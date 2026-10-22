Οι φιλειρηνιστές και οι φασίστες τρέφουν ο ένας τον άλλον;

Έτσι γλυτώνουν τη ρετσινιά του «οπαδού των Ελληνοκυπρίων». Όμως, το εξηγούν αν τους ρωτήσετε γιατί δεν θέλει λύση η Τουρκία και δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί δεν θέλει λύση η ελληνοκυπριακή πλευρά. Έτσι, γιατί να μην θέλει λύση μια κοινότητα που έχασε τη μισή πατρίδα της και έχουν λεηλατηθεί τα εδάφη της; Είναι πολύ εύκολο να εξηγήσει κανείς γιατί δεν θέλει λύση η τουρκική πλευρά. Κάθισε πάνω στο πλιάτσικο. Δεν θέλει να τα ξαναδώσει πίσω. Προβάλλουν χίλιες δυο δικαιολογίες όταν κατηγορούν την ελληνοκυπριακή πλευρά για τη μη λύση. Υπάρχουν κάποιοι που επωφελούνται από το στάτους κβο, λέει. Έκτισαν το δικό τους σύστημα μαφίας, λέει. Αν υπάρξει λύση, θα χάσουν τις ευκαιρίες που απέκτησαν, λέει. Επιπλέον, δεν θέλουν να μοιραστούν ξανά τη διακυβέρνηση με τους Τουρκοκύπριους, λέει. Αυτά μπορεί να είναι σωστά, όμως δεν είναι πιο ισχυρά από το επιχείρημα που προβάλλεται στο θέμα της μη λύσης για την τουρκική πλευρά. Ναι, κάθισε πάνω στο πλιάτσικο. Αν θέλει μια λύση, τη θέλει μόνο για να νομιμοποιήσει αυτό το πλιάτσικο. Στο μεταξύ, στην τουρκική πλευρά υπάρχουν και με το παραπάνω όλα όσα λέγονται για την ελληνοκυπριακή πλευρά. Εκατομμυριούχοι του στάτους κβο. Μαφία. Ναρκωτικά, λαθρεμπόριο. Επιπλέον, υπάρχει και η άνεση από το γεγονός ότι βρίσκεται εκτός του διεθνούς δικαίου. Γιατί να θέλουν λύση εκείνοι που επαναπαύτηκαν σε αυτή την άνεση;

Υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι οι εθνικιστές των δύο πλευρών τρέφουν ο ένας τον άλλον. Είναι σωστό αυτό αλλά ελλιπές. Κατά τη γνώμη μου, τούς τρέφουν περισσότερο οι αντιθέσεις. Για παράδειγμα, βρίσκουν πολύ χώρο στα ΜΜΕ στον βορρά όσα λένε και γράφουν εκείνοι που επικρίνουν τη δική τους κυβέρνηση στον νότο. Ειδικά, αν κάποιος πει ότι ο Χριστοδουλίδης δεν θέλει λύση. Γίνεται πρωτοσέλιδο στον βορρά. Ενώ όσοι επικρίνουν την Τουρκία και την τουρκική πλευρά στον βορρά, γίνονται καλό υλικό για τους εθνικιστές στον νότο. Ειδικά αν πάρετε χειροκρότημα και από τους ΕΛΑΜίτες, γίνεστε ακόμα και «φασίστας», όχι μόνο «οπαδός των Ελληνοκυπρίων». Τότε τι να κάνουμε; Το νησί βρίσκεται υπό την κατοχή της Τουρκίας. Εμείς λέμε κατοχή. Επειδή λέει κατοχή και το ΕΛΑΜ, είμαστε στην ίδια γραμμή; Δηλαδή, επειδή αποκαλεί ένας φασίστας κατοχική δύναμη την Τουρκία, να πάψουμε να την αποκαλούμε και εμείς κατοχική δύναμη; Αυτό είναι το κριτήριό σας; Νομίζετε ότι κερδίζουν αυτούς που αποκαλούν φίλους εκείνοι που λένε «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου»;

Όταν επέστρεψα στην πατρίδα από τη Σοβιετική Ένωση, μόλις αναφέρθηκα στις δημοκρατικές ελευθερίες που περιορίζονταν εκεί, κάποιοι θεώρησαν ότι είχα περάσει στην απέναντι πλευρά, δηλαδή στις τάξεις του καπιταλιστικού κόσμου. Ναι, η απολυταρχική τάξη πραγμάτων στη Σοβιετική Ένωση δεν ήταν κάτι ανεκτό για εμένα, όμως έκαναν λάθος όσοι θεώρησαν ότι πέρασα στις τάξεις της μπουρζουαζίας νομίζοντας ότι απογοητεύτηκα. Ακριβώς το αντίθετο, έγινα περισσότερο εχθρός του καπιταλισμού και του ιμπεριαλισμού. Αν θα έκανα μια επιλογή στην τότε παγκόσμια τάξη πραγμάτων, δεν θα επέλεγα τίποτα απ’ αυτά. Όμως, δεν βρήκα ποτέ κάτι στο ενδιάμεσό τους. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής: Το να είσαι ενάντια σε κάποιον δεν σημαίνει πως είσαι υπέρ κάποιου άλλου. Υπάρχουν ακόμα εδώ κάποιοι που δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Ο Ραούφ Ντενκτάς ήταν ενάντια στο Σχέδιο Ανάν. Ήταν ενάντια σε αυτό και η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων. Μήπως ήταν οπαδοί του Ντενκτάς οι Ελληνοκύπριοι που είπαν όχι; Ή μήπως ο Ντενκτάς ήταν οπαδός των Ελληνοκυπρίων;

Μήπως θα πάψω να αποκαλώ εισβολή τη στρατιωτική επιχείρηση του 1974 επειδή το λένε αυτό και οι Ελληνοκύπριοι φασίστες; Μήπως γι’ αυτό έπαψαν να κατηγορούν την Τουρκία ως κατοχική δύναμη κάποιοι κύκλοι στον νότο; Ή μήπως επειδή πιστεύουν ότι είναι πιο χρήσιμο να περνάς καλά με τον κατακτητή για να τερματίσεις την κατοχή; Εσείς να το αποφασίσετε αυτό…