Για την Κύπρο το κομματικό-ιδεολογικό φάσμα απλώνεται από την άκρα Δεξιά, που εκπροσωπείται κατά βάση από το ΕΛΑΜ, πρώην κομμάτι της εγκληματικής «Χρυσής Αυγής». Το χαρακτηρίζει ο ακραίος εθνικισμός, ο συντηρητισμός, η αίσθηση υπεροχής έναντι των άλλων λαών, μίσος κατά των μεταναστών και όλων όσων «μολύνουν» τη φυλετική μας καθαρότητα. Το άλλο μεγάλο κόμμα της Δεξιάς εκφράζεται από τον ΔΗΣΥ. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη δεξαμενή ψήφων συγκαταλέγονται η λεγόμενη λαϊκή Δεξιά, που είναι οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι που ακολουθούν πιστά το κόμμα με οπαδικό φανατισμό, πάντοτε έτοιμοι να εκτελέσουν όλες τις επιταγές του. Σημαντικό μέρος αυτής της δεξαμενής αποτελεί η σκεπτόμενη Δεξιά, οι φορείς της κληριδικής παράδοσης με υγιείς θέσεις στο εθνικό μας θέμα, που είναι η μετριοπαθής κεντροδεξιά αλλά η φωνή τους πνίγεται από τους φανατικούς της παράταξης. Οι θέσεις τους στο Κυπριακό δεν διαφέρουν από τις αντίστοιχες της Αριστεράς, αλλά η ηγεσία τους θεωρεί την προσέγγιση των δύο πλευρών ταμπού και ανάθεμα.

Στην άλλη πλευρά του κομματικού φάσματος εκτείνεται η Αριστερά, που υπό την ευρεία της έννοια αντιπροσωπεύεται από το ΑΚΕΛ και άλλα μικρότερα κόμματα της κεντροαριστεράς όπως τα ΑΛΜΑ, ΕΔΕΚ, Βολτ, ΔΗΠΑ και ίσως Οικολόγοι και Άμεση Δημοκρατία. Ο συνεκτικός ιστός που τα συνδέει σε ενδεχόμενη συνεργασία τους είναι η έντονη αίσθηση κοινωνικής δικαιοσύνης, το Κυπριακό, η διαφάνεια και η αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Στη μέση όλων αυτών βρίσκεται το ΔΗΚΟ, που είναι κόμμα πασπαρτού, δηλαδή κάτι που ταιριάζει για κάθε περίπτωση και που προσκολλάται είτε στα δεξιά είτε στα αριστερά, ανάλογα με τις περιστάσεις. Ακόμη και με το ΕΛΑΜ, ηγετικά του στελέχη άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί.

Όσα κόμματα λόγω χαμηλών ποσοστών δεν μπορούν να διεκδικήσουν αυτόνομα την προεδρία, επιδιώκουν να συμπήξουν συμμαχίες. Μόνο ΕΛΑΜ και ΑΚΕΛ αλληλοαποκλείονται.

Ενόψει των προεδρικών εκλογών άρχισαν ήδη οι πρώτες βολιδοσκοπήσεις για συμμαχίες τέτοιες, που να εξασφαλίζουν πολλές πιθανότητες για τη νίκη. Το φυσικό θα ήταν η συνεργασία δυνάμεων με κοινούς στόχους για κατάληψη της εξουσίας και εφαρμογή του προγράμματός τους. Ωστόσο, αυτό για την κυπριακή πραγματικότητα είναι ανέφικτο. Λόγω παράδοσης, ο μέσος Κύπριος ψηφοφόρος δεν εγκαταλείπει εύκολα το κόμμα του αλλά ο σοβαρότερος λόγος είναι η απώλεια της καρέκλας για τους αρχηγούς. Έτσι, το κριτήριο είναι βασικά αριθμητικό, δηλ. το ποσοστό κάθε κόμματος στις βουλευτικές. Όμως για τις εκλογές του ’28 τα δεδομένα δεν είναι τόσο απλά: υπάρχουν δύο άγνωστοι που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα. Ο πρώτος είναι η υποψηφιότητα του νυν Προέδρου Ν.Χρ. και ο βαθμός διείσδυσής του στον ΔΗΣΥ, δηλ. πόσοι συναγερμικοί θα τον ψηφίσουν από την πρώτη Κυριακή. Ο δεύτερος άγνωστος, που επηρεάζει κυρίως την κεντροδεξιά, είναι κατά πόσο το ΕΛΑΜ θα στηρίξει τον Ν.Χρ. από την πρώτη Κυριακή, γιατί υπάρχουν φωνές μέσα στο ΔΗΚΟ που θεωρούν αδύνατη τη συνύπαρξή τους με το φασιστικό κόμμα στην ίδια κυβέρνηση. Σε αυτή την περίπτωση είναι αμφίβολο κατά πόσο όλοι οι ψήφοι του ΔΗΚΟ θα κατευθυνθούν προς τον Ν.Χρ. και η επανεκλογή του δεν είναι σίγουρη.

Το ΔΗΚΟ, που σε άλλους καιρούς πρωταγωνιστούσε και καθόριζε το αποτέλεσμα, σήμερα λόγω ποσοστών δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και η στήριξη του Ν.Χρ. τού προσφέρει δύο θετικά. Το πρώτο είναι ότι δεν αποκαλύπτεται η πραγματική του δύναμη, ώστε έτσι να μπορεί να διεκδικεί θέσεις και αξιώματα. Το δεύτερο θετικό είναι ότι θα βρίσκεται πάντοτε μέσα στην εξουσία και θα αναχαιτίσει προσωρινά τη συρρίκνωσή του.

Αστάθμητοι παράγοντες, όπως η προσωπικότητα των υποψηφίων, το μέγεθος της αντίδρασης του εκλογικού σώματος στη διαφαινόμενη συμμετοχή της ακροδεξιάς στην εξουσία ή το ποσοστό των συναγερμικών που θα αποσκιρτήσουν για δεύτερη φορά για τον Ν.Χρ. θα καθορίσουν το αποτέλεσμα. Το σκηνικό είναι ακόμη ρευστό και μέχρι τις εκλογές θα έχουμε ακόμη πολλά επεισόδια.

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