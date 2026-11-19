Πρέπει, βεβαίως, τα νέα ονόματα των πόλεων, των χωριών και των δρόμων στις ταμπέλες στο βόρειο τμήμα της Κύπρου να γράφονται μαζί με τα παλιά τους ονόματα. Αν γράφονταν, ένας Ελληνοκύπριος πολίτης στην ακροθαλασσιά στη Λάπηθο δεν θα ρωτούσε «ποιο μέρος είναι αυτό». Υπάρχει και αυτή η πρόταση στο πακέτο 19 άρθρων του Νίκου. Όμως, αυτό δεν είναι κάτι το νέο. Συζητήθηκε και πριν είκοσι χρόνια. Στο 3ο Συνέδριο Τέχνης. Το 2006. Όταν στο προεδρικό ήταν ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Το συνέδριο έλαβε αυτή την απόφαση. Ύστερα υποβλήθηκε στη βουλή με συμβουλευτικό χαρακτήρα μαζί με άλλες αποφάσεις. Εκείνοι που υπέβαλαν αυτή την πρόταση δέχθηκαν επιθέσεις στον Τύπο και σχεδόν λιντσαρίστηκαν. Φυσικά δεν βγήκε μια τέτοια απόφαση από τη βουλή. Αυτή η πρόταση είναι πιο μπροστά και από την πρόταση του Νίκου. Ο Νίκος προτείνει να γραφτούν και τα ελληνικά ονόματα στις ταμπέλες. Όμως, εδώ υπάρχει και η αναγραφή των παλιών ονομάτων ταυτοχρόνως, όχι μόνο των ελληνικών. Εκείνοι που πριν είκοσι χρόνια επιτέθηκαν στους φίλους μας λόγω αυτών των προτάσεων, τώρα κινητοποιήθηκαν ενάντια σε αυτή την πρόταση του Νίκου. Τι σημαίνει αναγραφή ελληνικών στις ταμπέλες; Μήπως το επιτρέπει ποτέ αυτό ο τουρκικός νους; Για κάποιο λόγο, δεν είπε την άποψή του σε σχέση με τις ταμπέλες ο Τουφάν, ο οποίος αποκάλυψε την άποψή του για τις φιλικές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και μάλιστα είπε «αυτή η πρόταση ήταν δική μου ούτως ή άλλως». Άλλωστε, ούτε για τα υπόλοιπα άρθρα αποκάλυψε την άποψή του. Το σημαντικότερο άρθρο στις 19 προτάσεις είναι αναμφίβολα το άρθρο για το Βαρώσι. Άρχισαν να υψώνονται φωνές ενάντια και σε αυτό στα ΜΜΕ μας. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι οι εθνικιστικοί σοβινιστικοί κύκλοι εκφράζουν ανοικτά την άποψή τους. Αντιτάσσονται. Ενώ οι κύκλοι που υποστηρίζουν τη λύση και την ειρήνη δεν μπορούν καν να εκφράσουν την άποψή τους. Για παράδειγμα, ο Ουνάλ Ουστέλ ανακοινώνει ένα σχέδιο που ονομάζεται «Όραμα Νέου Βαρωσιού». Μερικά Μέσα Ενημέρωσης, ωραιοποιώντας το, το παρουσιάζουν αυτό ως «τεράστιο έργο». Από τους υπόλοιπους δεν ακούγεται απολύτως τίποτα. Αν και απέμειναν περίπου δύο βδομάδες μέχρι τις εκλογές, ακόμα δεν μπορέσαμε να μάθουμε την άποψη της αντιπολίτευσης σε σχέση με το Βαρώσι. Κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας δεν βγήκε λέξη για το Βαρώσι από το στόμα του CTP, που πιστεύεται ότι θα βγει πρώτο κόμμα από την κάλπη. Μήπως βγήκε η λέξη ομοσπονδία; Και εκείνη δεν βγήκε. Τι γνώμη έχουν σε σχέση με τη τελική μορφή λύσης στην Κύπρο; Ούτε αυτό μπορέσαμε να το μάθουμε. Εκπλήττομαι πώς κάνουν αυτή τη δουλειά χωρίς να παίρνουν θέση σε δύσκολα ζητήματα. Το διαχειρίζονται με συνθήματα. Το Κυπριακό είναι ένα τεράστιο νεκροταφείο συνθημάτων. Τώρα μπορείτε να μού πείτε «κατάλαβέ το και εσύ». Πώς μπορεί αυτοί να μιλήσουν για ομοσπονδία την ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν φωνάζει για δύο κράτη κάθε τόσο; Μήπως δεν το καταλαβαίνω; Το καταλαβαίνω. Όμως, πρέπει να εξηγηθεί αυτό και σε όσους δεν το καταλαβαίνουν, έτσι δεν είναι; Οι Τουρκοκύπριοι εκλέγουν βουλευτές που θα μιλούν μέχρι εκεί που τους επιτρέπει η Άγκυρα. Εκλέγουν μια κυβέρνηση, η οποία θα παίξει στο γήπεδο το οποίο επιτρέπει η Άγκυρα. Αν υπήρχε ένα κόμμα που δεν θα υπαγόταν στις διαταγές της Άγκυρας, θα πήγαινα και εγώ στην κάλπη και θα το ψήφιζα. Τώρα δεν πηγαίνω. Υποστηρίζω το μποϊκοτάρισμα. Και έστω και αν δεν αλλάζουν το αποτέλεσμα οι υποστηρικτές του μποϊκοταρίσματος, όσο περισσότεροι είναι τόσο το καλύτερο. Τουλάχιστον δεν θα είναι κάλυμμα αυτής της κατοχής. Θα γευτούν την ευτυχία τού να μπορεί κάποιος να παραμείνει αξιοπρεπής σε αυτή την ξεφτίλα, σε αυτή την τάξη πραγμάτων με την μπόλικη κολακεία που έχει μετατραπεί σε βούρκο. Υπάρχει, άραγε, κάτι που να δίνει στον άνθρωπο μεγαλύτερη ευτυχία από το να είναι όπως θέλει ο ίδιος, και όχι όπως θέλουν οι άλλοι;