Ένας billionaire, εκπρόσωπος του διεθνούς jet set, για Πρόεδρος;

Σήμερα, όμως, ο Τζον Χριστοδούλου δεν είναι απλώς ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Είναι και εκπρόσωπος του διεθνούς jet set. Μόνιμος κάτοικος Μονακό, ιδιοκτήτης υπερπολυτελούς θαλαμηγού, με κοινωνικές συναναστροφές που περιλαμβάνουν γαλαζοαίματους, δισεκατομμυριούχους και διασημότητες. Με μια κοσμοπολίτικη, πλούσια και λαμπερή ζωή. Στο πολυτελές πάρτι για τα 60ά γενέθλιά του, στο σκάφος «Zeus», βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, η περιβόητη πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ και άλλες προσωπικότητες της διεθνούς επιχειρηματικής και καλλιτεχνικής σκηνής, όπως ο Αργυρός με τον οποίο τον συνδέει στενή φιλία, πέραν του ότι είναι και συνεταίροι.

Από την άλλη, δεν μπορεί να παραγνωριστεί η φιλανθρωπική του δραστηριότητα. Μέσω του ιδρύματός του, Yianis Christodoulou Foundation, έχει στηρίξει παιδιά, σχολεία, νοσοκομεία και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ούτε και η συναισθηματική σχέση του με την Κύπρο, την οποία επικαλείται συχνά, και βεβαίως η αγάπη του για την Ομόνοια και προφανώς το ΑΚΕΛ το οποίο, όπως μας είπε, έχει στην καρδιά του.

Όλα αυτά συνθέτουν μια προσωπικότητα με έντονες αντιθέσεις. Το προσφυγόπουλο που έγινε δισεκατομμυριούχος, ο άνθρωπος της χλιδής και της ελίτ που χρηματοδοτεί κοινωνικές δράσεις, ο επιχειρηματίας που κινείται ανάμεσα σε πρίγκιπες και celebrities και που εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει την ψήφο μας το 2028. Ωστόσο, ευλόγως μπορεί κάποιος να διερωτηθεί εάν η διοίκηση μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας μπορεί να ταυτιστεί με τη διακυβέρνηση ενός κράτους. Και εάν η οικονομική επιτυχία, οι ισχυρές γνωριμίες και η φιλανθρωπία συνιστούν αυτομάτως πολιτική επάρκεια. Ο Χριστοδούλου δηλώνει προβληματισμένος για το Κυπριακό, την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς και την ασφάλεια. Ποιες είναι όμως οι συγκεκριμένες πολιτικές του θέσεις; Πώς αντιλαμβάνεται τους θεσμούς, την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική συνοχή, τη διαχείριση των δημόσιων πόρων, τη λύση του Κυπριακού και τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων;

Αν τελικά αποφασίσει να διεκδικήσει την Προεδρία το 2028, θα χρειαστεί να απαντήσει σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα. Γιατί άλλο πράγμα είναι να κατακτάς μια θέση στο διεθνές jet set και εντελώς διαφορετικό να διεκδικείς την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Και για να μην παρεξηγούμαστε, η τελευταία αυτή επισήμανση περί εμπιστοσύνης δεν αφορά αποκλειστικά τον κ. Χριστοδούλου, ο οποίος, τουλάχιστον, δεν κουβαλά τα βαρίδια ενός πολιτικού παρελθόντος. Αφορά πρωτίστως τους εκπροσώπους της πολιτικής σκηνής του τόπου μας, οι οποίοι, με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους, έχουν διαβρώσει σε τέτοιο βαθμό την εμπιστοσύνη των πολιτών ώστε σήμερα είτε να δυσκολευόμαστε να εμπιστευτούμε τον οποιονδήποτε είτε να αναζητούμε διέξοδο σε ακραίες πολιτικές εκφράσεις, σε λαϊκιστικές ρητορικές και σε πολιτικούς Μεσσίες που εμφανίζονται ως εναλλακτική απέναντι σε ένα απαξιωμένο πολιτικό σύστημα.