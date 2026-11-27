Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews, περίπου 300 εκατομμύρια χοίροι, κοτόπουλα και άλλα εκτρεφόμενα ζώα εξακολουθούν να διατηρούνται σε κλουβιά στην ΕΕ, παρά τη δέσμευση που ανέλαβε η Κομισιόν το 2021 για απαγόρευση της συγκεκριμένης πρακτικής.

Η δικαστική απόφαση, η οποία εκδόθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει νέο χρονοδιάγραμμα για την προώθηση των σχετικών νομοθετικών μέτρων.

Η πρωτοβουλία των 1,4 εκατομμυρίων πολιτών

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στο 2018, όταν η φιλοζωική οργάνωση Compassion in World Farming εγκαινίασε την πανευρωπαϊκή εκστρατεία «End the Cage Age» (Τέλος στην εποχή των κλουβιών), εξασφαλίζοντας τη στήριξη περισσότερων από 170 οργανώσεων.

Η πρωτοβουλία συγκέντρωσε σχεδόν 1,4 εκατομμύρια υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών, με αποτέλεσμα η Κομισιόν να δεσμευθεί το 2021 ότι θα παρουσίαζε σχετική νομοθετική πρόταση μέχρι το τέλος του 2023.

Η εκπνοή της προθεσμίας χωρίς την κατάθεση της νομοθετικής πρότασης οδήγησε τους διοργανωτές της εκστρατείας στη Δικαιοσύνη το 2024.

Η Αναμαρία Πιζάπια, εκπρόσωπος της εκστρατείας, χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση ιστορική νίκη για τα ζώα και τη δημοκρατία στην Ευρώπη.

Ποια ζώα αφορά η κατάργηση των κλουβιών

Η πρωτοβουλία αφορά, μεταξύ άλλων, τις όρνιθες ωοπαραγωγής, τα κουνέλια, τους χοίρους, τα μοσχάρια, τις πάπιες, τις χήνες και τα ορτύκια.

Στόχος είναι να τερματιστούν πρακτικές που περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα των ζώων να κινούνται και να εκδηλώνουν τη φυσιολογική τους συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, περίπου 143 εκατομμύρια όρνιθες ωοπαραγωγής διατηρούνται σε κλουβιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η πλειονότητα των θηλυκών χοίρων περνά τουλάχιστον ένα μέρος της ζωής της σε συνθήκες εγκλεισμού.

Τι σχεδιάζει η Κομισιόν

Στη στρατηγική της για την κτηνοτροφία, που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταθέσει μέχρι το τέλος του έτους νομοθετική πρόταση για τη σταδιακή κατάργηση των κλουβιών στην πτηνοτροφία.

Αντίστοιχη πρόταση για τη χοιροτροφία αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Στους σχεδιασμούς της Κομισιόν περιλαμβάνεται και η επιβολή αντίστοιχων προδιαγραφών ευημερίας των ζώων στα εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για άλλες κατηγορίες ζώων, μεταξύ των οποίων τα κουνέλια και τα μοσχάρια.

Οι φιλοζωικές οργανώσεις ζητούν, παράλληλα, την οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων, προκειμένου να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις τους στις νέες απαιτήσεις.

Η δικαστική απόφαση δεν συνεπάγεται την άμεση απαγόρευση της εκτροφής ζώων σε κλουβιά, αλλά αυξάνει την πίεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι μελετά την απόφαση, διατηρώντας το δικαίωμα άσκησης έφεσης. amp.dw.com

Πηγές: Euronews / Deutsche Welle