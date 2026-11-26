Εδώ πύραυλοι βαλλιστικοί πάνε κι έρχονται από τη μια ήπειρο στην άλλη. Τα πυρηνικά, όπου να 'ναι, κατακτούν το Διάστημα και στοχεύουν από εκεί το χωριό μας. Η Μπλακ Φράιντεϊ δεν θα έφτανε στο τελευταίο περίπτερο της… αχανούς πατρίδας Κύπρου; H Black Friday (Μαύρη Παρασκευή) είναι το ανεπίσημο όνομα της ημέρας που ακολουθεί την Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή η τέταρτη Παρασκευή του Νοεμβρίου (μεταξύ 24-30 Νοεμβρίου).

Λίγη ιστορία δεν θα έβλαπτε για την αυριανή μέρα. Η Black Friday είναι η ημέρα με τον μεγαλύτερο τζίρο πωλήσεων του έτους στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2005, αν και ειδήσεις, που εκείνη την εποχή ήταν ανακριβείς, την περιέγραφαν ως τέτοια για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παρόμοιες ιστορίες επανεμφανίζονται κάθε χρόνο αυτή την εποχή, παρουσιάζοντας αγοραστική υστερία και έλλειψη αποθεμάτων, δημιουργώντας έτσι μια κατάσταση φαύλου κύκλου ανατροφοδότησης της ζήτησης.

Τα πρώτα στοιχεία από τη χρήση του όρου «Black Friday» για την ημέρα μετά την ημέρα των Ευχαριστιών με εμπορική σημασία υποδηλώνει ότι ο όρος προέρχεται από την Φιλαδέλφεια, όπου χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τη μεγάλη και ενοχλητική για τους πεζούς κυκλοφορία οχημάτων, που σημειωνόταν την ημέρα μετά την ημέρα των Ευχαριστιών. Αυτή η χρήση του όρου χρονολογείται τουλάχιστον από το 1961.

Έχουν υπάρξει αναφορές για βία μεταξύ πελατών την ημέρα αυτή. Από το 2006 έχουν αναφερθεί 7 θάνατοι και 98 τραυματισμοί σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σύνηθες φαινόμενο να στρατοπεδεύουν καταναλωτές έξω από καταστήματα την αργία των Ευχαριστιών, επιχειρώντας να εξασφαλίσουν θέση στην πρώτη γραμμή και έτσι περισσότερες πιθανότητες να βρουν αυτά που θέλουν να αγοράσουν. Αυτές οι πρακτικές, από κατάληψη λωρίδων έκτακτης ανάγκης και πυρόσβεσης μέχρι και χρήση προπανίου και γεννητριών σε πιο εξεζητημένες περιπτώσεις, δημιουργούν σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια του κοινού, προκαλώντας τουλάχιστον μία πόλη να απαγορεύσει αυτή την πρακτική.

Η στήλη σήμερα δεν έγραψε καμιά άποψη! 65 χρόνια εκπτώσεις, ούτε Κυπριακό να ήταν!..Τριγύρω μας πάρα πολλοί είναι ετοιμοπόλεμοι να παλέψουν σκληρά για μια αγορά με πολύ μεγάλη έκπτωση. Έτσι νομίζουν! Κάθε χρόνο ο εμπαιγμός με τις εκπτώσεις κάνει κουμάντο κι… όλοι οι κοινοί θνητοί υποψιάζονται το… κόλπο. Γι' αυτό και έμμεσα αποδέχονται όλοι το βλακ-φράιντεϊ…