Πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι επιλέγοντας την ακριβότερη βενζίνη στο πρατήριο προσφέρουν καλύτερη προστασία στον κινητήρα του αυτοκινήτου τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα μεγαλύτερη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση. Ωστόσο, η πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλή, καθώς η χρήση βενζίνης 98 ή 100 οκτανίων δεν είναι απαραίτητα ωφέλιμη για όλα τα οχήματα.
Μηχανικοί προειδοποιούν: Πότε η super αμόλυβδη μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο αυτοκίνητό σας
Η ακριβότερη βενζίνη δεν αποτελεί απαραίτητα την καλύτερη επιλογή για κάθε αυτοκίνητο. Μηχανικοί εξηγούν γιατί η χρήση καυσίμων υψηλών οκτανίων δεν προσφέρει πάντοτε τα αναμενόμενα οφέλη, ιδιαίτερα σε παλαιότερους κινητήρες.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Car & Motor, δύο Πολωνοί μηχανικοί του δικτύου ανεξάρτητων συνεργείων ProfiAuto Serwis επισημαίνουν ότι οι ιδιοκτήτες παλαιότερων αυτοκινήτων χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή καυσίμου.
Οι βενζίνες υψηλής ποιότητας συχνά περιλαμβάνουν ειδικά καθαριστικά πρόσθετα, τα οποία συμβάλλουν στην απομάκρυνση επικαθίσεων από το σύστημα τροφοδοσίας και τον κινητήρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους συγκεκριμένους μηχανικούς, σε ορισμένους παλαιούς και φθαρμένους κινητήρες η απομάκρυνση συσσωρευμένων επικαθίσεων ενδέχεται να αναδείξει προβλήματα στεγανότητας που προϋπήρχαν.
Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συμπίεση και, κατά συνέπεια, την απόδοση του κινητήρα. Οι μηχανικοί εκφράζουν επίσης επιφυλάξεις για την επίδραση ορισμένων προσθέτων στα συστήματα ψεκασμού παλαιότερων οχημάτων.
Ένα ακόμη ζήτημα αφορά τους κινητήρες που δεν διαθέτουν αισθητήρα κρουστικής καύσης, γνωστό ως knock sensor. Ο συγκεκριμένος αισθητήρας επιτρέπει στο σύστημα διαχείρισης του κινητήρα να προσαρμόζει τη λειτουργία του ώστε να αποφεύγεται η ανεπιθύμητη κρουστική καύση.
Σε αυτοκίνητα που έχουν σχεδιαστεί για απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων, η χρήση βενζίνης υψηλότερων οκτανίων δεν συνεπάγεται αυτομάτως περισσότερη ιπποδύναμη ή οικονομία καυσίμου. Τα επιπλέον οκτάνια αυξάνουν την αντοχή του καυσίμου στην αυτανάφλεξη, αλλά δεν σημαίνουν ότι περιέχει περισσότερη ενέργεια.
Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι η βενζίνη 100 οκτανίων προκαλεί από μόνη της ζημιές σε παλαιότερους κινητήρες. Ούτε ότι τα καθαριστικά πρόσθετα των ποιοτικών καυσίμων είναι γενικά επιβλαβή. Η συμβατότητα εξαρτάται από τις προδιαγραφές του αυτοκινήτου, την κατάστασή του και τη σύνθεση του καυσίμου.
Τι πρέπει λοιπόν να κάνουν οι οδηγοί; Η ασφαλέστερη επιλογή είναι να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή στο πορτάκι του ρεζερβουάρ.
Εάν ο κινητήρας έχει σχεδιαστεί για βενζίνη 95 οκτανίων, η συστηματική αγορά ακριβότερου καυσίμου ενδέχεται απλώς να αυξάνει το κόστος μετακίνησης χωρίς ουσιαστικό όφελος. Αντίθετα, σε κινητήρες υψηλών επιδόσεων που απαιτούν ή αξιοποιούν περισσότερα οκτάνια, η επιλογή premium βενζίνης μπορεί να είναι απαραίτητη ή επωφελής.
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