Η συμμετοχή της ConAgro Ltd στο πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική πράξη κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ενεργού συμβολής του επιχειρηματικού κόσμου στην προσπάθεια στήριξης των συνανθρώπων μας με εμπειρία καρκίνου και των οικογενειών τους.

Η ConAgro Ltd, με έδρα τη Νήσου Λευκωσίας, ιδρύθηκε το 1986 και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς δομικών, γεωργικών και εξειδικευμένων μηχανημάτων στην Κύπρο. Ως επίσημος αντιπρόσωπος διεθνών ευρωπαϊκών κατασκευαστών, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό για τον κατασκευαστικό και γεωργικό τομέα, έχοντας ως βασικές αρχές την αξιοπιστία, την ποιότητα και τη διαρκή υποστήριξη των συνεργατών της.

Μέσα από την ένταξή της στο πρόγραμμα «Ambassadors of Life», η ConAgro Ltd διευρύνει το αποτύπωμά της πέρα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, συμβάλλοντας σε μια συλλογική προσπάθεια με επίκεντρο τον άνθρωπο, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα.

Το πρόγραμμα «Ambassadors of Life» αποτελεί πρωτοβουλία του ΠΑΣΥΚΑΦ, η οποία ενθαρρύνει τη συμμετοχή επιχειρήσεων και οργανισμών σε έναν κοινό κύκλο προσφοράς και αλληλεγγύης. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες ενισχύεται η προσπάθεια του Συνδέσμου για τη συνέχιση της δωρεάν παροχής υπηρεσιών φροντίδας και υποστήριξης προς τα άτομα με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους.

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την ConAgro Ltd για την εμπιστοσύνη και την πολύτιμη στήριξή της, καλωσορίζοντάς την στην οικογένεια των «Ambassadors of Life». Γιατί μέσα από τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την προσφορά, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στη ζωή των συνανθρώπων μας.