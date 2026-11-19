Να θυμίσω και τον φιλόσοφο Στέλιο Ράμφο, που υπογράμμιζε πως εκτός από την Κύπρο, το μεγαλύτερο κακό που προκάλεσε η Χούντα στην Ελλάδα δεν ήταν άλλο από τη Μεταπολίτευση!

Μια μέρα πριν γράψω το χθεσινό κείμενο, μου στάλθηκε από αναγνώστρια ένα κείμενο που γράφτηκε ταυτόχρονα με το δικό μου. Η Μαριλίζα Παπαδούρη Παπαγγελίδη έβαλε το δικό της μαχαίρι στην πληγή: «Για εμάς που καταγόμαστε από την Κύπρο, η σημερινή μέρα είναι διπλά θλιβερή. Η ηρωική φοιτητική εξέγερση στο Πολυτεχνείο στις 17 Νοεμβρίου του 1973 δεν στάθηκε ικανή να ρίξει τη Χούντα των Συνταγματαρχών, με αποτέλεσμα να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την απίστευτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην Κύπρο 8 μήνες μετά, τον Ιούλιο του 1974. Να το θυμόμαστε όλοι αυτό... Ότι η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επέστρεψε στην Ελλάδα πάνω από το πτώμα της Κύπρου μας. Η κόρη θυσιάστηκε για χάρη της μητέρας. Η κόρη προδόθηκε και αφέθηκε να τα βγάλει μόνη της πέρα... Μαζί με το Πολυτεχνείο να θυμάστε και την Κύπρο. Τους νεκρούς, τους αγνοουμένους, τους πρόσφυγες, τις χήρες, τα ορφανά, την ανοιχτή πληγή που κουβαλά ακόμα το νησί και κουβαλάμε και όλοι μέσα μας...».

Άντε κι από χρόνου... Μετά την 74η Τριμερή τα ίδια θα λέμε...