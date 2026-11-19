Στη σύλληψη 32χρονου άνδρα και 30χρονης γυναίκας προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εισαγωγής ναρκωτικών στην Πάφο, μετά τον εντοπισμό πακέτου που περιείχε σχεδόν 2 κιλά κάνναβης.
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Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι Αρχές εντόπισαν προϊόντα με ενδείξεις CBD και THC, καθώς και ηλεκτρονικούς ατμοποιητές για τους οποίους εξετάζεται κατά πόσο είναι αδασμολόγητοι.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ για εντοπισμό ναρκωτικών που εισάγονται στην Κύπρο, εντοπίστηκε πακέτο το οποίο περιείχε κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 1.979 γραμμαρίων.
Στις 18 Νοεμβρίου 2026, ο 32χρονος παρέλαβε το πακέτο από θυρίδα εταιρείας παράδοσης δεμάτων στην Πάφο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.
Κατά τη σύλληψή του παραλήφθηκαν για εξετάσεις δύο κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του.
Από τις εξετάσεις προέκυψε ότι μέσα στο πακέτο υπήρχε τιμολόγιο αγοράς εκδομένο στο όνομα 30χρονης γυναίκας. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι τα δύο πρόσωπα διαχειρίζονται από κοινού κατάστημα στην Πάφο.
Εντοπίστηκαν προϊόντα CBD, THC και ηλεκτρονικοί ατμοποιητές
Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον των δύο προσώπων, καθώς και ένταλμα έρευνας για το κατάστημά τους.
Κατά την έρευνα στο υποστατικό εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια:
- Οκτώ προϊόντα στα οποία αναγραφόταν ότι περιέχουν CBD.
- Δύο προϊόντα που περιέχουν THC.
- Δεκαπέντε ηλεκτρονικοί ατμοποιητές, για τους οποίους υπάρχει εύλογη υποψία ότι πρόκειται για αδασμολόγητα προϊόντα.
Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Την υπόθεση διερευνά η ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Πάφου).
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