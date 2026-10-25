Συνελήφθησαν 11 πρόσωπα μέσα σε ένα βράδυ - Έγιναν 317 καταγγελίες, οι 100 αφορούσαν ταχύτητα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούν, μεταξύ άλλων, αδικήματα παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομης εισόδου, κλοπής, παράνομης κατοχής ναρκωτικών και περιουσίας, καθώς και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 696 οδηγοί και 161 επιβάτες. Η Αστυνομία προχώρησε σε 317 καταγγελίες για διάφορες τροχαίες παραβάσεις, ενώ διερευνώνται 15 υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων.

Από τις καταγγελίες, οι 100 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 16 οχήματα.

Διενεργήθηκαν επίσης 371 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 28 καταγγελίες. Πραγματοποιήθηκαν ακόμη τέσσερις προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ, χωρίς θετικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, έγιναν 52 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν οκτώ καταγγελίες.