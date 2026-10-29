Μειώθηκε κατά 1,3% η βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Αύγουστο 2026 έφθασε στις 90,9 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 1,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 2,5% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Αυξήσεις καταγράφηκαν στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (+11,0%), της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+5,7%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+0,1%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+7,1%), βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+6,4%).

Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-12,8%), παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-7,1%) και κατασκευής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-4,8%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.