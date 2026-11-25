Η πρόσφατη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στη βρετανική εφημερίδα The Observer αποτελεί, κατά την άποψή μου, μια ορθή και ιδιαίτερα σημαντική πολιτική παρέμβαση. Προσωπικά, δεν θυμάμαι άλλον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να έχει θέσει με τόση σαφήνεια, και μάλιστα ενώπιον της ίδιας της βρετανικής κοινής γνώμης, το ζήτημα του τερματισμού της «αποικιοκρατικής κληρονομιάς» στην Κύπρο.

Η πρωτοβουλία αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που για δεκαετίες η Κυπριακή Δημοκρατία απέφευγε να θέσει με την απαιτούμενη αποφασιστικότητα: το καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων και τον πραγματικό ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου στο Κυπριακό.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ο Πρόεδρος επέλεξε να θέσει το ζήτημα μέσω ενός βρετανικού μέσου ενημέρωσης, απευθυνόμενος ουσιαστικά στην ίδια τη βρετανική κοινωνία και την πολιτική ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ευρύτερη συζήτηση, την οποία θεωρώ ότι οφείλουμε να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε, αναδεικνύοντας και άλλες πτυχές της διαχρονικής βρετανικής παρουσίας και επιρροής στην Κύπρο.

Η Βρετανία δεν είναι ένας οποιοσδήποτε διεθνής εταίρος της Κύπρου. Είναι πρώην αποικιοκρατική δύναμη, εγγυήτρια δύναμη βάσει των συμφωνιών του 1960 και χώρα που εξακολουθεί να διατηρεί κυρίαρχες στρατιωτικές περιοχές στο έδαφος της νήσου.

Υπάρχει, όμως, μια ακόμη διάσταση που διαχρονικά υποβαθμίζεται στον δημόσιο διάλογο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέχει τον ρόλο του penholder για το Κυπριακό στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή, έχει την πρωτοβουλία σύνταξης και διαπραγμάτευσης των σχετικών σχεδίων ψηφισμάτων.

Πρόκειται για μια ιδιότυπη διπλωματική πραγματικότητα. Μια χώρα με άμεσα στρατηγικά συμφέροντα στην Κύπρο, με στρατιωτική παρουσία και ιστορικές ευθύνες, διαδραματίζει ταυτόχρονα πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό.

Άλλωστε, ο ρόλος της Βρετανίας στο Κυπριακό δεν υπήρξε ποτέ, κατά την εκτίμησή μου, ουδέτερος ή αμερόληπτος. Από την περίοδο της αποικιοκρατίας μέχρι τις συμφωνίες του 1960 και τη διαχείριση των κρίσιμων εξελίξεων που ακολούθησαν, η βρετανική πολιτική διαμορφωνόταν πρωτίστως με γνώμονα τα δικά της γεωστρατηγικά συμφέροντα. Η διατήρηση των στρατιωτικών Βάσεων και της επιρροής της στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελούσε διαχρονική προτεραιότητα του Λονδίνου. Συνεπώς, η προσέγγισή της στο Κυπριακό δεν μπορεί να εξετάζεται αποκομμένη από αυτές τις επιδιώξεις.

Δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της νομιμότητας του ρόλου της ως penholder. Τίθεται, όμως, ένα θεμελιώδες πολιτικό ερώτημα: Μπορεί μια δύναμη με τόσο άμεσα συμφέροντα και με αυτή την ιστορική διαδρομή να αντιμετωπίζεται ως ουδέτερος και αμερόληπτος διαχειριστής του Κυπριακού;

Η ιστορική εμπειρία επιβάλλει μεγαλύτερο προβληματισμό. Πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η κατοχή συνεχίζεται, τα τουρκικά στρατεύματα παραμένουν και η Βρετανία εξακολουθεί να κατέχει προνομιακή θέση στη διαχείριση του ζητήματος στα Ηνωμένα Έθνη.

Την ίδια ώρα, σοβαρά ερωτήματα εγείρονται από τις στρατιωτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις Βρετανικές Βάσεις, πολλές φορές χωρίς επαρκή και έγκαιρη ενημέρωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων από στρατιωτικές δυνάμεις τρίτων χωρών, οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τις περιφερειακές συγκρούσεις και η απουσία ουσιαστικής διαφάνειας δημιουργούν μια κατάσταση που δεν μπορεί να θεωρείται φυσιολογική.

Το πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Βάση Ακρωτηρίου τον Μάρτιο του 2026 ανέδειξε με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο τους κινδύνους. Η ίδια η Κυβέρνηση εξέφρασε δυσαρέσκεια για την απουσία έγκαιρης προειδοποίησης των πολιτών που διαμένουν πλησίον των Βάσεων.

Είναι αδιανόητο να αναλαμβάνονται στρατιωτικές δραστηριότητες που ενδέχεται να εκθέσουν την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της σε κινδύνους, χωρίς προηγούμενη ουσιαστική ενημέρωση και συνεννόηση με τις κυπριακές αρχές.

Η Κύπρος δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες αποφάσεων στις οποίες δεν συμμετέχει και για τις οποίες ενδεχομένως δεν ενημερώνεται εγκαίρως.

Απαιτείται, συνεπώς, μια συνολική επαναξιολόγηση των σχέσεών μας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Με σαφείς απαιτήσεις για διαφάνεια, έγκαιρη ενημέρωση και ουσιαστικές διαβουλεύσεις για τις δραστηριότητες των Βάσεων, αλλά και με επανεξέταση του ιδιαίτερου ρόλου της Βρετανίας στο Κυπριακό.

Η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να αντιμετωπίζει τη Βρετανία ως σημαντικό εταίρο, αλλά όχι ως δύναμη υπεράνω κριτικής ή διπλωματικού ελέγχου. Η κυριαρχία, η ασφάλεια και τα εθνικά μας συμφέροντα δεν μπορούν να αποτελούν δευτερεύουσα παράμετρο των στρατηγικών σχεδιασμών τρίτων χωρών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τη συνέντευξή του στον Observer, άνοιξε, κατά την άποψή μου, ορθά μια συζήτηση που η κυπριακή πολιτεία για δεκαετίες δίσταζε να ανοίξει. Οι χειρισμοί του αξίζουν αναγνώρισης και στήριξης, ενώ η πρωτοβουλία του αποτελεί ευκαιρία για την ανάδειξη του συνόλου των ζητημάτων που απορρέουν από τη διαχρονική βρετανική παρουσία στην Κύπρο.

Ο τερματισμός της αποικιοκρατικής κληρονομιάς δεν αφορά μόνο το εδαφικό καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων. Αφορά και την επανεξέταση του ιδιαίτερου πολιτικού και διπλωματικού ρόλου που εξακολουθεί να διαδραματίζει η πρώην αποικιοκρατική δύναμη στη διαχείριση του εθνικού μας προβλήματος.

Εξήντα έξι χρόνια μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της, η Κυπριακή Δημοκρατία δικαιούται και οφείλει να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της με το Ηνωμένο Βασίλειο στη βάση της ισοτιμίας, του αμοιβαίου σεβασμού και της προάσπισης των εθνικών της συμφερόντων.

*Επικεφαλής Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής Δημοκρατικό Κόμμα