Έντεκα πρόσωπα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια παγκύπριων αστυνομικών ελέγχων το βράδυ που πέρασε. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με οργανωμένες περιπολίες σε καίρια σημεία αστικών περιοχών.
Συνελήφθησαν 11 πρόσωπα μέσα σε ένα βράδυ - Έγιναν 317 καταγγελίες, οι 100 αφορούσαν ταχύτητα
Η Αστυνομία κατέγραψε 317 καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις, ενώ 100 από αυτές αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούν, μεταξύ άλλων, αδικήματα παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομης εισόδου, κλοπής, παράνομης κατοχής ναρκωτικών και περιουσίας, καθώς και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης.
Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 696 οδηγοί και 161 επιβάτες. Η Αστυνομία προχώρησε σε 317 καταγγελίες για διάφορες τροχαίες παραβάσεις, ενώ διερευνώνται 15 υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων.
Από τις καταγγελίες, οι 100 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 16 οχήματα.
Διενεργήθηκαν επίσης 371 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 28 καταγγελίες. Πραγματοποιήθηκαν ακόμη τέσσερις προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ, χωρίς θετικό αποτέλεσμα.
Παράλληλα, έγιναν 52 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν οκτώ καταγγελίες.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.