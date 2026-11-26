Νέοι πεζόδρομοι, ανοίγματα στον Δημόσιο Κήπο και ανάδειξη μουσείων και χώρων πολιτισμού που σήμερα παραμένουν «κρυμμένοι» βρίσκονται στο επίκεντρο του προτεινόμενου σχεδίου ανάπλασης για το ανατολικό κέντρο της Λεμεσού. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο δίκτυο δημόσιων χώρων που θα συνδέει την Αγίου Ανδρέου, το κληροδ...
Έτσι θα ενωθούν τα Δικαστήρια με τον ΓΣΟ και τον Δημόσιο κήπο της Λεμεσού: Παρουσιάζουμε το master plan για τη μεγάλη αλλαγή
Μια ενιαία πολιτιστική διαδρομή στο ανατολικό κέντρο της Λεμεσού προτείνει μελέτη που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα «κρυμμένα» μουσεία και να συνδεθούν ο Δημόσιος Κήπος, τα Δικαστήρια, το ΓΣΟ και η παραλία. Το ενδεικτικό masterplan θα αποτελέσει την κοινή βάση για τους όρους των επιμέρους αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
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