Νέα πρόσκληση από το ΙδΕΚ: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη της νέας πρόσκλησης «Ενίσχυση Ικανότητας Επιχειρήσεων για Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων» (Κωδ. NPD-CAPBLD/0825).

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις με τουλάχιστον 10 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας, οι οποίες επιθυμούν να επενδύσουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικήσουν τη χρηματοδότηση που ανέρχεται μέχρι €30.000 ανά έργο μέσω απλοποιημένης διαδικασίας υποβολής προτάσεων και ταχείας διαδικασίας αξιολόγησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στις €580.000.

Υποβολή Προτάσεων

Καταληκτική Ημερομηνία : Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025, ώρα 13:00.

: Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025, ώρα 13:00. Υποβολή: Αποκλειστικά μέσω της Πύλης IRIS στο https://iris.research.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο support@research.org.cy ή στο 22 205000.