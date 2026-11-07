Η ώρα των αποφάσεων στο φινάλε μιας εποχής

Η πραγματικότητα επί του εδάφους είναι αδυσώπητη. Αν η τριμερής συνάντηση μεθαύριο Δευτέρα υπό την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα δεν παράξει απτό αποτέλεσμα, το Κυπριακό κινδυνεύει να κηρυχθεί επισήμως ως «δυσεπίλυτο» πρόβλημα. Μια τέτοια εξέλιξη δεν θα σημαίνει απλώς το πάγωμα των συνομιλιών αλλά και τη μονιμοποίηση της de facto διχοτόμησης. Κάθε μέρα που περνά χωρίς μια συμφωνημένη βάση όχι λύσης, γιατί oι κατευθυντήριες γραμμές υπάρχουν και είναι συμφωνημένες, αλλά βάση για να ξεκινήσει ο διάλογος, τα τετελεσμένα της κατοχής ισχυροποιούνται και η απόσταση μεταξύ των δύο κοινοτήτων μεγαλώνει επικίνδυνα.

Σε αυτή τη συγκυρία, η ανάγκη για λύση δεν είναι ζήτημα ευχολογίων αλλά ζήτημα ορθολογικής διαχείρισης του κινδύνου της μόνιμης διχοτόμησης. Η περίοδος των επικοινωνιακών παιχνιδιών και των τακτικισμών για εσωτερική κατανάλωση έχει εξαντληθεί. Η πολιτική ηγεσία οφείλει να επιδείξει τον απαραίτητο ρεαλισμό.

Η πιθανή συμφωνία για τη διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης δεν αποτελεί το τελικό ζητούμενο ούτε υποκατάστατο της συνολικής διευθέτησης. Λειτουργεί όμως ως το απαραίτητο τεστ πολιτικής βούλησης. Είναι το μοναδικό πρακτικό βήμα που μπορεί αυτή τη στιγμή να αποκαταστήσει ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπιστίας απέναντι στον διεθνή παράγοντα και να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο των διαπραγματεύσεων.

Τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα. Ο ρεαλισμός επιβάλλει την κατανόηση των ορίων της διπλωματίας και την ανάληψη ρίσκου. Αν δεν πρυτανεύσει η λογική αυτή την ύστατη ώρα, η έλλειψη προόδου θα μετατραπεί σε οριστική αποδοχή των δεδομένων της διχοτόμησης με τηζ< μόνιμη κατοχή μεγάλου μέρους της πατρίδας μας.