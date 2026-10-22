Λυόμενες οι αίθουσες, άλυτα τα προβλήματα

– Πολεοδομική άδεια έχετε;

– Για κάποιες εγκαταστάσεις υπάρχουν εκκρεμότητες.

– Πιστοποιητικό πυρασφάλειας;

– Για κάποια σχολεία έχουμε υποβάλει αιτήσεις.

– Οι αίθουσέ//ς σας τουλάχιστον είναι κατάλληλες;

– Κοιτάξτε, ορισμένες είναι παλιές και χωρίς κλιματισμό, άλλες είναι λυόμενες, αλλά εξυπηρετούν τις ανάγκες μας εδώ και χρόνια.

Και κάπου εδώ, ο λειτουργός θα είχε κάθε λόγο να ζητήσει περισσότερες εξηγήσεις. Μπορεί και να έσκιζε και την αίτηση. Το σενάριο είναι φανταστικό. Οι εκκρεμότητες, όμως, καθόλου.

Ακούσαμε για εκατοντάδες λυόμενες αίθουσες, για πολεοδομικές άδειες που δεν έχουν εξασφαλιστεί και για σχολεία στα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν παρατηρήσεις σε ζητήματα πυρασφάλειας.

Την ίδια ώρα, για να ανοίξει ένα ιδιωτικό σχολείο, ο ενδιαφερόμενος καλείται να προσκομίσει συγκεκριμένα έγγραφα και πιστοποιητικά, να περάσει από ελέγχους και να αποδείξει ότι οι εγκαταστάσεις του πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Και πολύ σωστά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να χαλαρώσουν οι απαιτήσεις. Αντιθέτως, θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητες για κάθε χώρο στον οποίο περνούν καθημερινά τα παιδιά ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους. Το ζήτημα, επομένως, δεν είναι γιατί το κράτος ζητά τόσα από κάποιον που θέλει να ιδρύσει σχολείο. Το ζήτημα είναι γιατί εξακολουθεί να έχει τόσες εκκρεμότητες στα σχολεία που λειτουργεί το ίδιο. Η ανάγκη για ασφαλείς και κατάλληλες σχολικές εγκαταστάσεις δεν αλλάζει ανάλογα με το ποιος υπογράφει ως υπεύθυνος λειτουργίας.

Και κάτι ακόμη. Το δημόσιο σχολείο δεν είναι μια επιχείρηση που μπορεί να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Είναι μια καθημερινή υποχρέωση του κράτους απέναντι σε χιλιάδες παιδιά. Ακριβώς γι' αυτό, οι απαιτήσεις από το ίδιο το κράτος θα έπρεπε να είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Πέραν των πιστοποιητικών, υπάρχει και κάτι άλλο που φαίνεται να απουσιάζει από την εξίσωση... Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Οι ανάγκες που οδήγησαν στην τοποθέτηση σχεδόν 500 λυόμενων αιθουσών δεν προέκυψαν από τη μια μέρα στην άλλη. Ούτε υπάρχει λόγος να θεωρούμε ότι οι ανάγκες θα σταματήσουν εδώ. Χρειάζεται επιτέλους μια συνολική καταγραφή των αναγκών σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, ώστε να γνωρίζουμε πού χρειάζονται νέα σχολεία, πού επεκτάσεις και πού αναβαθμίσεις. Το γεγονός ότι το 2027 υπάρχει στον προϋπολογισμό του ΥΠΑΝ ένα σημαντικό κονδύλι για σχολικές υποδομές είναι μια θετική εξέλιξη. Δεν αρκεί, όμως, να διαθέτουμε χρήματα. Πρέπει να ξέρουμε και πού, πότε και γιατί θα τα δαπανήσουμε, ώστε να καλυφθούν τα κενά που συσσωρεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Και μιας και μιλάμε για σχεδιασμό, δεν γίνεται να παραβλέψουμε τον φτωχό συγγενή της Παιδείας, την Τεχνική Εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες να αλλάξει η αντίληψη των μαθητών και των γονιών για τις τεχνικές σχολές. Τι γίνεται όμως όταν καταφέρνεις να πείσεις τον μαθητή αλλά δεν μπορείς να του προσφέρεις θέση επειδή οι διαθέσιμες υποδομές δεν επαρκούν; Και δεν μπορεί κανείς να απαντήσει ότι υπάρχουν πάντα εναλλακτικές στον ιδιωτικό τομέα, αφού δεν υπάρχει αντίστοιχο δίκτυο ιδιωτικής Τεχνικής Εκπαίδευσης στο οποίο να μπορεί να στραφεί. Εδώ δεν μιλάμε απλώς για ένα ακόμη κτήριο που δεν κατασκευάστηκε. Μιλάμε για εκπαιδευτικές επιλογές που περιορίζονται και για παιδιά που στερούνται τη δυνατότητα να ακολουθήσουν την κλίση τους. Και στην τελική τι νόημα έχει να ανοίγεις στους μαθητές νέους δρόμους όταν δεν έχεις φροντίσει να χτίσεις τα σχολεία που θα τους οδηγήσουν σε αυτούς;