Χθες, 25 Νοεμβρίου, Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, προτρέψαμε για άλλη μια χρονιά τις γυναίκες να σπάσουν τη σιωπή τους. Αναρωτηθήκαμε ποτέ τι τους κοστίζει να τη σπάσουν; Και, κυρίως, τι τις περιμένει όταν το κάνουν;

Πώς καταγγέλλεις έναν άνθρωπο που ελέγχει κάθε σου κίνηση; Πώς τηλεφωνείς στην Αστυνομία όταν κάποιος ελέγχει τις κλήσεις σου; Πώς ανοίγεις την πόρτα και φεύγεις όταν απειλείσαι ότι, αν το κάνεις, θα πληρώσουν το τίμημα τα παιδιά σου; Πώς εγκαταλείπεις το σπίτι σου όταν δεν έχεις ούτε ένα ευρώ στο όνομά σου; Όταν δεν ξέρεις πού θα κοιμηθείς το επόμενο βράδυ, πώς θα ταΐσεις τα παιδιά σου;

Έχουμε, δυστυχώς, και μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για το πώς μοιάζει η βία. Αναζητούμε τις μελανιές, τα σημάδια στο πρόσωπο και στο σώμα. Μόνο που κάποιες από τις πιο επώδυνες μορφές κακοποίησης δεν αφήνουν ορατά σημάδια. Και εκείνοι που κακοποιούν ξέρουν καλά πώς να κρύβουν τη βία τους από τα μάτια των υπολοίπων. Πίσω από το χαμόγελο μιας γυναίκας που συναντάμε καθημερινά στο γραφείο, στην πολυκατοικία, στη γειτονιά, στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να κρύβονται χρόνια εξευτελισμού, απειλών, φόβου, αλλεπάλληλων ξυλοδαρμών. Ακόμη και τα σημάδια της σωματικής βίας μπορεί να βρίσκονται εκεί όπου δεν φτάνει το βλέμμα μας. Και αυτή η γυναίκα δεν είναι απαραίτητα σύζυγος ή μητέρα. Μπορεί να είναι ένα κορίτσι 15, 16 ή 17 ετών, που στα πρώτα του βήματα στην ερωτική ζωή μαθαίνει να συγχέει τον έλεγχο με το ενδιαφέρον, τη ζήλια με την αγάπη και την υποταγή με την αφοσίωση.

Εκείνο που απουσιάζει από τη δημόσια συζήτηση είναι η πραγματική προσπάθεια να μπούμε στα παπούτσια αυτών των γυναικών. Να αντιληφθούμε τι σημαίνει να μετράς κάθε λέξη που ξεστομίζεις, να προσπαθείς να προβλέψεις τη διάθεση του ανθρώπου που βρίσκεται απέναντί σου. Να φοβάσαι ακόμη και τη στιγμή που ακούς το κλειδί στην εξώπορτα.

Κι εμείς, αντί να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε αυτόν τον φόβο, ζητάμε από τη γυναίκα να μας εξηγήσει γιατί δεν τον ξεπέρασε. Της φορτώνουμε, εμμέσως πλην σαφώς, ένα μέρος της ευθύνης για όσα υπέστη.

Ακόμη πιο εξοργιστική, όμως, είναι η αντίφαση ανάμεσα σε όσα ζητάμε από αυτές τις γυναίκες και σε όσα είμαστε διατεθειμένοι να τους προσφέρουμε ως πολιτεία. Όταν μια γυναίκα βρίσκει το θάρρος να καταγγείλει τον κακοποιητή της, μπορεί το κράτος να της εγγυηθεί ότι θα είναι ασφαλής; Ότι θα έχει πρόσβαση σε νομική αρωγή; Ότι δεν θα χρειαστεί να επιλέξει ανάμεσα στην ασφάλεια και την οικονομική επιβίωση;

Κάθε φορά που μια γυναίκα αποσύρει την καταγγελία της και επιστρέφει στο ίδιο σπίτι με τον άνθρωπο που την κακοποιεί, αντί να σπεύδουμε να αμφισβητήσουμε την αξιοπιστία της, οφείλουμε να διερωτόμαστε τι μεσολάβησε. Δέχθηκε νέες απειλές; Έμεινε χωρίς οικονομικούς πόρους; Ένιωσε απροστάτευτη; Τι κάναμε εμείς για να μην αναγκαστεί να επιστρέψει εκεί απ' όπου με τόσο κόπο κατάφερε να φύγει;

Χθες τα κτήρια των υπουργείων (κάποια όχι όλα) φωταγωγήθηκαν πορτοκαλί. Σήμερα τα φώτα έσβησαν. Κάπου, όμως, εκεί έξω, μια γυναίκα εξακολουθεί να φοβάται να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού της και να φύγει.

Πριν της ζητήσουμε ξανά να σπάσει τη σιωπή της, ας φροντίσουμε να μην έχει λόγους να μετανιώσει όταν το κάνει.