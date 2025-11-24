16 χειρονομίες που οφείλει να γνωρίζει κάθε μοτοσικλετιστής (φώτο)

Οι περισσότεροι οδηγοί αυτοκινήτων (και μοτοσικλέτας) θα έχουν παρατηρήσει όταν συναντώνται δύο μοτοσικλέτες ή ένα group μοτοσικλετών, οι αναβάτες να κάνουν κάποιες χειρονομίες. Αυτές οι χειρονομίες στα μάτια πολλών θα φαίνονται σαν ένας απλός χαιρετισμός, ωστόσο είναι πολλά περισσότερα από αυτό.

Πρόκειται για έναν κώδικα επικοινωνίας ο οποίος κρύβει αρκετές πληροφορίες και πολλές φορές μπορεί να σώσει τον συνοδοιπόρο από μια δύσκολη στιγμή. Αυτός είναι ο λόγος που κάθε μοτοσικλετιστής θα πρέπει να γνωρίζει αυτόν τον διεθνή κώδικα για να μπορεί να βοηθήσει ή να βοηθηθεί σε μια ώρα ανάγκης.

Υπάρχουν 16 γνωστές χειρονομίες που χρησιμοποιούν οι μοτοσικλετιστές σε όλο τον κόσμο. Πάμε να δούμε επιγραμματικά τι σημαίνει ο καθένας.

Αριστερή στροφή – Το αριστερό χέρι είναι τεντωμένο προς τα έξω με την παλάμη να δείχνει προς τα κάτω.

Δεξιά στροφή – Το αριστερό χέρι κάνει γωνία 90 μοιρών στον αγκώνα με το χέρι προς τα πάνω και η παλάμη είναι σε στάση μπουνιάς.

Στάση – Το χέρι κάνει γωνία 90 μοιρών στον αγκώνα δείχνοντας προς τα κάτω με τον δείκτη να κοιτάζει προς τα κάτω.

Επιτάχυνση – Το αριστερό χέρι είναι τεντωμένο πλάγια και κινείται από κάτω προς τα πάνω με την παλάμη ανοιχτή και να δείχνει προς τα πάνω.

Επιβράδυνση – Το χέρι είναι τεντωμένο πλάγια και κάνει κίνηση από πάνω προς τα κάτω με την παλάμη ανοιχτή και να δείχνει προς τα κάτω.

Ακολούθησέ με – Το χέρι τεντωμένο προς τα πάνω με την παλάμη να κοιτάζει εμπρός.

Πέρασε μπροστά – Έρχεσαι δίπλα στον αναβάτη που θέλεις να περάσει πρώτος στο group και δείξε με τον δείκτη του χεριού το ψαλίδι της μοτοσικλέτας.

Εμπόδιο στο δρόμο – Αν υπάρχει εμπόδιο στην αριστερή πλευρά δείχνει με τεντωμένο χέρι πλάγια/κάτω. Αν το εμπόδιο είναι στη δεξιά πλευρά τεντώνεις μπροστά το δεξί πόδι.

Οδήγηση ο ένας πίσω από τον άλλον – Το χέρι σηκώνεται ψηλά με το ένα δάχτυλο σηκωμένο προς τον ουρανό.

Οδήγηση ο ένας δίπλα στον άλλον – Το αριστερό χέρι σηκωμένο πάνω με δύο δάχτυλα να δείχνουν στον ουρανό.

Μικρή στάση για ξεκούραση – Το αριστερό χέρι είναι τεντωμένο προς τα πλάγια/κάτω, η παλάμη είναι κλειστή και κάνει μικρές κινήσεις πάνω-κάτω.

Μεγάλη στάση για νερό ή καφέ – Το χέρι τεντωμένο προς τα πλάγια/κάτω, ο αντίχειρας σηκωμένος και το χέρι κάνει μικρές κινήσεις πάνω-κάτω.

Έχεις ανοιχτά τα φλας – Το χέρι απλωμένο πλάγια/κάτω και η παλάμη ανοίγει και κλείνει.

Έκτακτη στάση στην άκρη του δρόμου – Το χέρι προς τα πάνω με τον δείκτη τεντωμένο κάνοντας κίνηση δεξιά και αριστερά.

Αστυνομία εμπρός – Χτυπάμε το πάνω μέρος του κράνους με το αριστερό χέρι.

Ανεφοδιασμός – Με το χέρι και τον δείκτη της παλάμης δείχνουμε το ρεζερβουάρ.

Θυμίζουμε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι μοτοσικλετιστές αυτές τις χειρονομίες για να αναγνωρίσουμε κάτι αναπάντεχο που μπορεί να συμβεί. Παράλληλα, θα κάνουμε το ταξίδι και τη βόλτα με φίλους ακόμα πιο διασκεδαστική αποφεύγοντας παρεξηγήσεις και άσκοπες στάσεις για συνεννόηση.

newsmoto.gr