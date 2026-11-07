Λοιπόν αγαπητέ Φιντάν, καλώς όρισες στην πατρίδα. Σας ή μάς, δεν ξέρω σε ποιον ανήκει αυτή η πατρίδα, ή αν δεν έχει γηγενείς κατοίκους.
Άντε με το καλό και καλή λύση κύριε Φιντάν μας…
Καλώς όρισες και το εννοούμε. Αυτό το σαββατοκύριακο είναι το πιο σπουδαίο και το πιο κρίσιμο από εκείνο το σαββατοκύριακο της εισβολής του '74.
Περασμένα ξεχασμένα, κ. Φιντάν… Ακούμε ότι στις βαλίτσες σας φέρνετε σπουδαία νέα για την Κύπρο. Κι εμείς από δω, κι εσείς από 'κει, καρτερούμε να περάσει αυτό το σαββατοκύριακο και να υπογράψουμε ό,τι χαρτιά μάς φέρετε για να ξεκολλήσουμε από τον βάλτο που έπνιξε το Κυπριακό.
Εσάς περιμέναμε!
Είμαστε έμπλεοι αισιοδοξίας και ελπίδας, ότι το χαμόγελό σας είναι παράθυρο προσμονής για πολύ μεγάλες εξελίξεις στο νησί. Αυτό το σαββατοκύριακο θα είναι κοσμοϊστορικό στην Ιστορία της περιοχής. Κι όταν λέμε της περιοχής, εννοούμε πως η Τουρκία, η μεγάλη εγγυήτρια χώρα μας, θα επιτρέψει και την πόντιση του καλωδίου που θα συνδέσει ηλεκτρικά την Ελλάδα με την Κύπρο.
Η Τουρκία θα κάνει πίσω, και δε θα έχουμε παρατράγουδα. Ένδειξη καλή θέλησης και συμβιβασμού. Καιρός ήταν να μας καλοπιάσετε λίγο, μια και κάναμε τόσο μεγάλη στροφή στην επιθυμία για λύση. Σημαντικά ευρήματα για τις απόψεις των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης λύσης του Κυπριακού, παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις 28 Οκτωβρίου 2026.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, ένα από τα βασικότερα ευρήματα της έρευνας κοινής γνώμης που διεξήχθη τον Ιούλιο του 2026 στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, είναι ότι η αποδοχή της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας (ΔΔΟ) ανέρχεται στο 75,3%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά ιστορικά την αποδοχή του ενιαίου κράτους.
Παράλληλα, μέσα από δικοινοτικές έρευνες, οι ερευνητές επιχείρησαν να εντοπίσουν ποιες συγκεκριμένες ρυθμίσεις μιας ενδεχόμενης συμφωνίας θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την υποστήριξη πλειοψηφίας των πολιτών και στις δύο κοινότητες.
Να, λοιπόν, που ανατράπηκε και το αποτέλεσμα του καταραμένου εκείνου δημοψηφίσματος! Σχεδόν όσα πήρε τότε το «όχι», παίρνει τώρα το «ναι» στην αποδοχή της ΔΔΟ. Φοβερό, ε;
Κι αν, πράγματι, φέρνετε κι εσείς μια λύση που δεν μιλά για δυο κράτη, τότε το ποσοστό που θα υποστηρίζει την ΔΔΟ και στις δύο πολιτείες μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και το 85%!
Πολλοί θα νομίζουν ότι σας ειρωνεύομαι! Μέγα σφάλμα! Ανοίξτε τα χαρτιά σας κι εμείς είμαστε πανέτοιμοι να ανοίξουμε τα αυτιά μας. Τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, γράψτε Ιστορία. Μεθαύριο ξημερώνει μια καινούργια Κύπρος!
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