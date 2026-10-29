Μικρή μείωση παρουσίασε τον Αύγουστο του 2026 η βιομηχανική παραγωγή, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.
Μειώθηκε κατά 1,3% η βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους
Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Αύγουστο 2026 έφθασε στις 90,9 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 1,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025.
Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 2,5% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Αυξήσεις καταγράφηκαν στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (+11,0%), της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+5,7%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+0,1%).
Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+7,1%), βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+6,4%).
Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-12,8%), παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-7,1%) και κατασκευής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-4,8%).
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
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