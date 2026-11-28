Αυτή η κατάσταση, όπως διαμορφώνεται δεν είναι τυχαία αλλά αποτελεί το αποτέλεσμα μιας βολικής «σύμπτωσης αδράνειας» ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους. Από τη μία, η Άγκυρα και η τουρκοκυπριακή ηγεσία ροκανίζουν συστηματικά τον χρόνο. Από την άλλη, η ελληνοκυπριακή πλευρά δείχνει εγκλωβισμένη σε μια ρηχή επικοινωνιακή διαχείριση, θυσιάζοντας την ουσία στον βωμό των εσωτερικών και προεκλογικών εντυπώσεων. Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ανακυκλώνει εμμονικά ένα αφήγημα «επικείμενων εξελίξεων» και «ετοιμότητας», κατασκευάζοντας μια εικονική πραγματικότητα. Από τις ανυπόστατες προσδοκίες γύρω από την αποστολή του Ραφαέλε Φίτο και την παγωμένη Τελωνειακή Ένωση την προηγούμενη εβδομάδα, μέχρι την αγωνία να παρουσιαστεί μια τριμερής ή μια διάσκεψη 5+1 ως διπλωματικός θρίαμβος, η στρατηγική εξαντλείται στα πυροτεχνήματα.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο διάλογος για τον διάλογο δεν σπάει το αδιέξοδο, αλλά απλώς το εξωραΐζει και το νομιμοποιεί. Όσο οι πλευρές αποφεύγουν τις δύσκολες, δεσμευτικές αποφάσεις που θα έθεταν σαφείς όρους, χρονοδιαγράμματα και πραγματικά ανταλλάγματα στο τραπέζι, οι ατέρμονες συναντήσεις για τα οδοφράγματα και οι ανούσιες διασκέψεις που επιδιώκονται, θα λειτουργούν ως προπέτασμα καπνού. Κάτω από αυτό, η διχοτόμηση παγιώνεται αθόρυβα και η «πρόοδος» παραμένει μια κενή λέξη για εσωτερική κατανάλωση.