναλάβει ηγετικούς ρόλους στην Qatar Airways, όπου είχε την ευθύνη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση και ανάπτυξη ταλέντου, καθώς και την ευθύνη του τομέα Business Psychology σε ολόκληρο τον Όμιλο. Πριν από την Qatar Airways, είχε τη διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Tryfon Tseriotis, μέλος του Alf.Mizzi Group, συμβάλλοντας στην οργανωτική αλλαγή και την εξέλιξη της εταιρικής κουλτούρας. Νωρίτερα στην επαγγελματική της πορεία, συνέβαλε στη δημιουργία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Cobalt Air, υποστηρίζοντας την έναρξη και την ανάπτυξη της αεροπορικής εταιρείας.

Η Σοφία είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στην Εργασιακή και Οργανωσιακή Ψυχολογία από το University of Surrey και πτυχίου BA στην Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ διαθέτει εξειδίκευση στην ψυχομετρία.

«Η κουλτούρα μιας εταιρείας δεν διαμορφώνεται μέσα από ανακοινώσεις. Χτίζεται καθημερινά, μέσα από τις μικρές στιγμές που έχουν σημασία για τους ανθρώπους. Μέσα από όσα κάνουμε, αλλά και όσα δεν κάνουμε. Από πράγματα που μπορεί να μην καταγράφονται ποτέ και να μην εκφράζονται με λόγια, αλλά γίνονται πάντα αισθητά», ανέφερε η Σοφία Αντωνίου, Chief People Officer της Cablenet. «Στόχος μου είναι να συμβάλω στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου κάθε συνάδελφος αισθάνεται ότι ανήκει, ότι η παρουσία του έχει αξία και ότι έχει τον χώρο και τις ευκαιρίες να εξελιχθεί».

Μία ομάδα, ένας κοινός σκοπός

Η Σοφία αναλαμβάνει τον νέο της ρόλο σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την εταιρεία. Η Cablenet φέρνει τους ανθρώπους της πιο κοντά, χτίζοντας μια κοινή ταυτότητα: μία ομάδα που είναι περήφανη για όσα πρεσβεύει, στηρίζει τα μέλη της και έχει πάντα τον πελάτη στο επίκεντρο.

Οι προτεραιότητές της αντικατοπτρίζουν αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία. Η ευημερία των εργαζομένων, οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων που στηρίζουν τον μετασχηματισμό της εταιρείας, καθώς και η ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή, θα βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της για τους ανθρώπους της Cablenet.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου κάθε συνάδελφος θα έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται, να αξιοποιεί τις δυνατότητές του και να αισθάνεται περήφανος για όσα πετυχαίνει μαζί με την ομάδα.

«Ο μετασχηματισμός μας, αφορά πολλά περισσότερα από τα προϊόντα και τα δίκτυά μας. Αφορά και τους ανθρώπους μας. Η Σοφία φέρνει μαζί της την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την ενσυναίσθηση που χρειαζόμαστε για να δημιουργήσουμε μια εταιρική κουλτούρα για την οποία οι άνθρωποί μας θα αισθάνονται περήφανοι και την οποία οι πελάτες μας θα αναγνωρίζουν σε κάθε τους επαφή με την Cablenet». δήλωσε ο Ιωάννης Μαυρίδης, CEO της Cablenet».

Η βασική αρχή πίσω από το νέο ρόλο της Σοφίας είναι ξεκάθαρη: οι άνθρωποι που αισθάνονται ότι τους εκτιμούν και αντιλαμβάνονται τη διαφορά που κάνουν για τους συναδέλφους τους, για την Cablenet και για κάθε πελάτη που την εμπιστεύεται, είναι εκείνοι που μετατρέπουν μια καλή εταιρεία σε μια πραγματικά σπουδαία εταιρεία.

Γιατί αυτό που κάνει μια καλή εταιρεία να ξεχωρίζει και να γίνεται πραγματικά σπουδαία είναι οι άνθρωποί της.