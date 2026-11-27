Με δύο έννοιες, εκείνη του κράτους αλλά και εκείνη του Κυπριακού προβλήματος, είναι ταυτισμένη η ζωή και η πολιτική δράση του Κληρίδη. Θα μπορούσε, στα του κράτους, να γίνει αναφορά στη συμβολή Κληρίδη στο συνταγματικό και νομοθετικό κτίσιμο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακόμα στα όσα πρόσφερε ως Πρόεδρος της Βουλής και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας.



Όμως, αυτά είναι δευτερεύοντα μπροστά στη μεγάλη ιστορική συμβολή του στους κρίσιμους έξι μήνες του 1974. Τους μήνες Ιούλιο – Δεκέμβριο, όταν η διορατικότητα και η πολιτική δεξιοτεχνία του απέτρεψαν το υπαρκτό ενδεχόμενο η Κύπρος να γίνει ο Λίβανος της τότε εποχής ή η Συρία του σήμερα. Το εμφυλιοπολεμικό κλίμα που εύκολα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε σύρραξη και διαρκή πόλεμο φατριών και ένοπλων ομάδων, απετράπη χάρις στην πολιτική Κληρίδη, έστω και αν κάποιοι τότε κοντόφθαλμα χαρακτήρισαν αυτό τον πολιτικά σωστό ελιγμό, ως πολιτικοποίηση των πραξικοπηματιών.



Ο Κληρίδης όντως παρέλαβε το χάος του πραξικοπήματος και της εισβολής, και σε έξι μήνες παράδιδε ένα κράτος που λειτουργούσε, έστω σε ημικατεχόμενη πατρίδα. Οι πρόσφυγες είχαν προσωρινά ανακουφισθεί και ο εμφύλιος είχε αποφευχθεί.



Ο Κληρίδης μέσα στο χάος, πολλές φορές προπηλακιζόμενος, λοιδωρούμενος ή απειλούμενος, δεν έκανε πίσω. Συμπεριφέρθηκε ως statesman. Έσωσε την Κύπρο για να έχει τη δυνατότητα η χώρα μας, 30 χρόνια αργότερα να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Ο καινοτόμος χαρακτήρας των θέσεων Κληρίδη στο Κυπριακό περνούσε μέσα από την ανάγκη το όραμα και το εφικτό να μην συγκρούονται. Αυτό σημαίνει ρεαλιστική πολιτική. Ο ρεαλισμός επέβαλλε η ντε φάκτο διχοτομική κατάσταση που προέκυψε από τα γεγονότα του 1963/1964 να υπερπηδηθεί και να ξαναλειτουργήσουν οι συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου. Οι μακρές διαπραγματεύσεις (1968 – 1972), που ξεκίνησαν στη Βηρυτό και κατέληξαν σε συμφωνία, την οποία πέτυχαν οι Κληρίδης – Ντενκτάς με τη συμβολή των συνταγματολόγων Δεκλερή και Αλτικαστί. Η συμφωνία δεν υπεγράφη με ευθύνη του Μακαρίου και για το οποίο ο Κληρίδης είπε το δικό του mea culpa, επειδή δεν αντέδρασε, αφού είχε διαφορετική άποψη απ’ εκείνη του Μακαρίου.



Ο Κληρίδης ξέρει πολύ καλά ότι τα πάντα ρει. Ότι δεν μπορείς να μπεις δυο φορές στο ίδιο ποτάμι. Δύο χρόνια αργότερα δείχνει το δρόμο της Αργώ. Μεσολάβησαν το πραξικόπημα, η εισβολή, η κατοχή. Η συμφωνία του 1972 είναι ξεπερασμένη. Χρειάζεται πλέον ο ρεαλισμός της Ομοσπονδίας. Ο Κληρίδης έχει την τόλμη να τον δείξει. Αυτός είναι ο ρόλος του ηγέτη. Να ηγείται, όχι να άγεται.



Αναφέρθηκα σε δύο ιστορικά γεγονότα που θεωρώ προσωπικά ότι χαρακτηρίζουν την πρωτοποριακή παρουσία του Κληρίδη. Υπάρχουν και πολλά άλλα σημαντικά. Ενδεικτικά μόνο θα αναφέρω τις μάχες που έδωσε ως μαθητής για τη δημοτική γλώσσα, τη συμβολή του ως φοιτητής στον αγώνα κατά του ναζισμού, την υπεράσπιση στα δικαστήρια των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, τον αγώνα του για ένα δημοκρατικό εκλογικό σύστημα, τη ρεαλιστική προσέγγιση του για τη λύση του υδατικού με αφαλατώσεις.



Αγαπητοί φίλοι,

Κατάλαβα από την πρόσκληση που στείλατε ότι θέλετε η κληριδική σκέψη να φωτίζει τα βήματα της παράταξής σας και στο μέλλον. Θεωρώ ότι, πρώτα και κύρια, ο Κληρίδης με τις πράξεις του και την ίδια τη ζωή του ως παράδειγμα, έχει αφήσει πλούσια παρακαταθήκη.



