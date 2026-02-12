Η πρόταση του Υπερταμείου ενώπιον των Λαρνακέων

Πριν το τέλος Φεβρουαρίου επίκειται νέα συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας του Δήμου Λάρνακας, της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης κι Επαρχίας Λάρνακας και του υπουργού Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, προκειμένου να γίνει λεπτομερής ενημέρωση για την πρόταση που ετοίμασε το Υπερταμείο (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου της Ελλάδας) σε σχέση με τη μελλοντική ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας της πόλης. Παράλληλα, στη νέα συνάντηση αναμένεται να υπάρξει ενημέρωση και για την πρόταση της εταιρείας Prosperity Group (μέτοχος κατά 20% της πρώην αναδόχου εταιρείας Kition Ocean Holdings), η οποία ζητά από το κράτος την αναβίωση του έργου ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας.

Σε δηλώσεις του χθες, ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, είπε ότι οι τοπικές Αρχές ζητούν από τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το πώς προχωρεί το θέμα ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας, με τον κ. Βαφεάδη να υπόσχεται ότι τα χρονοδιαγράμματα ετοιμάζονται και πως θα παρουσιαστούν ενώπιον των παραγόντων της Λάρνακας κατά τη νέα συνάντηση που θα γίνει. Παράλληλα, ο κ. Βύρας ανέφερε ότι ο υπουργός Μεταφορών τού μετέφερε πως εξετάζεται και η πρόταση της Λάρνακας για καταρτισμό Ομάδας Παρακολούθησης των χρονοδιαγραμμάτων σε σχέση πάντοτε με το έργο.

Οι παράγοντες της Λάρνακας αναμένουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα από τον Αλέξη Βαφεάδη όσον αφορά το πολυσυζητημένο θέμα ανάπτυξης λιμανιού-μαρίνας κατά τη νέα συνάντηση που προγραμματίζεται εντός του μηνός

Ερωτηθείς, εξάλλου, για τη θέση του Υπερταμείου, το οποίο προκρίνει διαχωρισμό του έργου και όχι ενιαία ανάπτυξη λιμανιού και μαρίνας, ο δήμαρχος Λάρνακας απάντησε: «Θα εξετάσουμε όλα τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν ενώπιόν μας και μετά θα πάρουμε την τελική απόφαση. Θα πρέπει να δούμε όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα της μελέτης που έχει γίνει». Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι σύμβουλοι του Υπερταμείου της Ελλάδας, οι οποίοι ανέλαβαν τους τελευταίους μήνες τη διενέργεια μελέτης για τη μελλοντική ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας-Κύπρου, ευνοούν τον διαχωρισμό της ανάπτυξης των δύο χώρων. Συγκεκριμένα, προκρίνουν δύο παράλληλες αναπτύξεις, χωρίς ν’ αποκλείουν καμία χρήση για το λιμάνι της πόλης, δηλαδή είτε εμπορικό είτε τουριστικό είτε και τις δύο χρήσεις ταυτόχρονα. Όσον αφορά τη μαρίνα οι σύμβουλοι του Υπερταμείου αναγνωρίζουν την ανάγκη αναβάθμισής της, είτε με τα έργα που εξήγγειλε το κράτος το 2024, δηλαδή την εκβάθυνση της μαρίνας, την ανέγερση Ναυτικού Ομίλου (που θα περιλαμβάνει και συνεδριακό κέντρο), τις εξωτερικές τοπιοτεχνίσεις και άλλα συναφή έργα, είτε με την επενδυτική και τουριστική ανάπτυξη της μαρίνας. Ωστόσο, η έκταση και το μέγεθος των επενδύσεων αφήνεται να αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ των τοπικών Αρχών και του Υπουργείου Μεταφορών.