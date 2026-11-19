Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την πρόσκρουσή τους σε νάρκες ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες για την ταυτότητα των πλοίων.
Στις φλόγες τρία πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ μετά από πρόσκρουση σε νάρκες
Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό υποστηρίζει ότι τα τρία δεξαμενόπλοια έπλεαν με απενεργοποιημένα συστήματα εντοπισμού όταν προσέκρουσαν σε νάρκες ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες οδούς μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα τρία τάνκερ έπλεαν σε απαγορευμένη περιοχή έχοντας απενεργοποιήσει τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και εκπομπής δεδομένων για τη θέση τους.
Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.
Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα.
Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.