Η Capital.com πιστοποιείται ως Great Place to Work®

Η Capital.com, πρωτοπόρος στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έδρα τη Λεμεσό, πέτυχε μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση, εξασφαλίζοντας την πιστοποίηση Great Place to Work®, την πλέον αναγνωρισμένη διεθνώς πιστοποίηση για την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος.

Η διάκριση αυτή απονέμεται από το Great Place to Work Institute, τον παγκόσμιο ηγέτη στην αξιολόγηση εταιρικής κουλτούρας, και επιβραβεύει οργανισμούς που θέτουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο, οικοδομώντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, συνεργασίας και επαγγελματικής ολοκλήρωσης.

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Ινστιτούτου, με τη συμμετοχή των εργαζομένων της εταιρείας στα γραφεία Κύπρου και Ιταλίας. Με ποσοστό συμμετοχής που ανήλθε στο 92% και με το 95% των εργαζομένων να δηλώνει ότι η Capital.com αποτελεί πραγματικά ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, η πιστοποίηση αυτή αντανακλά την έμπρακτη δέσμευση της εταιρείας στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας εμπιστοσύνης και σεβασμού.

Ο Γενικός Διευθυντής του Great Place to Work® Κύπρου, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, δήλωσε:

«Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη της αφοσίωσης της Capital.com στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που ενθαρρύνει την επαγγελματική ικανοποίηση, την προσωπική ανάπτυξη και την ομαδική συνοχή. Μια τέτοια αναγνώριση ενισχύει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, καθιστώντας την εργοδότη επιλογής για ταλαντούχους επαγγελματίες στον χρηματοοικονομικό τομέα.»

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Capital.com, κ. Χριστόφορος Σουτζιής, σχολίασε:

«Η πιστοποίηση ως Great Place to Work® δεν είναι απλώς μια τιμητική διάκριση· είναι η επιβεβαίωση πως χτίζουμε καθημερινά, μαζί με την ομάδα μας, έναν οργανισμό όπου κάθε φωνή εισακούγεται, κάθε προσπάθεια αναγνωρίζεται και κάθε άνθρωπος έχει χώρο να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί. Αυτή η διάκριση ανήκει σε όλους όσους αποτελούν την Capital.com.»

Η αναγνώριση της Capital.com ως Great Place to Work® επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στη δημιουργία ουσιαστικών εμπειριών για τους ανθρώπους της και ενισχύει τη θέση της ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες που επενδύουν στη δύναμη της εταιρικής κουλτούρας