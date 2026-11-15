Νέο αίμα διευθυντών στα σχολεία μας

Σίγουρα ο διευθυντής κατέχει ορισμένες αρετές που τον βοηθούν να εκτελεί τον ρόλο του αποτελεσματικά. Γενικά πιστεύεται ότι η εξυπνάδα, η φαντασία, η επιμονή, η υπομονή και η συναισθηματική σταθερότητα είναι μεταξύ των προσωπικών χαρακτηριστικών τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την αποτελεσματική άσκηση σωστής διοίκησης στα σχολεία.

Τα προσόντα

Ικανός διευθυντής είναι αυτός οποίος ευρίσκεται πάντα «εν εγρηγόρσει» για να είναι σίγουρος ότι οι ανάγκες του σχολείου ως οργανισμού, καθώς και των μελών του, ικανοποιούνται, κάτι βεβαίως που προϋποθέτει πολλές δυσκολίες. Από τη μιά μεριά ο διευθυντής πρέπει να δράσει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να οριοθετήσει τη σχέση μεταξύ του προσωπικού και του εαυτού του, να καθιερώσει μεθόδους διαδικασίας, καλά καθορισμένους τρόπους οργάνωσης και κανάλια επικοινωνίας, τα οποία θα τον καταστήσουν ικανό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της διοικητικής μέριμνας και γενικότερης φροντίδας στο σχολικό σύστημα.

Από την άλλη μεριά, ο διευθυντής πρέπει να ελιχθεί με τέτοιο τρόπο για να αντιμετωπίσει επιτυχώς το πρόβλημα της καλής κοινωνικής σχέσης η οποία εκφράζεται στη φιλία, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και ζεστή σχέση μεταξύ αυτού και των μελών του καθηγητικού συλλόγου, που προϋποθέτει συμπεριφορά η οποία θα επιτρέπει στους καθηγητές περισσότερη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την ενθάρρυνση περισσότερων καναλιών επικοινωνίας. Είναι φανερό ότι ο διευθυντής βρίσκεται σε μεγάλο δίλημμα σχετικά με τις δύο προαναφερθείσες διαστάσεις διοίκησης και την απαιτούμενη έμφαση που πρέπει να δοθεί σε αυτές.

Ισορροπία

Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή για τον διευθυντή, ο οποίος σίγουρα θα βιώσει μια «οδυνηρή» εμπειρία, ριγμένος μέσα στην πάλη μεταξύ της ανάγκης να είναι πιστός στη διοίκηση και οργάνωση από τη μια, και της ανάγκης ανθρώπινης επικοινωνίας και σχέσης με πρόσωπα του άμεσου περιβάλλοντός του από την άλλη. Είναι γι’ αυτό που σημαντικό στοιχείο των ικανοτήτων του διευθυντή είναι η διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ των δύο συστημάτων, ούτως ώστε αμφότερες να είναι αισθητές στην προσπάθεια διοίκησης του σχολείου ως ζωντανού οργανισμού.

Οι διευθυντές που αξιολογούνται ψηλά όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους, είναι αυτοί που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο συστημάτων με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε το ένα να αποκομίζει όφελος από το άλλο. Αν αυτή η ισορροπία επιτευχθεί, τότε το ηθικό των καθηγητών ευρίσκεται ψηλά και τελικά έχει ως αποτέλεσμα ένα ψηλό επίπεδο διδασκαλίας με ανάλογη επίδοση εκ μέρους των μαθητών, που αποτελούν και τους πρωταρχικούς στόχους ενός αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης.