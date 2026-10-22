Κόστος ζωής, το μείζον πρόβλημα

Η συζήτηση για την οικονομία συχνά επικεντρώνεται στους ρυθμούς ανάπτυξης, στην ανεργία, στις επενδύσεις και στη δημοσιονομική σταθερότητα. Όλοι αυτοί οι δείκτες έχουν σημασία. Ωστόσο, η εμπειρία των πολιτών διαμορφώνεται κυρίως στο ταμείο των υπεραγορών, στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, στο ενοίκιο και στις δόσεις των δανείων. Όταν οι βασικές ανάγκες απορροφούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος, η θετική εικόνα των μακροοικονομικών στοιχείων δύσκολα μεταφράζεται σε αίσθημα οικονομικής ασφάλειας.

Το πρόβλημα δεν αφορά αποκλειστικά τον πληθωρισμό. Ακόμη και όταν ο ρυθμός αύξησης των τιμών επιβραδύνεται, οι τιμές δεν επιστρέφουν αυτομάτως στα προηγούμενα επίπεδα. Έτσι, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού μπορεί να συνυπάρχει με τη συνεχιζόμενη πίεση στα νοικοκυριά. Η στέγαση, η ενέργεια, τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν κρίσιμα πεδία, ιδίως για τους νέους, τις οικογένειες με παιδιά και όσους διαθέτουν χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα.

Η εξέλιξη αυτή έχει και πολιτικές συνέπειες. Η οικονομική ανασφάλεια τροφοδοτεί τη δυσαρέσκεια απέναντι στις κυβερνήσεις και ενισχύει την αμφισβήτηση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Οι πολίτες δεν αξιολογούν την οικονομική πολιτική μόνο με βάση τις εξαγγελίες ή τις δημοσιονομικές επιδόσεις, αλλά κυρίως με βάση το κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους χωρίς να περιορίζουν διαρκώς τις ανάγκες τους.

Οι κυβερνήσεις της Δύσης οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της ανάπτυξης διαχέονται ευρύτερα στην κοινωνία. Διαφορετικά, η οικονομική μεγέθυνση κινδυνεύει να παραμένει ένας αριθμός χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στην καθημερινότητα.

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη έσπευσε να πανηγυρίσει την επιβεβαίωση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Το 2025 έτρεξε με ρυθμό 4,8%. Δεν πρέπει να υποτιμούμε την επίδοση, αλλά δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα.

Το κόστος ζωής είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα κοινωνικής συνοχής, πολιτικής αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Η απάντηση δεν μπορεί να εξαντλείται σε οριζόντιες επιδοτήσεις και προσωρινά μέτρα στήριξης. Χρειάζονται πολιτικές που ενισχύουν τον ανταγωνισμό, περιορίζουν τις στρεβλώσεις στις αγορές, αυξάνουν την προσφορά προσιτής κατοικίας και επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση. Η αύξηση της παραγωγικότητας και των πραγματικών μισθών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, γιατί είναι η μόνη λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας.