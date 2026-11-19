Στο χθεσινό κείμενο για το Πολυτεχνείο που (δεν) έριξε τη Χούντα είχα θετικές αντιδράσεις. Όσο περνά ο καιρός τόσο και περισσότερες αλήθειες ξεμυτούν στην επιφάνεια της τρέχουσας επικαιρότητας. Μου αρκεί η κραυγαλέα αποδοχή του ηθοποιού Γιάννη Μπέζου, ο οποίος σε μια έκρηξη αυτογνωσίας του, ομολόγησε πως: «η γενιά του Πολυτεχνείου, στην οποία ανήκω κι εγώ (αυτός δηλαδή), τα έκανε όλα ρόιδο. Τα μοιράσαμε, τα μασήσαμε όλα, τα διασκεδάσαμε όλα. Και μετά ήρθαν τα μνημόνια»!
Δυο αλήθειες για ένα ψέμα ιστορικό...
Να θυμίσω και τον φιλόσοφο Στέλιο Ράμφο, που υπογράμμιζε πως εκτός από την Κύπρο, το μεγαλύτερο κακό που προκάλεσε η Χούντα στην Ελλάδα δεν ήταν άλλο από τη Μεταπολίτευση!
Μια μέρα πριν γράψω το χθεσινό κείμενο, μου στάλθηκε από αναγνώστρια ένα κείμενο που γράφτηκε ταυτόχρονα με το δικό μου. Η Μαριλίζα Παπαδούρη Παπαγγελίδη έβαλε το δικό της μαχαίρι στην πληγή: «Για εμάς που καταγόμαστε από την Κύπρο, η σημερινή μέρα είναι διπλά θλιβερή. Η ηρωική φοιτητική εξέγερση στο Πολυτεχνείο στις 17 Νοεμβρίου του 1973 δεν στάθηκε ικανή να ρίξει τη Χούντα των Συνταγματαρχών, με αποτέλεσμα να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την απίστευτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην Κύπρο 8 μήνες μετά, τον Ιούλιο του 1974. Να το θυμόμαστε όλοι αυτό... Ότι η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επέστρεψε στην Ελλάδα πάνω από το πτώμα της Κύπρου μας. Η κόρη θυσιάστηκε για χάρη της μητέρας. Η κόρη προδόθηκε και αφέθηκε να τα βγάλει μόνη της πέρα... Μαζί με το Πολυτεχνείο να θυμάστε και την Κύπρο. Τους νεκρούς, τους αγνοουμένους, τους πρόσφυγες, τις χήρες, τα ορφανά, την ανοιχτή πληγή που κουβαλά ακόμα το νησί και κουβαλάμε και όλοι μέσα μας...».
Άντε κι από χρόνου... Μετά την 74η Τριμερή τα ίδια θα λέμε...
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