Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ διαπιστώνει θετικό έδαφος για συνεργασία μετά από τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με τον γ.γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, και τους συμπροέδρους του Volt, Λύσια Δημητρίου και Πιέρο Κάρουλλα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, όπως διατείνεται, σε πολύ καλό κλίμα και έθεσαν τις βάσεις για νέες επαφές για τα μέσα Δεκεμβρίου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι η συνάντηση με τον γ.γ. του ΑΚΕΛ πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Στέφανου Στεφάνου και ήταν η δεύτερη μεταξύ των δύο πλευρών. Αντίθετα, με τους συμπροέδρους του Volt ήταν η πρώτη φορά που συναντήθηκε προσωπικά. Όπως εξήγησε, κατά τη συνάντηση με το ΑΚΕΛ έγινε πιο ουσιαστική συζήτηση επί πολιτικών ζητημάτων, με τον Στέφανο Στεφάνου να ενημερώνει την αντιπροσωπεία του ΑΛΜΑ για τα κριτήρια που παρουσίασε στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος σχετικά με τις προεδρικές εκλογές.

Συναντίληψη

Με βάση τις δηλώσεις Μιχαηλίδη, στη συνάντηση με τον Στέφανο Στεφάνου καταγράφηκε συναντίληψη σε καίρια ζητήματα όπως οι θεσμικές αλλαγές, που αποτελούν κεντρική προτεραιότητα του ΑΛΜΑ, η οικονομική πολιτική με προσήλωση στις αρχές της ανοιχτής οικονομίας και της κρατικής παρέμβασης για την προστασία του κοινωνικού κράτους, καθώς και η σαφής υποστήριξη στην περαιτέρω εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Στο Κυπριακό, παρ' όλο που αναγνωρίστηκε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές στη ρητορική των δύο πλευρών, επισημάνθηκε ότι το ΑΛΜΑ παραμένει προσηλωμένο στην ομοσπονδιακή λύση, σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, κάτι που σημαίνει ότι οι επιμέρους διαφοροποιήσεις δεν αποτελούν ανυπέρβλητο εμπόδιο στην προσπάθεια εξεύρεσης κοινής υποψηφιότητας.

Συζήτηση χωρίς ονόματα

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, παρά τη δημόσια συζήτηση γύρω από την ονοματολογία που βρίσκεται σε εξέλιξη, υποστήριξε ότι δεν συζητήθηκαν ονόματα πιθανών υποψηφίων, ούτε έγινε λόγος για την περίπτωση του Ανδρέα Μαυρογιάννη, παρότι το ΑΛΜΑ έχει ήδη εκφράσει τη θέση ότι δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει ενδεχόμενη υποψηφιότητά του, επιλέγοντας συνειδητά να επικεντρωθούν αρχικά στις πολιτικές προϋποθέσεις μιας πιθανής συνεργασίας. Ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ υποστήριξε ότι μια προσπάθεια εξεύρεσης υποψηφίου που θα τύχει ευρύτερης στήριξης είναι προτιμότερη από μεμονωμένες κομματικές υποψηφιότητες, εκτιμώντας μάλιστα ότι το 90% της επιτυχίας σχετίζεται με το το πρόσωπο, καθώς, ακόμη και αν υπάρξει πλήρης συμφωνία επί των πολιτικών θέσεων, μια κοινή υποψηφιότητα δεν θα έχει ουσιαστικό αντίκρισμα εάν δεν καταφέρει να πείσει τους πολίτες.

Παράλληλα, στη συνάντηση με τους συμπροέδρους του Volt συμφωνήθηκε να υπάρξει συνέχεια μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών του Volt, με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να επαναλαμβάνει ότι η πρώτη επιλογή, δηλαδή το Plan A του Κινήματος, είναι η συνεργασία με άλλες πολιτικές δυνάμεις για την ανάδειξη κοινής υποψηφιότητας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το ΑΛΜΑ θα εξετάσει την αυτόνομη κάθοδό του ως Plan B, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για τον τρόπο υλοποίησης αυτού του εναλλακτικού σχεδιασμού ή για το πρόσωπο που θα διεκδικήσει την Προεδρία.

Ειρήνη και Αβέρωφ

Την ίδια στιγμή, ερωτηθείς για τις αναφορές της Ειρήνης Χαραλαμπίδου ότι ο ίδιος την πιέζει να είναι υποψήφια, ο κ. Μιχαηλίδης διευκρίνισε, στο ραδιόφωνο του «Π», ότι δεν επιθυμούν να προτείνουν πρόσωπα έντονα συνδεδεμένα με κομματικές καταστάσεις στα μάτια των πολιτών, προσθέτοντας ότι παρότι η ίδια δεν είναι μέλος του ΑΛΜΑ, η άποψή της έχει ιδιαίτερη σημασία και θα ήταν θετικό εάν συμφωνούσε με την τελική επιλογή. Ταυτόχρονα αναγνώρισε τις ηγετικές ικανότητες του Αβέρωφ Νεοφύτου αλλά απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του, τονίζοντας ότι το ΑΛΜΑ δημιουργήθηκε για να φέρει αλλαγή και να απομακρυνθεί από τις πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών.

Πλειοδοτεί ΑΚΕΛ ο Κουλίας

Στο άλλο μέτωπο που απασχολεί το προσκήνιο είναι και η συνεχής προσπάθεια του βουλευτή του ΔΗΚΟ Ζαχαρία Κουλία να πλειοδοτήσει μια συνεργασία του κόμματος με το ΑΚΕΛ, προκαλώντας νέες αναταράξεις εντός του ΔΗΚΟ. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ αναφέρθηκε στις προοπτικές πολιτικών συνεργασιών, υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα του συνεργάστηκε στο παρελθόν τρεις φορές με το ΑΚΕΛ. Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει ήδη συγκεκριμένο πρόσωπο που θα μπορούσε να αποτελέσει κοινή επιλογή.«Τον έχουμε και τον υποψήφιο αλλά δεν θα τον πούμε», δήλωσε, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες. Βεβαίως σε μια αντιπαραθετική στάση του απέναντι στο ΔΗΚΟ, ο Ζαχαρίας Κουλίας εμφανίστηκε άκρως επικριτικός προς τον ΔΗΣΥ, θεωρώντας ότι είναι αμφίβολη μια συνεργασία μαζί του.