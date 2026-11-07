Λευκωσία προς ΟΗΕ: Καταγγέλλει τουρκικές έρευνες για αγωγό προς τα κατεχόμενα

Η επιστολή, με ημερομηνία 21 Οκτωβρίου 2026, υπογράφεται από τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ, Πρέσβειρα Μαρία Μιχαήλ, και αποτελεί συνέχεια επιστολής της 7ης Αυγούστου 2026. Η προηγούμενη επιστολή αφορούσε το «παράνομο “μνημόνιο κατανόησης”» που υπογράφηκε στις 10 Ιουλίου 2026 μεταξύ της Τουρκίας και της «παράνομης αποσχιστικής οντότητας» στις περιοχές υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή.

Σύμφωνα με την επιστολή, στις 30 Σεπτεμβρίου η Τουρκία εξέδωσε μη εξουσιοδοτημένη ναυτιλιακή προειδοποίηση για «επιστημονική έρευνα και υποθαλάσσιες επιχειρήσεις» από τα υπό τουρκική σημαία ερευνητικά σκάφη Oruç Reis, Denar Pathfinder, Denar Echo και Kirici. Οι δραστηριότητες είχαν προγραμματιστεί για την περίοδο από 1 έως 25 Οκτωβρίου 2026 και βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά τη σύνταξη της επιστολής.

Η κυπριακή πλευρά αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις διεξάγονταν στην αιγιαλίτιδα ζώνη, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) και στην υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, «χωρίς την άδεια ή τη συναίνεση της Κυπριακής Δημοκρατίας». Τις χαρακτηρίζει περαιτέρω βήμα για την υλοποίηση του αγωγού και αναφέρει ότι «παραβιάζουν την κυριαρχία, τα δικαιώματα και τη δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας» βάσει του διεθνούς δικαίου, όπως αυτό αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ειδικότερα, η επιστολή σημειώνει ότι η διεξαγωγή ερευνών και η τοποθέτηση υποθαλάσσιου αγωγού στην αιγιαλίτιδα ζώνη χωρίς την άδεια και τη συναίνεση της Δημοκρατίας παραβιάζουν την κυριαρχία της. Παραπέμπει, μεταξύ άλλων, στα άρθρα 2 και 19 της Σύμβασης, τα οποία, όπως αναφέρει, αποτυπώνουν εθιμικό διεθνές δίκαιο.

«Καθώς δεν έχει ζητηθεί ούτε χορηγηθεί τέτοια άδεια ή συναίνεση από την Κυπριακή Δημοκρατία, η Τουρκία δεν έχει νομική βάση για να αναλαμβάνει αυτές τις δραστηριότητες εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας».

Για τις δραστηριότητες στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, η Λευκωσία επικαλείται τα άρθρα 58 παράγραφος 3 και 79 παράγραφοι 2, 3 και 4 της Σύμβασης. Υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα και η δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας ως παράκτιου κράτους σε σχέση με τους φυσικούς πόρους και το θαλάσσιο περιβάλλον, και χαρακτηρίζει τις τουρκικές ενέργειες άμεση παραβίαση των υποχρεώσεων της Τουρκίας βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η επιστολή αναφέρεται επίσης στις ευρύτερες πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες μιας μόνιμης υποθαλάσσιας ενεργειακής σύνδεσης με τα κατεχόμενα. Προειδοποιεί ότι μια τέτοια υποδομή θα αποτελούσε «περαιτέρω απόπειρα δημιουργίας μη αναστρέψιμων τετελεσμένων» που επηρεάζουν το έδαφος και τις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας και εδραιώνουν περαιτέρω την ενσωμάτωση των κατεχόμενων περιοχών στην Τουρκία.

Η Λευκωσία επαναλαμβάνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος στην Κύπρο και καλεί την Τουρκία να σεβαστεί την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία της. «Οποιαδήποτε βήματα προς την υλοποίηση του φερόμενου “μνημονίου κατανόησης”, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προπαρασκευαστικών ή συναφών δραστηριοτήτων, είναι παράνομα και πρέπει να παύσουν αμέσως», αναφέρει.

Η Κυπριακή Δημοκρατία επαναβεβαιώνει την κυριαρχία της επί ολόκληρου του εδάφους και της αιγιαλίτιδας ζώνης της, καθώς και τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία της επί της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της. Δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει να τα ασκεί, να τα προασπίζεται και να τα προστατεύει καλόπιστα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, «χρησιμοποιώντας όλα τα ειρηνικά μέσα που διαθέτει».

Ζητεί, τέλος, την κυκλοφορία της επιστολής και του παραρτήματός της ως εγγράφου της Γενικής Συνέλευσης, στο πλαίσιο των θεμάτων 39 και 74 της ημερήσιας διάταξης, καθώς και τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Ωκεάνιων Υποθέσεων και Δικαίου της Θάλασσας και στην επόμενη έκδοση του Δελτίου Δικαίου της Θάλασσας.

Πηγή: ΚΥΠΕ