Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, βουρκώνω όποτε ακούσω μια δίκαιη δικαστική απόφαση. Πριν μερικούς μήνες, για παράδειγμα, συνέβη ένα τέτοιο γεγονός σε ένα δικαστήριό μας. Η υπόθεση ήταν η εξής: Ένα παιδί κίνησε αγωγή στην ενενηντάχρονη μητέρα του. Ο λόγος ήταν ο εξής: Η μητέρα δεν μοίρασε στα ίσα την κληρονομιά στα παιδιά της, λέει. Έδωσε λιγότερα σε αυτόν σε σύγκριση με τους άλλους. Η ενενηντάχρονη γυναίκα ήρθε άρον άρον στο δικαστήριο. Σάστισε όταν την είδε μπροστά του ο δικαστής. Τι δουλειά έχει στη δικαστική αίθουσα μια γυναίκα σε αυτή την ηλικία; Αφότου άκουσε την υπόθεση, ο δικαστής σηκώθηκε από την έδρα του και κατέβηκε στην αίθουσα. Αγκάλιασε τη γυναίκα, φίλησε το χέρι της και τής είπε το εξής: «Δεν θα έρθεις ξανά σε αυτό το δικαστήριο». Ύστερα στράφηκε προς τον γιο της: «Δεν ντρέπεσαι να σέρνεις τη μητέρα σου εδώ σε αυτή την ηλικία λόγω της περιουσίας;» Δεν είναι μια κατάσταση την οποία συναντάμε πολύ σπάνια εδώ;

Μήνες τώρα προσπαθούμε απεγνωσμένα για να δικαστεί δίκαια ένας άνδρας, ο οποίος καταδικάστηκε σε 30 χρόνια βαριά φυλάκιση. Ο Φατίχ Γκαζίογλου κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν σεξουαλικώς τον αυτιστικό βιολογικό γιο του από την ηλικία των τριών μέχρι την ηλικία των δέκα χρόνων. Αυτή η καταγγελία υποβλήθηκε στην αστυνομία από τη σύζυγό του με την οποία είχε χωρίσει. Το αυτιστικό παιδί ούτε να γράψει μπορεί, ούτε να διαβάσει, ούτε να μιλήσει κανονικά. Μπορεί μόνο να του κρατάει το χέρι ο φροντιστής του και να γράφει. Σε πάρα πολλές ανεπτυγμένες χώρες η κατάθεσή του δεν θεωρείται έγκυρη. Διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών δίκες για πέντε χρόνια. Ούτε αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν, ούτε σοβαρός μάρτυρας. Άλλωστε, η καταγγελία στην αστυνομία έγινε μετά από πολλά χρόνια. Η οικογένεια είναι πολύ πλούσια και με μέσον. Στο σπίτι της έχει υπηρέτες και φροντιστές. Το δικαστήριο καταδίκασε τον Φατίχ σε φυλάκιση 30 χρόνων. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση είναι στο εφετείο. Ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία και αναμένεται η απόφαση. Όμως, είναι άγνωστη η διάρκεια των αποφάσεων του εφετείου. Μπορεί να πάρει μέχρι και πέντε χρόνια.

Είναι μια άδικη δικαστική διαδικασία. Και μια απόφαση σαν ισόβια κάθειρξη. Ο Φατίχ δεν απαιτεί αθώωση. «Δικάστε με δίκαια», λέει. Τι να κάνουμε τώρα; Πώς να αναζητήσουμε τη δικαιοσύνη; Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί μια δίκαιη απόφαση στην έφεση, η υπόθεση θα πάει στο ΕΔΑΔ που είναι η τελευταία πόρτα. Φυσικά θα περάσουν χρόνια. Θα περάσουν χρόνια στη φυλακή. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ και εφτά χρόνια στη φυλακή.

Στον σημερινό κόσμο υπάρχουν στα κελιά πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν κατέστη δυνατόν να αποδειχθεί το έγκλημά τους. Η συνείδηση της κοινωνίας μπορεί να αποτελέσει καταφύγιο γι’ αυτούς. Όμως, άμα δεν ακούγεται καμία φωνή από εκείνο το καταφύγιο; Ειδικά στις υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης, η κοινωνία διστάζει να μιλήσει και προτιμά να θεωρεί σωστή την απόφαση που έλαβε το δικαστήριο. Το δικαστήριο δεν μπορεί να παίρνει πάντα τη σωστή απόφαση. Οι φάκελοι στα σκονισμένα ράφια είναι γεμάτοι με πάρα πολλές λανθασμένες αποφάσεις που έλαβε ειδικά το πρωτοδικείο. Πιστέψτε με, ο αγώνας για δικαιοσύνη είναι πιο δύσκολος ακόμα και από τον αγώνα για λύση του Κυπριακού.