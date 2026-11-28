Κυβέρνηση μειοψηφίας

Η συγκρότηση κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον πρώην στρατηγό Γκάντι Έισενκορτ είναι ένα από τα βασικά σενάρια. Οι διαπραγματεύσεις μπαίνουν σε κρίσιμη φάση, καθώς η αρχική εντολή που του έδωσε ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ λήγει την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου. Η ενδεχόμενη προσχώρηση ενός υπερορθόδοξου κόμματος που διαθέτει 7 έδρες θα ανέβαζε τον συνασπισμό στις 55. Θα διευκόλυνε όσους στο στρατόπεδο Έισενκορτ απορρίπτουν τη συμμετοχή αραβικού κόμματος στην κυβέρνηση. Οι δύο αραβικές παρατάξεις, με 19 έδρες συνολικά, διατηρούν ρυθμιστικό ρόλο στην ψήφο εμπιστοσύνης.

Ο διχασμός

Ο Νετανιάχου καλλιεργεί τον διχασμό στην ισραηλινή κοινωνία. Στην έναρξη της νέας Κνεσέτ κατηγόρησε μέλη των δύο αραβικών παρατάξεων ότι στηρίζουν την τρομοκρατία και επιδιώκουν την καταστροφή του Ισραήλ. Οι φρικαλεότητες σε βάρος χιλιάδων αμάχων στη Γάζα και η κλιμακούμενη βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη στιγμάτισαν διεθνώς το Ισραήλ. Στις 8 Σεπτεμβρίου, δώδεκα χώρες, ανάμεσά τους οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ, ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν εμπορικές κυρώσεις για προϊόντα των εποικισμών.

Ο Νετανιάχου παρασέρνει τη χώρα από πόλεμο σε πόλεμο, συνδέοντας την πολιτική του επιβίωση με τη συνέχιση των συγκρούσεων και θέτοντας σε κίνδυνο όλη τη Μέση Ανατολή. Στις ΗΠΑ, ο Τραμπ στήριξε ανοιχτά τον Νετανιάχου, ενώ η AIPAC και το συνδεδεμένο Super PAC United Democracy Project δραστηριοποιήθηκαν έντονα για να ανταποδώσουν τη στήριξη του Τραμπ στον Νετανιάχου. Αλλά οι Δημοκρατικοί κέρδισαν σαρωτικά τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο πόλεμος με το Ιράν και η ακρίβεια βάραιναν ιδιαίτερα στην ψήφο κατά των Ρεπουμπλικανών. Επιπρόσθετα, σε αρκετές περιφέρειες, εκλεγέντες Δημοκρατικοί έστειλαν ισχυρό μήνυμα εναντίον της προσπάθειας αυτών των οργανώσεων να ποδηγετήσουν την πολιτική της χώρας.

Σιωπή και συμπόρευση

Μόνο στην Κύπρο ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και μια μερίδα πολιτικών παραγόντων δεν βλέπουν την αρνητική επίδραση της πολιτικής Νετανιάχου στη διεθνή σκηνή και συμπορεύονται μαζί του. Η Λευκωσία δεν συνυπέγραψε την κοινή δήλωση των δώδεκα χωρών για περιορισμούς στο εμπόριο με τους εποικισμούς. Πρόκειται για ένα από τα πολλά παραδείγματα της επιλογής της Λευκωσίας να μην ενοχλεί τον Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου έχει κυριαρχήσει για σχεδόν δύο δεκαετίες στην πολιτική ζωή στο Ισραήλ. Η σκληροπυρηνική πολιτική του ξεκίνησε από την εποχή Ραμπίν–Πέρες. Ο ίδιος, όπως και η λυσσαλέα Χαμάς με τη δράση της, έχει υπονομεύσει την προοπτική επίλυσης του Παλαιστινιακού. Το ιστορικό δεξιό κόμμα Λικούντ και σκληροπυρηνικά κόμματα τάσσονται εναντίον της δημιουργίας ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ.

Αλλά στις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου ο Νετανιάχου έχασε σημαντικό έδαφος και δεν διαθέτει πλέον κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η έξοδος από τους διαδοχικούς πολέμους και η ασφάλεια του Ισραήλ παραμένουν ζητούμενα και το Ισραήλ χρειάζεται όσο ποτέ διεθνή στήριξη και ηθική αποκατάσταση. Τα κόμματα που αντιπολιτεύονται τον Νετανιάχου, με επικεφαλής τον Έισενκορτ, θέλουν να φτιάξουν τα του οίκου τους και να διαφυλάξουν τους θεσμούς που έβαλαν τον Νετανιάχου στο μικροσκόπιο για διαφθορά. Γι’ αυτό κατέθεσαν προτάσεις για την ανατροπή της δικαστικής μεταρρύθμισης και για τη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για την 7η Οκτωβρίου, ώστε να αποκαλυφθούν οι ευθύνες του.

Το «εξάγωνο»

Ένα από τα όπλα που χρησιμοποίησε ο Νετανιάχου για τη χαλιναγώγηση της κοινής γνώμης πριν από τις εκλογές, ήταν η οξεία ρητορική εναντίον της Τουρκίας. Στον «ριζοσπαστικό σιιτικό άξονα» του Ιράν πρόσθεσε τον «ριζοσπαστικό σουνιτικό άξονα» της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και στη συνέχεια κατονόμασε την Τουρκία. Ο έντονος περιφερειακός ανταγωνισμός του Ισραήλ με την Τουρκία στη Συρία μετά την πτώση του Άσαντ, έδωσε αληθοφανές υπόβαθρο στη ρητορική Νετανιάχου για άξονες και συμμαχίες στη Μέση Ανατολή. Τον Φεβρουάριο παρουσίασε ένα «εξάγωνο συμμαχιών» και σε αυτό συμπεριέλαβε την Ελλάδα και την Κύπρο. Ήταν παραμονές του πολέμου με το Ιράν και η κυβέρνησή του κινδύνευε να καταρρεύσει.

