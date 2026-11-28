Από την παγκόσμια ιστορία του 20ου αιώνα ξεχωρίζω δύο συμβάντα που είναι, κατά τη γνώμη μου, τα κλασσικότερα παραδείγματα μακιαβελισμού. Το πρώτο είναι το Σύμφωνο Μολότοφ - Ρίμπεντροπ (1939). Παρόλο που η Ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ και η Σοβιετική Ένωση του Στάλιν ήταν θανάσιμοι ιδεολογικοί εχθροί, εν τούτοις, για δικούς τους υπολογισμούς, οι δύο ηγέτες υπέγραψαν σύμφωνο μη επίθεσης και αντάλλασσαν φιλοφρονήσεις (!) επειδή το απαιτούσε η πολιτική σκοπιμότητα. Το άλλο συμβάν είναι η υποστήριξη που εξέφρασαν οι μοναχοί του Αγίου Όρους προς τον Χίτλερ κατά την περίοδο της Γερμανικής κατοχής (κάτι που αποκρύβεται επιμελώς από τα σχολικά βιβλία). Στο βωμό της προφύλαξης της αυτονομίας και της περιουσίας των μονών, θυσιάστηκαν όλες οι χριστιανικές και ηθικές αρχές. Οι μοναχοί επιβεβαίωσαν πανηγυρικά το απόφθεγμα του Μακιαβέλι: «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».

Κοιτάζοντας την Κύπρο μέσα από το μακιαβελικό μικροσκόπιο, βλέπουμε κόμματα να προσαρμόζουν τις θέσεις τους στα διάφορα θέματα όχι βάσει αρχών, αλλά βάσει του πολιτικού κόστους και οφέλους. Βλέπουμε επίσης πολιτικούς που σχηματίζουν συμμαχίες με πρώην αντιπάλους για εκλογικά οφέλη. Και, επίσης, ηγεσίες που χρησιμοποιούν εθνικά ή θρησκευτικά σύμβολα όχι από ιδεολογική πεποίθηση αλλά για συσπείρωση ψηφοφόρων. Όμως δεν πρέπει να συγχέουμε τον πραγματιστή από τον μακιαβελικό πολιτικό. Ο πρώτος αλλάζει μέσα για να υπηρετήσει ένα στόχο, ενώ ο μακιαβελικός αλλάζει στόχους, αρχές και συμμαχίες για να υπηρετήσει την εξουσία. Για παράδειγμα, αν ένα δήμαρχος σε ένα χωριό οραματίζεται το κτίσιμο ενός νοσοκομείου, αλλά συμβιβάζεται με ένα μικρότερο κτίριο επειδή δεν υπάρχουν χρήματα, τότε πρόκειται για πραγματισμό. Αν όμως εγκαταλείψει εντελώς τα σχέδια για νοσοκομείο επειδή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι προτιμούν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, τότε είναι μακιαβελισμός.

