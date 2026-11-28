- Μετά που ο Αρχιεπίσκοπος απέρριψε το αίτημα του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού να δημιουργηθεί νέα Μητρόπολη στη Γεροσκήπου της οποίας να αναλάβει τα ηνία, γιατί δεν του παραχωρούν…τα Τριβίλλουρα, να πάει πάσα κακό; Μπορεί η περιοχή να είναι κάπως απομονωμένη, αλλά εχαθήκαν οι ντελιβεράδες να του παίρνουν φαΐ; Εννοείται ότι θα το ευλογεί προηγουμένως…άλλωστε «τζιείνος παπάς τζιείνος τατάς»!
- «Ενιαίο κράτος», δήλωσε ότι υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου. Μα είναι για το ενιαίο κράτος που έδωσαν τη ζωή τους ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης και ο Μάρκος Δράκος; Τελικά, πέραν από φυγόστρατος, ο σωματοφύλακας του Μιχαλολιάκου μας προέκυψε…και ενδοτικός!
- Άκουσον άκουσον! «Θα παραβιαστούν τα προσωπικά τους δεδομένα» απάντησε το Υπουργείο Εργασίας, στο αίτημα της Βουλής να κατατεθεί ονομαστικός κατάλογος των εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζομένων που θα επωφεληθούν από την προτεινόμενη από την κυβέρνηση διαγραφή ποσού €64 εκατ., το οποίο αφορά πρόστιμα για αδήλωτη εργασία! Χρειάζεται υπεράνθρωπη προσπάθεια για να συγκρατηθεί κανείς και να μην αρχίσει το βρισίδι. Μα εν αντρέπουνται σιόρ; Δεν αντιλαμβάνονται ότι με το να προστατεύουν την υπόληψη αυτών που παρανόμησαν, προκαλούν και προσβάλλουν τους συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, απέναντι στο κράτος, νομιμόφρονες πολίτες;
- Στέφανος Στεφάνου, μιλώντας για το ΔΗΚΟ: «Η πολιτική δεν είναι υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτου, να πηγαίνει όπως μας βολεύει για να πιάσουμε την καρέκλα». Εύστοχη η ατάκα του γ.γ. του ΑΚΕΛ, αλλά θα ήταν πιο πετυχημένη αν συμπλήρωνε πως ο υαλοκαθαριστήρας πηγαίνει μια στα δεξιά του παρμπρίζ (ΔΗΣΥ) και μια στα αριστερά του (ΑΚΕΛ). Αντί δε να προσαρμόζεται ο υαλοκαθαριστήρας στο παρμπρίζ, προσαρμόζεται…το παρμπρίζ στον υαλοκαθαριστήρα, αφού ο τελευταίος, είτε αριστερά πάει είτε δεξιά, βάζει και όρο: το αυτοκίνητο (Κυπριακό) να μείνει ακινητοποιημένο καθώς the present immobility is the second best parking place. Το οποίον αυτοκίνητο προσποιούνται ότι προσπαθούν να κουντήσουν, ενώ γνωρίζουν ότι το χειρόφρενο είναι τραβημένο…Για τζιείντην μαυρανάφεντην την καρέκλα…
- «Δεν είμαστε ψευδοκράτος», δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με αφορμή την αποφυλάκιση του Ισραηλινού σφετεριστή ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, Σιμόν Αϊκούτ. Σωστά! Προτεκτοράτο του Ισραήλ είμαστε…
- «Το θέμα του οδοφράγματος στα Κόκκινα βρίσκεται στο τραπέζι των συνομιλιών και, ναι, υπάρχουν κάποιες πιθανότητες για θετικές εξελίξεις», διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης την αντιπροσωπεία του συμπλέγματος κοινοτήτων Τηλλυρίας, την οποία δέχτηκε στο Προεδρικό. Έσυρεν τζιαι τους Τήλλυρους του νώμου του!
- «Κάποιες πιθανότητες για θετικές εξελίξεις», ναι, υπάρχουν και για την επίλυση του Κυπριακού, και για την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Εθνική Κύπρου, και για την αποστολή κυπριακού διαστημοπλοίου στον Άρη!
- «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει ξεκινήσει καμία προετοιμασία για τις προεδρικές εκλογές», δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στο περιπαίξιμο. Ακατάγνωτα! Με τόσα βούριστρα που έχει (κόψιμο κορδέλων, παρουσία σε εκδηλώσεις, μνημόσυνα, εγκαίνια, φεστιβάλ και παναΰρκα), μεινίσκει του χρόνος να ασχοληθεί με τις εκλογές;!
- Την παροιμία «είπεν ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα» θυμίζει η παμπεσhιά του Χριστοδουλίδη να κατηγορεί τους άλλους για πρόωρη προεκλογική εκστρατεία, ενώ ο ίδιος τη δική του την άρχισε από την επομένη κιόλας της εγκατάστασής του στο Προεδρικό το 2023! Πρόκειται για την ίδια συνταγή που εφάρμοσε με επιτυχία στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές όταν, από την επομένη του διορισμού του ως υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Αναστασιάδη άρχισε προεκλογική εκστρατεία οργώνοντας την Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα δήλωνε πως ήταν «προσβολή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το να μιλά κανείς για εκλογές». Χαράς το θράσος! Πώς το είπε ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος, Ρόναλντ Ρήγκαν; «Λένε ότι η πολιτική είναι το δεύτερο αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Έχω διαπιστώσει ότι έχει καταπληκτική ομοιότητα με το πρώτο»...
- Αλέκος Κωνσταντινίδης, 1930-2021, Κύπριος δημοσιογράφος: «Κάθε Πρόεδρος της Δημοκρατίας που αφυπηρετεί δίχως να έχει λύσει το Κυπριακό, όσο καλές προθέσεις και αν είχε, είναι ένας αποτυχημένος Πρόεδρος-έτσι θα τον καταγράψει η Ιστορία».
Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα!
«Δεν είμαστε ψευδοκράτος», δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με αφορμή την αποφυλάκιση του Ισραηλινού σφετεριστή ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, Σιμόν Αϊκούτ. Σωστά! Προτεκτοράτο του Ισραήλ είμαστε…
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