Η Κύπρος δημοσίως ουδέποτε αποστασιοποιήθηκε από τη συγκεκριμένη εξαγγελία, ενώ ολοένα και πιο ανοιχτά προβάλλει τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς της Εθνικής Φρουράς και τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Ο Χριστοδουλίδης αναζητεί προνομιακές σχέσεις με την ηγεσία της AIPAC για να φθάσει στην Ουάσιγκτον. Στη Βουλή, έξι βουλευτές από ΔΗΚΟ, ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ συγκρότησαν ομάδα με ένα από τα σκληρά ισραηλινά λόμπι, την Israel Allies Foundation. Πλήθος σχολιαστών εμφανίζονται στα ΜΜΕ για να συμβάλλουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση της εντύπωσης μιας στρατιωτικής συμμαχίας Κύπρου–Ισραήλ. Τα fake news που κυκλοφορούν σε αξιοσημείωτο αριθμό ελληνόφωνων ιστοσελίδων, παρουσιάζουν το Ισραήλ έτοιμο να συντρίψει στρατιωτικά την Τουρκία, παρασιωπώντας τον αποτρεπτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΗΠΑ στις σχέσεις των δύο στρατηγικών συμμάχων τους, καθώς και τις βαθιές εμπορικές και ενεργειακές σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας. Λογής λογής «εμπειρογνώμονες» ταυτίζουν την Ελλάδα και την Κύπρο με την πολιτική του Ισραήλ, αλλά δεν εξηγούν ποια ακριβώς είναι η αμοιβαιότητα και ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται.

Η προειδοποίηση Γκουτέρες

Σε μια κρίσιμη στιγμή για την προσπάθεια αναζωογόνησης των διαπραγματεύσεων, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε τον Ιούλιο τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλουν εποικοδομητικά, επισημαίνοντας πόσο ευμετάβλητο είναι το περιφερειακό περιβάλλον. Απαντώντας σε ερώτηση στη Λευκωσία στις 29 Ιουλίου, ο Γκουτέρες ήταν περισσότερο από ξεκάθαρος. Όσο το Κυπριακό παραμένει άλυτο, η Κύπρος γίνεται «πολύ πιο ευάλωτη στους κινδύνους που βλέπουμε σήμερα σε μια περιοχή που σε μεγάλο βαθμό φλέγεται». Ο Γκουτέρες υπενθύμισε στους Κυπρίους ότι μια λύση θα παρείχε ασφάλεια στο νησί και θα είχε σημαντική σταθεροποιητική επίδραση στην περιοχή. Η θητεία του Γκουτέρες φτάνει στο τέλος της και η προσπάθειά του αποδείχθηκε ατελέσφορη και αυτή τη φορά, για τους ίδιους λόγους που παραμένει ατελέσφορη εδώ και δέκα χρόνια.

Η πολιτική της στασιμότητας

Ο χρονισμός της εξέλιξης των στρατηγικών σχέσεων Κύπρου–Ισραήλ δεν είναι σύμπτωση. Η ελληνοκυπριακή ηγεσία αποχώρησε από το Κραν Μοντανά τον Ιούλιο του 2017 χωρίς να προβλέψει πότε και πώς θα επανέλθει στο τραπέζι. Στράφηκε στις περιφερειακές συνεργασίες και στις τριμερείς και πολυμερείς συναντήσεις με την Ελλάδα και με βασικό εταίρο το Ισραήλ του Βενιαμίν Νετανιάχου. Εξήγγειλε μεγαλόπνοα σχέδια, θεαματικές επενδύσεις εταιρειών-κολοσσών και τη μετατροπή της Κύπρου σε ενεργειακό κόμβο της περιοχής. Όλα αποδείχθηκαν μάταια για να εξυπηρετήσουν τη στασιμότητα.

Όμως, η Κύπρος έριξε στον κάλαθο των αχρήστων το πακέτο συμφωνίας Γκουτέρες, που στα ζητήματα ασφάλειας περιλάμβανε τις πιο προωθημένες ελληνοκυπριακές θέσεις. Πρώτον, τον τερματισμό του μονομερούς δικαιώματος επέμβασης της Τουρκίας. Δεύτερον, την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Τρίτον, την αντικατάσταση της Συνθήκης Εγγυήσεως με νέα συνθήκη ασφάλειας. Και τέταρτον, την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης του ΟΗΕ για την εφαρμογή της λύσης.

Σήμερα ο Χριστοδουλίδης προβάλλει επικοινωνιακά την περιφερειακή συνεργασία με το Ισραήλ του Βενιαμίν Νετανιάχου. Αλλά ο Νετανιάχου μπορεί να μπει στο περιθώριο. Μια νέα ηγεσία του Ισραήλ με διαφορετικές προτεραιότητες είναι πιθανόν να αποστασιοποιηθεί από τη ρητορική του και να κάνει πιο ορθολογικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική του Ισραήλ.