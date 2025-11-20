Πρόταση για δίωξη 14 για τα πτητικά μέσα - Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Θα πιάσει αρκετούς, όπως φαίνεται, το…«κολάνι» των ποινικών διώξεων για την υπόθεση μίσθωσης πτητικών μέσων από τη Δημοκρατία για τις ανάγκες αεροπυρόσβεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η ποινική έρευνα της Αστυνομίας έχει ολοκληρωθεί και ο φάκελος της υπόθεσης έχει προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες. Από την πολύμηνη διερεύνηση της Αστυνομίας και το ογκωδέστατο μαρτυρικό υλικό που εξασφαλίστηκε, ο φάκελος της υπόθεσης περιλαμβάνει και εισήγηση της Αστυνομίας εναντίον φυσικών και των νομικών προσώπων για τους οποίους πιστεύεται ότι στοιχειοθετούνται συγκεκριμένα αδικήματα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες του «Π», η Αστυνομία εισηγείται την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον 14 νομικών και φυσικών προσώπων. Δηλαδή, τουλάχιστον κατά την Αστυνομία στοιχειοθετείται υπόθεση εναντίον συγκεκριμένων προσώπων και εταιρειών που συμμετείχαν ή είχαν ρόλο στο σύνολο της διαδικασίας μίσθωσης των μέσων πυρόσβεσης.

Πλέον, η Νομική Υπηρεσία μετά τη μελέτη του φακέλου και των στοιχείων που τον συνοδεύουν, θα δώσει οδηγίες προς τους ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου. Δηλαδή, κατά πόσον απαιτούνται επιπρόσθετες ενέργειες, ή κατά πόσον υιοθετείται η εισήγηση της Αστυνομίας, μερικώς ή στην ολότητά της.

Ο δρόμος για την έναρξη της ποινικής έρευνας από την Αστυνομία άνοιξε μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής έρευνας. Στις 22 Ιανουαρίου 2025, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι, «στη βάση ευρημάτων διοικητικής έρευνας, η Αστυνομία Κύπρου άρχισε ποινική έρευνα γύρω από τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σε διαγωνισμό του Τμήματος Δασών για τα πτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης». Στην ίδια ανακοίνωση το υπουργείο σημείωνε ότι «η διοικητική έρευνα, που έγινε με οδηγίες της υπουργού Γεωργίας κατόπιν γραπτής καταγγελίας, κάλυψε το σύνολο των συμβάσεων (μισθώσεων, συντήρησης κ.λπ.) από το 2017 και έπειτα, ώστε να διαφανούν ενέργειες, πράξεις ή και παραλείψεις από τις οποίες ενδέχεται να προκύπτουν πειθαρχικά παραπτώματα ή και ποινικά αδικήματα».

Οι διαθεσιμότητες

Για τη σοβαρή υπόθεση με τη μίσθωση των πτητικών μέσων πυρόσβεσης κρίθηκε αναγκαίο όπως τρεις λειτουργοί των Τμήματος Δασών τεθούν σε διαθεσιμότητα για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου. Με την άρση των διαθεσιμοτήτων, και οι τρεις λειτουργοί επέστρεψαν στη δουλειά τους αλλά αποσπάστηκαν σε άλλα τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που θα επηρέαζαν την ποινική έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη. Σημειώνεται ότι τα βασικά αδικήματα που αφορούσε η ποινική έρευνα σχετίζονταν με την κατάχρηση εξουσίας, διαφθορά, δεκασμό δημόσιου λειτουργού και δωροληψίας για εύνοια από δημόσιο λειτουργό.

Η έρευνα

Μέχρι και οκτώ χρόνια πίσω πήγε η ποινική έρευνα που έγινε από την ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Αρχηγείου. Από κόσκινο πέρασαν όλα τα συμβόλαια που υπογράφηκαν για μίσθωση ελικοπτέρων και αεροπλάνων για κάλυψη των αναγκών αεροπυρόσβεσης. Η έρευνα της Αστυνομίας ήταν πολύπλευρη και πολυδιάστατη, προκειμένου να συμπληρωθούν όλα τα κομμάτια του παζλ, δεδομένων πάντοτε των ιδιαιτεροτήτων μιας τέτοιας φύσεως υπόθεσης. Μεταξύ άλλων είχαν εξασφαλιστεί διατάγματα για έρευνες σε τραπεζικούς λογαριασμούς συγκεκριμένων προσώπων, ή σε λογαριασμούς στενών συγγενικών τους προσώπων (πρώτου βαθμού συγγένειας). Προέκυψε μάλιστα ότι σε κάποιες περιπτώσεις εντοπίστηκαν μεγάλα ποσά σε λογαριασμούς που παραπέμπουν σε μίζες από τα συμβόλαια για τις μισθώσεις των πτητικών μέσων. Κάτω από το μικροσκόπιο των ανακριτών του ΤΑΕ Αρχηγείου τέθηκαν επίσης ηλεκτρονικές συσκευές και τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία συγκεκριμένων προσώπων και εταιρειών για τους οποίους υπήρχαν εύλογες υποψίες για εμπλοκή στους την αλυσίδα με τη σύναψη των επίμαχων συμβολαίων.

Για την ίδια έρευνα, τον περασμένο Ιούνιο σε δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου», αναφερόταν ότι, «από τις μαρτυρίες που έλαβαν τα στελέχη της Αστυνομίας τα οποία διερεύνησαν την υπόθεση προκύπτει πως επί σειρά ετών, μεγάλος αριθμός συμβάσεων για αγορά υπηρεσιών ανατέθηκαν στην ίδια εταιρεία». Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, «κατόπιν διερεύνησης από την Αστυνομία προέκυψαν στοιχεία που δείχνουν ότι μεταξύ των ετών 2018 και 2024, έξι διαγωνισμοί που έγιναν για αγορά υπηρεσιών πιλότων κατακυρώθηκαν σε συγκεκριμένη εταιρική οντότητα».