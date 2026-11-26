Αν σχεδιάζετε μια βραδιά με φίλους, επιτραπέζια παιχνίδια και χριστουγεννιάτικη μουσική, αυτή η συνταγή είναι ιδανική. Ένα τραγανό χριστουγεννιάτικο δέντρο από σφολιάτα, γεμισμένο με λιωμένα τυριά και πέστο, που τρώγεται με τα χέρια και δεν χρειάζεται καν μαχαιροπίρουνα.
Χριστουγεννιάτικο δέντρο σφολιάτας με τυριά: Το απόλυτο σνακ για ένα γιορτινό game night
Ένα τραγανό χριστουγεννιάτικο δέντρο από σφολιάτα, γεμισμένο με λιωμένα τυριά και πέστο, που τρώγεται με τα χέρια και δεν χρειάζεται καν μαχαιροπίρουνα.
Υλικά
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2 φύλλα σφολιάτας
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150 γρ. τριμμένη μοτσαρέλα
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100 γρ. τριμμένο χαλλούμι
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3 κουταλιές της σούπας πέστο βασιλικού
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1 αυγό
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2 κουταλιές λιωμένο βούτυρο
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1 σκελίδα σκόρδο
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Λίγο σουσάμι
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Ντοματίνια και δεντρολίβανο για τη διακόσμηση
Εκτέλεση
Απλώνουμε το πρώτο φύλλο σφολιάτας σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Αλείφουμε με το πέστο και πασπαλίζουμε με τη μοτσαρέλα και το χαλλούμι.
Καλύπτουμε με το δεύτερο φύλλο σφολιάτας και κόβουμε τη ζύμη σε σχήμα χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Κόβουμε οριζόντιες λωρίδες δεξιά και αριστερά, αφήνοντας άθικτο τον κεντρικό κορμό. Στρίβουμε κάθε λωρίδα ώστε να δημιουργηθούν τα κλαδιά του δέντρου.
Αλείφουμε με το χτυπημένο αυγό, πασπαλίζουμε με σουσάμι και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 βαθμούς για περίπου 25 λεπτά, μέχρι να ροδίσει.
Μόλις το βγάλουμε από τον φούρνο, το αλείφουμε με το λιωμένο βούτυρο και το ψιλοκομμένο σκόρδο. Διακοσμούμε με ντοματίνια και κλαδάκια δεντρολίβανου.
Το μυστικό του game night: Τοποθετήστε το δέντρο στη μέση του τραπεζιού, μαζί με μπολάκια από διάφορα ντιπ. Ο καθένας μπορεί να κόβει ένα τραγανό κλαδί, χωρίς να διακόπτεται το παιχνίδι.
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