Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Το αδιέξοδο και οι συμβολικές κινήσεις

Όπως συμβαίνει διαχρονικά, η ελληνοκυπριακή πλευρά επιστρατεύει το βολικό αφήγημα της τουρκικής αδιαλλαξίας για να δικαιολογήσει το αδιέξοδο. Αναμφίβολα, η στάση της Άγκυρας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας είναι σκληρή και συχνά εκτός πλαισίου. Ωστόσο επιμελώς αποφεύγεται το ερώτημα κατά πόσο πραγματικά η Ελληνοκυπριακή ηγεσία διαχρονικά έχει προσλαμβάνουσες παραστάσεις ότι η λύση την οποία θα πρέπει να αποδεχθεί, θα περιλαμβάνει την πολιτική ισότητα και τον ουσιαστικό διαμοιρασμό της εξουσίας σε μια ομοσπονδιακή Κύπρο.

Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα. Η επικείμενη κάθοδος της Μαρία Άνχελα Ολγκίν στα τέλη Οκτωβρίου, φαίνεται πως θα είναι και η τελευταία της. Με τη θητεία της να λήγει τον Δεκέμβριο, με βάση τις πληροφορίες και παράλληλα με τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, η όποια ανανέωση της εντολής της φαντάζει σχεδόν αδύνατη. Η αποστολή της, όπως και η προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών, προσκρούει στην έλλειψη κοινού οράματος, στη διαφωνία για τη μεθοδολογία και στην αδυναμία συμφωνίας ακόμη και σε βασικά Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθενται να εγκλωβιστούν σε ατέρμονες διαδικασίες χωρίς αντίκρισμα. Εάν η πολιτική βούληση εξαντλείται σε προφορικές «νέες ιδέες» και συμβολικές χειραψίες, η προοπτική μιας συνολικής διευθέτησης κινδυνεύει να χαθεί οριστικά.

Μια κοινή παρουσία σε ένα δικοινοτικό φεστιβάλ και σε μια μεικτή κοινότητα μπορούν να βελτιώσουν το κλίμα, αλλά δεν παράγουν πολιτική λύση. Χωρίς γενναίες αποφάσεις, ανάληψη ευθύνης και ειλικρινή αποδοχή της ομοσπονδίας, το καταστροφικό status quo θα εδραιώνεται, αφήνοντας την ελληνοκυπριακή πλευρά θεατή των δικών της αδιεξόδων.