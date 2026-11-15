Πρόεδρος των διακηρύξεων, απών από τον απολογισμό

Η ομιλία της Αττάλειας ανέδειξε ένα γνώριμο κυβερνητικό ταλέντο, τη μετατροπή της πολιτικής ευθύνης σε συλλογική έκκληση. Να επιταχύνουμε, να συνεργαστούμε, να επενδύσουμε. Ωραία ρήματα, εύκολα χειροκροτήματα. Όμως ο πολίτης που πληρώνει την ενέργεια και αγωνιά για το νερό, χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια καλοδιατυπωμένη παγκόσμια προτροπή. Χρειάζεται συγκεκριμένες απαντήσεις για τη χώρα που κυβερνά ο ομιλητής.

Ο Πρόεδρος ζήτησε μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα και επανέλαβε τους διεθνείς στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση. Δεν παρουσίασε, όμως, στην παρέμβασή του ένα μετρήσιμο κυπριακό σχέδιο επιτάχυνσης, με ενδιάμεσα ορόσημα, εξασφαλισμένους πόρους και δημόσιο έλεγχο. Η επίκληση της παγκόσμιας φιλοδοξίας είναι βολική αφού δεν σε υποχρεώνει να εξηγήσεις ποιο εμπόδιο αφαίρεσες χθες και ποιο αποτέλεσμα εγγυάσαι αύριο.

Αναγνώρισε επίσης τη λειψυδρία, την ακραία ζέστη, την ερημοποίηση και τις πυρκαγιές ως πραγματικότητα της Κύπρου. Η αναγνώριση είναι αναγκαία, αλλά δεν αποτελεί επίτευγμα διακυβέρνησης. Κανείς δεν εξέλεξε Πρόεδρο για να επιβεβαιώνει ότι κάνει ζέστη. Τον εξέλεξε για να οργανώνει την προστασία της κοινωνίας. Η περιγραφή του κινδύνου, όταν δεν συνοδεύεται από απολογισμό αντιμετώπισής του, καταλήγει πολιτικό άλλοθι.

Η περιφερειακή συνεργασία που παρουσίασε έχει αξία. Το ίδιο ισχύει για την επιστημονική συνδρομή και την ενίσχυση της αεροπυρόσβεσης. Θα ήταν εξίσου επιπόλαιο να μηδενίσουμε κάθε πρωτοβουλία. Αλλά η κυβέρνηση δεν δικαιούται να παρουσιάζει επιλεκτικά τις συνεργασίες της ως υποκατάστατο ολοκληρωμένης εσωτερικής πολιτικής. Η δυνατότητα να σβήνεις μια φωτιά δεν σε απαλλάσσει από την υποχρέωση να περιορίζεις τις συνθήκες που ευνοούν την καταστροφή.

Εδώ βρίσκεται το μεγάλο κενό της παρέμβασης: η απουσία αυτοκριτικής. Ποιες κυβερνητικές δεσμεύσεις καθυστέρησαν; Ποια μέτρα απέδωσαν λιγότερο από το αναμενόμενο; Ποια υπηρεσία ανέλαβε ευθύνη; Πού άλλαξε ο σχεδιασμός; Δεν ακούσαμε τέτοιο λογαριασμό. Ακούσαμε μια προεδρική παρουσίαση στην οποία υπάρχουν προκλήσεις, ευκαιρίες και συνέργειες, αλλά απουσιάζουν οι αποτυχίες, οι υπεύθυνοι και οι διορθωτικές αποφάσεις.

Η επίκληση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθεί την ίδια λογική. Η θεσμική θέση δεν αποτελεί αυτομάτως απόδειξη περιβαλλοντικής ηγεσίας. Η ηγεσία αποδεικνύεται από συγκεκριμένες αποφάσεις, από συγκρούσεις που αναλαμβάνεις και από αποτελέσματα που αντέχουν στον έλεγχο. Διαφορετικά, το αξίωμα λειτουργεί ως παράσημο σε μια ομιλία, ενώ η ουσιαστική αξιολόγηση παραπέμπεται διαρκώς σε κάποια επόμενη ενημέρωση.

Ακόμη και η διατύπωση ότι η κλιματική αλλαγή υπερβαίνει την πολιτική, χρειάζεται προσοχή. Υπερβαίνει τα σύνορα, ασφαλώς. Η αντιμετώπισή της, όμως, εξαρτάται απολύτως από πολιτικές επιλογές: προϋπολογισμούς, υποδομές, χρήσεις γης, ελέγχους και προτεραιότητες. Δεν υπάρχει ουδέτερη διαχείριση όταν αποφασίζεις ποιος προστατεύεται, ποιος επιβαρύνεται και ποιο συμφέρον προηγείται. Η αποπολιτικοποίηση της κρίσης διευκολύνει εκείνους που επιθυμούν να αποφύγουν την ευθύνη.

Το ίδιο μέτρο συνέπειας ισχύει για τη βιοποικιλότητα και την ευημερία των ζώων. Μια κλιματική ομιλία δεν χρειάζεται να καλύπτει κάθε αρμοδιότητα. Η κυβέρνηση, όμως, χρειάζεται ενιαία περιβαλλοντική πυξίδα και καθημερινή εφαρμογή της νομοθεσίας. Ο σεβασμός στη ζωή δεν μπορεί να εμφανίζεται ως διεθνής αξία και να εξαφανίζεται στις εσωτερικές διοικητικές εκκρεμότητες. Η αξιοπιστία δεν τεμαχίζεται ανάλογα με το ακροατήριο.

Ο Πρόεδρος ζήτησε η επιτυχία να μετρηθεί στο πεδίο. Ας εφαρμοστεί πρώτα αυτό το κριτήριο στον ίδιο. Με δημόσιους δείκτες, προθεσμίες και λογοδοσία. Γιατί η Κύπρος δεν χρειάζεται άλλον έναν άψογο λόγο για το επείγον. Χρειάζεται κυβέρνηση που να σταματήσει επιτέλους να κυβερνά σε χρόνο μέλλοντα.