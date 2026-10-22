Ένας μικρόκοσμος στο μάικρογουεϊβ…

Από την άλλη, Αθήνα και Λευκωσία κρατούν την ψυχραιμία τους κι απαντούν πως όλα αυτά είναι καραγκιοζιλίκια και δεν ισχύουν σε καμιά περίπτωση. Να και η Ευρώπη που μέσα στο μπάχαλο των επεισοδίων βγήκε και ξεκαθάρισε πως το τουρκολιβυκό «μανιφέστο» είναι παράνομο και δεν έχει καμιά ισχύ. Φοβερή αλληλεγγύη!

Και τώρα τι γίνεται; Διάβασα μια άποψη που την κρυφοκοιτάζω με ενδιαφέρον. Η… «πουστιά» να ενωθούν διά θαλάσσης Τουρκία και Λιβύη, από μια άποψη αφήνει τα χέρια της Αθήνας ελεύθερα! Να επεκτείνει στα δώδεκα ναυτικά μίλια τα θαλάσσια σύνορά της και να πάνε άπαντες να κουρευτούν… Να δούμε τι θα κάνει ο φίλος μας ο Ρούμπιο και οι Βρυξέλλες. Τι, θα κάνει πόλεμο η Τουρκία για περιοχές που δεν έχει ούτε φανταστικό σενάριο; Ή θα ανοίξει κανένα οδόφραγμα ο Έρχιουμαν για να εκτονώσει τη φορτισμένη κατάσταση;

Όλα τα πιο πάνω είναι πιθανά σενάρια που πριν βγει το 2026 μπορεί να συντελεστούν και να γίνει μπάχαλο στη θαλάσσια τάξη…

Εξ άλλου, ζούμε σε έναν κόσμο απρόβλεπτο, που τα πάντα συμβαίνουν και αλλάζουν καθημερινά. Ο Νετανιάχου, το είπε χωρίς περιστροφές: «Ελπίζω να αποφύγουμε τη σύγκρουση με την Τουρκία. Αλλά καλύτερα να είμαστε προετοιμασμένοι…».

Ο καθείς κι ο κόσμος του… Αν το '26 συμβαίνουν δυο πόλεμοι, στο '27 θα γεννηθούν και άλλοι… Δεν κρίνω, παρατηρώ, που λέει και ο Σίλας στο LIBERAL.GR. Μου αρέσει αυτό το: «δεν κρίνω-παρατηρώ»! Διότι σε βγάζει από τη δύσκολη θέση μέσα σε συνθήκες αλλοπρόσαλλες, εσύ να σκίζεσαι να πάρεις κριτική στάση. «Δεν κρίνω-παρατηρώ»! Οπότε αφήνεις τον θεατή ή τον ακροατή να κρίνει ο ίδιος αν νομίζει πως μπορεί να τα καταφέρει… Και να κρίνει.

Εσείς τι νομίζετε; Θα ανοίξει κανένα οδόφραγμα σύντομα; Εσείς τι νομίζετε; Θα ξεσπάσει κανένας ελληνοτουρικός πόλεμος τώρα που... απτόητη η Αθήνα απλώνει τα θαλάσσια πάρκα της στο Αιγαίο; Θα βγει ξανά ο Μητσοτάκης ή ο Σαμαράς θα του κόψει τις φτερούγες; Θα κρεμάσουν τον Ράμα οι Αλβανοί διαδηλωτές; Εσείς τι κρίνετε, θα βομβαρδίσει ο Ερντογάν την Ιερουσαλήμ; Θα σκίσει η Λεπέν; Θα τα βρουν Καρβέλας και Βίσση; Θα σωθεί ο Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές; Η ΑΙ θα προβλέψει τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο;

Όλα αυτά και άλλα πολλαπλάσια, όπως τα καύσιμα και η ακρίβεια ζαλίζουν τον κοσμάκη. Και χα! Να και ο Τζον Χριστοδούλου υποψήφιος. Ένας μικρόκοσμος στο μάικρογουεϊβ που, τουλάχιστον, δεν μας αφήνει να πλήξουμε…