Θα ήθελα να παραθέσω μερικές προσωπικές μου σκέψεις. Να μην θεωρηθούν ως αυθεντική προσπάθεια κληριδικής ερμηνείας, παρόλο που αυτές θα έχουν σύγχρονες αναφορές Κληρίδη στο Κυπριακό.



Παράγοντας χρόνος



Ο Κληρίδης έδινε πάντα ξεχωριστή σημασία στον παράγοντα χρόνο. Τόνιζε πως δεν είναι ουδέτερο στοιχείο. Η πάροδός του παγιώνει τα τετελεσμένα. Το θέμα των εποίκων, χρόνο με το χρόνο, γίνεται οξύτερο. Το timing, έλεγε ο Κληρίδης, ξανά και ξανά (αναφερόμενος στην εξέχουσα σημασία που έχει η δράση τη δεδομένη στιγμή). Και όμως, εμείς ξανά και ξανά, λέμε ότι δεν θέλουμε χρονοδιαγράμματα. Σάμπως και για τη λύση του Κυπριακού είναι άλλοι που πρέπει να βιάζονται.



Όταν ζητούσε ο Κληρίδης 16μηνη νέα προεδρική θητεία, στην ουσία έθετε χρονοδιάγραμμα για τη λύση του Κυπριακού. Δεν φοβόταν το χρονοδιάγραμμα, το επιδίωκε. Από τότε, όχι 16 μήνες έχουν περάσει αλλά πάνω από 13 χρόνια, και εμείς είμαστε στο σύνθημα «όχι χρονοδιαγράμματα».



Ακόμη μία επισήμανση Κληρίδη που βρίσκεται εν ισχύι και από την οποία πρέπει να βρούμε την έξοδο το συντομότερο δυνατό. Μιλώντας τότε για τις συνέπειες ενός «όχι» στο δημοψήφισμα, έκανε αναφορά σε πέσιμο σε κρημνό απροσδιόριστου βάθους. Τις συνέπειες αυτής της κατακρήμνισης θα τις ανακόψει μόνο η λύση του Κυπριακού. Με ανησυχεί το γεγονός ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται στο τέταρτο έτος διαχείρισης του Κυπριακού χωρίς να έχουν δημιουργηθεί ρεαλιστικές προϋποθέσεις επίλυσής του.



Ο ορθός λογισμός του Κληρίδη δεν άφηνε κανένα περιθώριο για να δει με άλλο φακό τις πραγματικότητες της Κύπρου. Η ιστορία και η γεωγραφία έπρεπε να αναζητήσουν συμβιβασμό. Οι συνήθως ανίδεοι ή και βαλτοί στην Ελληνοκυπριακή πλευρά αναζητούσαν άλλα κίνητρα. Όμως ο Κληρίδης δεν πτοείτο. Προσπαθούσε και έκτιζε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Τουρκοκύπριους αλλά κέρδιζε και την εκτίμηση των άλλων κοινοτήτων του νησιού.

Τον Κληρίδη δεν τον φόβιζε ούτε ο μπαμπούλας της δήθεν αναγνώρισης. Άφηνε στην άκρη τα προσχήματα και συναντούσε τους Τουρκοκύπριους όπου θεωρούσε χρήσιμο. Τα κτίρια δε κάνουν τους Προέδρους, έλεγε. Τον Κληρίδη τον απασχολούσε η ουσία των πραγμάτων. Δεν χανόταν ούτε στη λεπτομέρεια, ούτε στις ατέλειωτες επιτροπές, ούτε στα επικοινωνιακά παιχνίδια.



Είστε δεξαμενή σκέψης. Προβληματιστείτε γιατί δεν υπήρξε ποτέ κοινό ανακοινωθέν ή συμφωνία με τον αντίστοιχο Τουρκοκύπριο ηγέτη; Γιατί πάντα ο Κληρίδης χειριζόταν ο ίδιος το Κυπριακό χωρίς συνομιλητή;



Υπάρχει ακόμη μια τεράστια συμβολή του Κληρίδη στα δημοκρατικά θέσμια. Δεν πρέπει λόγω περιορισμένου χρόνου να αγνοηθεί. Αυτή αφορά στις εσωκομματικές δημοκρατικές διαδικασίες. Εκλογές σε όλα τα επίπεδα. Εκλογές και για το ποιοι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές. Εκλογές και για να υποδειχθεί ο υποψήφιος του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές. Ο λόγος στα μέλη είναι δύναμη και όχι αδυναμία για τα κόμματα.



Εν κατακλείδι!

Ο Κληρίδης, με το προσωπικό του παράδειγμα, αποτελεί οδικό χάρτη. Με τις πρωτοβουλίες και τη τόλμη του σε διάφορες ιστορικές φάσεις έδειξε τον δρόμο. Τον δείχνει και σήμερα που λείπει.



Υ.Γ. Τα πιο πάνω λέχθηκαν πριν 10 χρόνια, σε εκδήλωση Δεξαμενής Σκέψης της ΝΕΔΗΣΥ.





Ο Κώστας Θεμιστοκλέους, πρώην υπουργός.