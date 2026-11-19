Στην πρώτη τριάδα των ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών της ευρωζώνης κατατάσσεται η Κύπρος, μετά την αναβάθμιση των προβλέψεων της Κομισιόν για το 2026 από 2,3% σε 3,4%. Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, απέδωσε τις θετικές επιδόσεις στην κυβερνητική οικονομική πολιτική, κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για «κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη» και διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχιστούν τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παρ' όλα αυτά το ερώτημα κατά πόσο αυτή η ανάπτυξη φτάνει στην τσέπη του πολίτη παραμένει. Γιατί την ώρα που ευημερούν οι οικονομικοί δείκτες, πολλά νοικοκυριά δυσκολεύονται να γεμίσουν το καλάθι της υπεραγοράς, να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα και να εξασφαλίσουν τη θέρμανσή τους.
Επιδότηση υγραερίου τώρα
Πρόσφατη έρευνα του «Π» ανέδειξε το υψηλό κόστος θέρμανσης. Για μια κατοικία στην πόλη 100 τετραγωνικών μέτρων, η μηνιαία δαπάνη μπορεί, ανάλογα με το σύστημα θέρμανσης, να φτάσει τα €396, ενώ στα ορεινά να αγγίξει μέχρι τα €1.200! Φέτος, ακόμη και το παραδοσιακό τζάκι γίνεται ακριβότερο, καθώς 1,25 κυβικό μέτρο καυσόξυλων ελιάς κοστίζει €250, έναντι €175 πέρσι, καταγράφοντας αύξηση 42%. Μπροστά σ' αυτή την κατάσταση, αρκετές οικογένειες στρέφονται σε πιο άμεσα διαθέσιμες λύσεις, όπως οι σόμπες υγραερίου, που δεν απαιτούν δαπανηρές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, ούτε αυτή η επιλογή παραμένει ανεπηρέαστη από την ακρίβεια, με την τιμή ενός κυλίνδρου να ξεπερνά, σύμφωνα με αναφορές από την αγορά, τα €23. Όταν ακόμη και οι πιο απλές λύσεις θέρμανσης, με χαμηλό κεφαλαιουχικό κόστος, γίνονται ακριβότερες, πώς θα βγάλουν τον χειμώνα οι οικογένειες που ήδη δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες;
Μπορεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία να θέτει περιορισμούς στην περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ στο υγραέριο, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι εξαντλούνται οι δυνατότητες κρατικής παρέμβασης. Η κυβέρνηση, την οποία αναμένουμε να έρθει με νέα μέτρα κατά της ακρίβειας τέλη Νοεμβρίου, όπως υποσχέθηκε ο ΥΠΟΙΚ, θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά την απευθείας επιδότηση της αγοράς υγραερίου, ιδιαίτερα για τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τις ευάλωτες οικογένειες και τους κατοίκους των ορεινών για τους οποίους το κόστος της θέρμανσης ήδη τρέχει.
Μια τέτοια παρέμβαση, με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, θα μπορούσε να προσφέρει άμεση ανακούφιση, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Παράλληλα, θα πρέπει να αξιολογηθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης και για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή ηλεκτρική θέρμανση. Η δυνατότητα μιας οικογένειας να κρατήσει το σπίτι της ζεστό τον χειμώνα δεν είναι πολυτέλεια αλλά αποτελεί βασική ανάγκη. Και αν η θετική πορεία της οικονομίας δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες, όπως δηλώνει ο κ. Κεραυνός, τότε είναι η ώρα αυτές να αξιοποιηθούν προς όφελος των νοικοκυριών. Είναι κλισέ, αλλά η ανάπτυξη δεν πρέπει και δεν μπορεί να αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών.
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