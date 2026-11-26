Νέοι πεζόδρομοι, ανοίγματα στον Δημόσιο Κήπο και ανάδειξη μουσείων και χώρων πολιτισμού που σήμερα παραμένουν «κρυμμένοι» βρίσκονται στο επίκεντρο του προτεινόμενου σχεδίου ανάπλασης για το ανατολικό κέντρο της Λεμεσού. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο δίκτυο δημόσιων χώρων που θα συνδέει την Αγίου Ανδρέου, το κληροδ...

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