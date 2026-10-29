Από τα παθήματα των άλλων, μαθήματα για εμάς: Η τεχνολογία στα σχολεία ως εργαλείο και όχι ως αυτοσκοπός

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, κυριάρχησε η αντίληψη ότι ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης περνά υποχρεωτικά μέσα από μια οθόνη.

Χώρες με προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα, όπως η Φινλανδία και η Σουηδία, επένδυσαν σημαντικά στην ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας από τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Σήμερα, οι ίδιες αυτές χώρες επανεξετάζουν πτυχές της ψηφιακής τους πολιτικής. Η Σουηδία ενισχύει εκ νέου τη χρήση έντυπων βιβλίων και περιορίζει την έκθεση των μικρότερων παιδιών στις οθόνες, ενώ η Φινλανδία έχει θεσπίσει αυστηρότερους περιορισμούς στη χρήση κινητών συσκευών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η στροφή αυτή δεν σηματοδοτεί απόρριψη της τεχνολογίας ούτε δογματική επιστροφή στο παρελθόν. Αντίθετα, αντανακλά την ανάγκη επαναξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο τα ψηφιακά μέσα εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν σημαντικούς προβληματισμούς σχετικά με την υπερβολική ή ανεπαρκώς σχεδιασμένη χρήση ψηφιακών μέσων. Η διάσπαση της προσοχής, οι δυσκολίες συγκέντρωσης και εμβάθυνσης, καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα της μάθησης αποτελούν ζητήματα που απαιτούν σοβαρή διερεύνηση. Παράλληλα, η υποχώρηση των επιδόσεων σε διεθνείς εκπαιδευτικές αξιολογήσεις ενισχύει την ανάγκη εξέτασης των παραγόντων που επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία, χωρίς να αποδίδονται μονοδιάστατα οι δυσκολίες στην τεχνολογία.

Εξίσου σημαντική είναι η ψυχολογική και κοινωνική διάσταση. Το σχολείο δεν αποτελεί μόνο χώρο μετάδοσης γνώσεων, αλλά και πεδίο ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, διαπροσωπικών σχέσεων, συνεργασίας και συναισθηματικής ωρίμανσης. Η υπερβολική προσκόλληση στις οθόνες, όταν περιορίζει την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι η κατάργηση της τεχνολογίας, αλλά η παιδαγωγικά ορθή και ισορροπημένη αξιοποίησή της. Το έντυπο βιβλίο και η χειρόγραφη γραφή εξακολουθούν να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην καλλιέργεια της συγκέντρωσης, της οργανωμένης σκέψης και της εις βάθος κατανόησης. Τα ψηφιακά εργαλεία, από την άλλη, μπορούν να προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση, δημιουργικότητα, συνεργασία και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, όταν αξιοποιούνται με σαφείς μαθησιακούς στόχους.

Παράλληλα, σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από πληροφορίες, αλγόριθμους και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, η τεχνολογική παιδεία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Δεν αρκεί να μάθουμε στα παιδιά να χειρίζονται συσκευές. Οφείλουμε να τα διδάξουμε να αξιολογούν την αξιοπιστία των πληροφοριών, να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα, νααναγνωρίζουν την παραπληροφόρηση και να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με υπευθυνότητα και κριτική επίγνωση.

Στην Κύπρο, την ίδια στιγμή, υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολείων, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η εμπειρία χωρών που προηγήθηκαν στην εκτεταμένη χρήση ψηφιακών εργαλείων αποτελεί για εμάς μια πολύτιμη ευκαιρία. Μπορούμε να διδαχθούμε τόσο από τις επιτυχημένες πρακτικές όσο και από τις αστοχίες τους, αποφεύγοντας την άκριτη υιοθέτηση μοντέλων που δεν έχουν αξιολογηθεί επαρκώς ως προς την παιδαγωγική τους αποτελεσματικότητα.

Οφείλουμε, λοιπόν, να θέσουμε ουσιαστικά ερωτήματα πριν από τη γενικευμένη εφαρμογή νέων ψηφιακών πρακτικών. Πώς επηρεάζει η συστηματική χρήση οθονών τη συγκέντρωση, τη μνήμη και τη μάθηση των παιδιών; Πώς διασφαλίζουμε την ψυχική τους ευημερία και την κοινωνική τους ανάπτυξη; Ποια ψηφιακά εργαλεία προσφέρουν πραγματική μαθησιακή αξία και σε ποιες ηλικίες; Και, κυρίως, πώς προετοιμάζουμε και στηρίζουμε ουσιαστικά τους εκπαιδευτικούς, ώστε να αξιοποιούν την τεχνολογία με παιδαγωγικά κριτήρια και όχι απλώς επειδή αυτή είναι διαθέσιμη;

Οι απαντήσεις προϋποθέτουν συνεργασία παιδαγωγών, ψυχολόγων, ερευνητών και εκπαιδευτικών της πράξης. Απαιτούν ουσιαστική επιμόρφωση, πιλοτικές εφαρμογές, συστηματική αξιολόγηση και διαφοροποιημένες προσεγγίσεις ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αξιοποίηση της υποστηρικτικής τεχνολογίας για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τους οποίους τα κατάλληλα ψηφιακά μέσα μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία πρόσβασης, συμμετοχής και ισότιμης μάθησης.

Πάνω απ' όλα, όμως, χρειάζεται να διαφυλάξουμε τον ανθρώπινο χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Κανένα ψηφιακό εργαλείο, όσο προηγμένο κι αν είναι, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαπροσωπική σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή, την ενθάρρυνση, την εμπιστοσύνη, την ενσυναίσθηση και την ουσιαστική παιδαγωγική καθοδήγηση.

Η τεχνολογία, ακόμη και η Τεχνητή Νοημοσύνη, αποτελεί ένα ισχυρό μέσο, αλλά δεν πρέπει ποτέ να μετατρέπεται σε αυτοσκοπό. Το στοίχημα για την Κύπρο δεν είναι να επιλέξει δογματικά ανάμεσα στο χαρτί και την οθόνη, αλλά να διαμορφώσει μια συνεκτική εκπαιδευτική στρατηγική που θα θέτει στο επίκεντρο την ολιστική ανάπτυξη του παιδιού.

Ας αξιοποιήσουμε, λοιπόν, την εμπειρία των άλλων για να κάνουμε τα σωστά βήματα, επενδύοντας όχι απλώς σε περισσότερη τεχνολογία, αλλά σε καλύτερη εκπαίδευση. Γιατί η πραγματική πρόοδος ενός σχολείου δεν μετριέται από τον αριθμό των οθονών του, αλλά από τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την κριτική σκέψη και τις αξίες που καλλιεργεί στους μαθητές του.

*Πρώην Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας