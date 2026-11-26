Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τα μέτρα συνολικού ύψους €65 εκατ., που εξήγγειλε χθες με διάγγελμά του, μέρος μιας «ολοκληρωμένης πολιτικής που στηρίζεται στις αρχές του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού». Μιας πολιτικής που, όπως ανέφερε, συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή και την υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση με την κοινωνική ευαισθησία. Είναι, όμως, αυτό συγκροτημένη κοινωνική πολιτική ή μήπως κινδυνεύει να εξελιχθεί σε επιδοματική συγκάλυψη της αδυναμίας επίλυσης χρόνιων προβλημάτων; Τείνουμε προς τη δεύτερη εκδοχή για δύο λόγους:

- Πρώτον, η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να εξαντλείται στη διαχείριση της οικονομικής δυσχέρειας των νοικοκυριών, αλλά οφείλει να αντιμετωπίζει τις αιτίες που τη δημιουργούν. Στην προκειμένη περίπτωση, από τις συγκεκριμένες εξαγγελίες απουσίαζαν οι αναφορές σε έργα υποδομής και διαρθρωτικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ουσιαστική και μόνιμη μείωση του κόστους του ηλεκτρισμού.

- Δεύτερο, η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να εξαντλείται στη διαρκή οικονομική ενίσχυση μιας - μεγάλης πλέον - μερίδας πολιτών (καταγράφεται το τεράστιο εισοδηματικό χάσμα των συγκεκριμένων επιδομάτων αλλά και υφιστάμενων κοινωνικών πολιτικών) με ποσά που, σε σχέση με το συσσωρευμένο κόστος της ακρίβειας, μοιάζουν με ψίχουλα.

Ζητούμενο μιας συγκροτημένης κοινωνικής πολιτικής είναι η οικονομική αυτονομία των πολιτών και όχι η διαρκής εξάρτησή τους από τις έκτακτες παρεμβάσεις της εκάστοτε εξουσίας. Χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζεται η αναγκαιότητα της σταθερής και επαρκούς στήριξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Είναι η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν στη μάζα των πολιτών όχι απλώς να ανταποκρίνονται στις καθημερινές τους υποχρεώσεις, αλλά και να προγραμματίζουν το μέλλον τους και να ζουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Χωρίς να έχουν ανάγκη ένα έκτακτο επίδομα.

Καλά νέα, λοιπόν, οι χθεσινές εξαγγελίες, αλλά όχι για να πανηγυρίζουμε. Είναι μια μικρή ανάσα για το κυπριακό νοικοκυριό.