Ένας αδειούχος Ρώσος στρατιώτης, με τον οποίο ταξίδευα μια μέρα στο ίδιο βαγόνι με κουκέτες στο τρένο, με ρώτησε το εξής όταν έμαθε από πού είμαι: «Πού θα ήθελες να ζήσεις σύντροφε; Δεν θα ήθελες να μείνεις να ζήσεις στη Σοβιετική Ένωση;» «Όχι σύντροφε Αλεξέι», τού είπα, «μόνο στη δική μου πατρίδα θα ήθελα να ζήσω». Έτσι είπα, όμως δεν δίνω την ίδια απάντηση σε όσους μού υποβάλλουν αυτή την ερώτηση τώρα. Θέλω να ζω σε ένα μέρος όπου υπάρχει δικαιοσύνη και δίκαιο. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ επικίνδυνο να ζεις σε μια χώρα στην οποία δεν υπάρχουν αυτά. Το νιώθω συχνά αυτό εδώ. Στη δική μου πατρίδα. Γι’ αυτό αποδίδω πολύ μεγαλύτερη αξία στη δικαιοσύνη και στο δίκαιο ακόμα και από αυτή τη λύση του Κυπριακού. Τα θεωρώ πολύ πιο σημαντικά. Δεν πιστεύω ότι θα εξαλειφθεί μετά τη λύση του Κυπριακού η έλλειψη δικαίου και δικαιοσύνης που υπάρχει εδώ. Έχουμε καλόκαρδους και ευσυνείδητους δικαστές; Έχουμε. Όμως, δεν είναι πολύ εύκολο να ενεργούν εντελώς ανεξάρτητα εντός του υφιστάμενου συστήματος. Τις περισσότερες φορές αντιμετωπίζουν το ρίσκο να βρουν απέναντί τους τις αρχές της χώρας. Να μην προαχθούν. Να συρθούν από το ένα μέρος στο άλλο. Και πρέπει να τολμήσουν να αγωνιστούν κατά των παγίδων που θα μπορούσαν να στηθούν γι’ αυτούς.
Πολύ δύσκολο να ζεις εκεί που δεν υπάρχει δικαιοσύνη και δίκαιο
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, βουρκώνω όποτε ακούσω μια δίκαιη δικαστική απόφαση. Πριν μερικούς μήνες, για παράδειγμα, συνέβη ένα τέτοιο γεγονός σε ένα δικαστήριό μας. Η υπόθεση ήταν η εξής: Ένα παιδί κίνησε αγωγή στην ενενηντάχρονη μητέρα του.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, βουρκώνω όποτε ακούσω μια δίκαιη δικαστική απόφαση. Πριν μερικούς μήνες, για παράδειγμα, συνέβη ένα τέτοιο γεγονός σε ένα δικαστήριό μας. Η υπόθεση ήταν η εξής: Ένα παιδί κίνησε αγωγή στην ενενηντάχρονη μητέρα του. Ο λόγος ήταν ο εξής: Η μητέρα δεν μοίρασε στα ίσα την κληρονομιά στα παιδιά της, λέει. Έδωσε λιγότερα σε αυτόν σε σύγκριση με τους άλλους. Η ενενηντάχρονη γυναίκα ήρθε άρον άρον στο δικαστήριο. Σάστισε όταν την είδε μπροστά του ο δικαστής. Τι δουλειά έχει στη δικαστική αίθουσα μια γυναίκα σε αυτή την ηλικία; Αφότου άκουσε την υπόθεση, ο δικαστής σηκώθηκε από την έδρα του και κατέβηκε στην αίθουσα. Αγκάλιασε τη γυναίκα, φίλησε το χέρι της και τής είπε το εξής: «Δεν θα έρθεις ξανά σε αυτό το δικαστήριο». Ύστερα στράφηκε προς τον γιο της: «Δεν ντρέπεσαι να σέρνεις τη μητέρα σου εδώ σε αυτή την ηλικία λόγω της περιουσίας;» Δεν είναι μια κατάσταση την οποία συναντάμε πολύ σπάνια εδώ;
Μήνες τώρα προσπαθούμε απεγνωσμένα για να δικαστεί δίκαια ένας άνδρας, ο οποίος καταδικάστηκε σε 30 χρόνια βαριά φυλάκιση. Ο Φατίχ Γκαζίογλου κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν σεξουαλικώς τον αυτιστικό βιολογικό γιο του από την ηλικία των τριών μέχρι την ηλικία των δέκα χρόνων. Αυτή η καταγγελία υποβλήθηκε στην αστυνομία από τη σύζυγό του με την οποία είχε χωρίσει. Το αυτιστικό παιδί ούτε να γράψει μπορεί, ούτε να διαβάσει, ούτε να μιλήσει κανονικά. Μπορεί μόνο να του κρατάει το χέρι ο φροντιστής του και να γράφει. Σε πάρα πολλές ανεπτυγμένες χώρες η κατάθεσή του δεν θεωρείται έγκυρη. Διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών δίκες για πέντε χρόνια. Ούτε αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν, ούτε σοβαρός μάρτυρας. Άλλωστε, η καταγγελία στην αστυνομία έγινε μετά από πολλά χρόνια. Η οικογένεια είναι πολύ πλούσια και με μέσον. Στο σπίτι της έχει υπηρέτες και φροντιστές. Το δικαστήριο καταδίκασε τον Φατίχ σε φυλάκιση 30 χρόνων. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση είναι στο εφετείο. Ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία και αναμένεται η απόφαση. Όμως, είναι άγνωστη η διάρκεια των αποφάσεων του εφετείου. Μπορεί να πάρει μέχρι και πέντε χρόνια.
Είναι μια άδικη δικαστική διαδικασία. Και μια απόφαση σαν ισόβια κάθειρξη. Ο Φατίχ δεν απαιτεί αθώωση. «Δικάστε με δίκαια», λέει. Τι να κάνουμε τώρα; Πώς να αναζητήσουμε τη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί μια δίκαιη απόφαση στην έφεση, η υπόθεση θα πάει στο ΕΔΑΔ που είναι η τελευταία πόρτα. Φυσικά θα περάσουν χρόνια. Θα περάσουν χρόνια στη φυλακή. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ και εφτά χρόνια στη φυλακή.
Στον σημερινό κόσμο υπάρχουν στα κελιά πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν κατέστη δυνατόν να αποδειχθεί το έγκλημά τους. Η συνείδηση της κοινωνίας μπορεί να αποτελέσει καταφύγιο γι’ αυτούς. Όμως, άμα δεν ακούγεται καμία φωνή από εκείνο το καταφύγιο; Ειδικά στις υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης, η κοινωνία διστάζει να μιλήσει και προτιμά να θεωρεί σωστή την απόφαση που έλαβε το δικαστήριο. Το δικαστήριο δεν μπορεί να παίρνει πάντα τη σωστή απόφαση. Οι φάκελοι στα σκονισμένα ράφια είναι γεμάτοι με πάρα πολλές λανθασμένες αποφάσεις που έλαβε ειδικά το πρωτοδικείο. Πιστέψτε με, ο αγώνας για δικαιοσύνη είναι πιο δύσκολος ακόμα και από τον αγώνα για λύση του Κυπριακού.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.