Το ΔΗΚΟ ως κεντρώο κόμμα με ιστορία, θυσιάζει ιδεολογικές αρχές για να βρεθεί κοντά στην εξουσία. Η λογική που ακούστηκε πρόσφατα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΔΗΚΟ σε μια πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή είναι ότι το κόμμα του θα συνεργαζόταν ευχαρίστως με το ΕΛΑΜ, γιατί «αυτός που θα κερδίσει χρειάζεται 50%+1 ψήφους». Αυτή κι αν είναι μακιαβελική λογική par excellence! Πρόκειται για καθαρή εκλογική αριθμητική κι όχι ιδεολογική σύγκλιση. Δεν μετράει με ποιον, μετράει μόνο να βγει ο αριθμός. Η συνεργασία ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ δεν θα γίνει βάσει των πολιτικών συγκλίσεων αλλά μόνο για την καρέκλα. Το γεγονός ότι το ΔΗΚΟ εμφανίζεται πρόθυμο να εγκαταλείψει την παραδοσιακή του ταυτότητα μέσω συνεργασίας με ένα ακροδεξιό κόμμα φαίνεται να μην ενοχλεί. Οι ηγέτες του ΔΗΚΟ πρέπει να αντιληφθούν ότι όταν ένα κόμμα συνεργάζεται με ένα κόμμα που προηγουμένως επέκρινε έντονα, είναι φυσικό οι αντίπαλοί του να μιλούν για μακιαβελισμό. Αν αληθεύουν οι φήμες που διαδίδουν τα ΜΜΕ, το ΕΛΑΜ είναι επίσης πρόθυμο να συνεργαστεί με το ΔΗΚΟ για να επανεκλεγεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης με αντάλλαγμα τρία υπουργεία. Η πάγια θέση του ΕΛΑΜ όσον αφορά τη λύση του κυπριακού είναι το ενιαίο κράτος. Κι όμως είναι πρόθυμο να υποστηρίξει ένα ΠτΔ που ο στόχος του είναι η «εθνοκαταστροφική» ΔΔΟ, αρκεί το να αποκτήσει μερίδιο στην εξουσία- μια πολιτική που θα αποσπούσε το «εύγε» από τον Μακιαβέλι.

Tο ΑΚΕΛ ήταν θερμός υποστηρικτής του σχεδίου Ανάν. Απρόσμενα, 48 ώρες πριν το δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου 2004, έκανε στροφή 180 μοιρών και προέτρεπε τα μέλη του να ψηφίσουν «Όχι». Η ηγεσία του ΑΚΕΛ αντιλήφθηκε από τις δημοσκοπήσεις ότι η συντριπτική πλειοψηφία θα απέρριπτε το σχέδιο. Το κόμμα φοβήθηκε το πολιτικό κόστος και την απώλεια της λαϊκής εντολής της βάσης, εάν στήριζε το «Ναι». Προ του φάσματος της συρρίκνωσης του κόμματος και της αποπομπής του από την κυβέρνηση του Τάσσου Παπαδόπουλου, το ΑΚΕΛ επέλεξε να ευθυγραμμιστεί με το κυρίαρχο ρεύμα ώστε να διαφυλάξει την πολιτική του επιρροή. Η μεταστροφή αυτή είναι ένα παράδειγμα μακιαβελισμού.

Η επίσημη θέση του ΔΗΣΥ είναι η καταδίκη της ΕΟΚΑ Β΄ και του πραξικοπήματος του 1974, ενώ στελέχη και βουλευτές του έχουν δημοσίως περιγράψει τις ενέργειες της οργάνωσης ως εγκληματικές. Ταυτόχρονα όμως σχεδόν όλοι οι βουλευτές του τιμούν τον Γρίβα, τον ιδρυτή της ΕΟΚΑ Β’. Γεννάται ένα εύλογο ερώτημα: πώς είναι δυνατόν να καταδικάζεται το δημιούργημα αλλά να εξαιρείται από την ιστορική κριτική ο δημιουργός του; Και ένα παιδάκι του δημοτικού αντιλαμβάνεται ότι αυτό αποτελεί στρέβλωση της λογικής. Φυσικά αυτή την αντίφαση την αντιλαμβάνονται οι βουλευτές του ΔΗΣΥ αλλά κάνουν τη πάπια για να απευθύνονται ταυτόχρονα σε διαφορετικά ακροατήρια αποφεύγοντας το κόστος μιας συνεπούς τοποθέτησης. Η συμμετοχή τους στο μνημόσυνο του Γρίβα απευθύνεται στο ακροδεξιό ακροατήριο του κόμματος, ενώ η καταδίκη της ΕΟΚΑ Β΄ στοχεύει στη διατήρηση της στήριξης των κεντροδεξιών ψηφοφόρων. Αυτή ακριβώς η προσαρμογή των αρχών στις ανάγκες της πολιτικής σκοπιμότητας είναι που θυμίζει τη μακιαβελική λογική.

*Οικονομολόγου, κοινωνικού επιστήμονα