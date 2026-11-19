Μεγάλη ποσότητα αδασμοφορολόγητων τσιγάρων και θερμαινόμενων καπνικών προϊόντων εντοπίστηκε σε όχημα 62χρονου στην περιοχή Κοφίνου. Ο άνδρας συνελήφθη και ακολούθως αφέθηκε ελεύθερος, αφού κατέβαλε €5.500 για εξώδικο συμβιβασμό, καθώς και €500 για την επιστροφή του οχήματός του.
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Ο 62χρονος, που σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιες υποθέσεις, κατέβαλε €5.500 για εξώδικο συμβιβασμό και €500 για την επιστροφή του οχήματός του, ενώ τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα θα καταστραφούν.
Σε ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι στις 17 Νοεμβρίου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων του Τελωνείου Λάρνακας, ενημερώθηκαν από μέλη της Τροχαίας της Αστυνομίας, ότι μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν σε όχημα 62χρονου Ελληνοκύπριου στη περιοχή Κοφίνου της επαρχίας Λάρνακας, εντόπισαν μεγάλες ποσότητες αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων.
Συγκεκριμένα, «κατά τη μετάβαση των λειτουργών στο σημείο όπου βρισκόταν το όχημα, καταμετρήθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 46 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 24 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα».
Αναφέρεται ότι ο ύποπτος, «ο οποίος απασχόλησε και στο παρελθόν το Τμήμα Τελωνείων με παρόμοιες υποθέσεις, συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα του ως το μέσο μεταφοράς των λαθραίων καπνικών». Αργότερα αφέθηκε ελέυθερος αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με καταβολή ποσού €5,500 ευρώ πλέον €500 για την απόδοση του οχήματος. Τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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