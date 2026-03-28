Ασύγγνωστη καθυστέρηση

Τα γεγονότα που συνοδεύουν την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού και την τεράστια οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται στο νησί μας, αποτελούν ένα αδιάσειστο επιχείρημα για ενιαία αντιμετώπιση πληθώρας προβλημάτων ένθεν και ένθεν της γραμμής αντιπαράταξης και θεώρησης της Κύπρου ως ενιαίας γεωγραφικής περιοχής ως σύνολο. Αν ακολουθήσουμε τη χρονολογική σειρά που συνέβησαν τα σχετικά γεγονότα με τον αφθώδη, εύκολα μπορούμε να πειστούμε ότι τα προβλήματα στις δύο πλευρές εκατέρωθεν της γραμμής είναι αλληλένδετα και ότι απαιτείται κοινή αντιμετώπισή τους.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα καταγράφηκε στις 14 Δεκεμβρίου στα κατεχόμενα και σύμφωνα με τον Τουφάν Έρχιουρμαν ‘από την πρώτη στιγμή η τ/κ πλευρά ενημέρωσε τις αρχές στον νότο’. Αυτά αναφέρει ο Κυριάκος Πιερίδης στην εφημερίδα ‘Πολίτης’ στις 21 Μαρτίου. Περαιτέρω δε γράφει ότι σύμφωνα με την εκπρόσωπο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (16/3) ‘η ΚΔ με εντολές του Υπουργείου Εξωτερικών δεν μπορούσε να ενεργοποιήσει το πρωτόκολλο, δηλ. να πάρει μέτρα, πριν εμφανισθεί κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές γιατί αυτό θα σήμαινε αναγνώριση του κράτους από εκεί’. Δηλ. ενώ γνωρίζαμε ότι υπήρχε κρούσμα στα κατεχόμενα θεωρήσαμε πως δεν υπήρχε, ήταν ψευδοκρούσμα (!) και το αγνοήσαμε.

Έτσι για ένα και πλέον μήνα αφέθηκαν τα πράγματα στην τύχη τους, χάθηκε πολύτιμος χρόνος ενώ θα μπορούσαν να ληφθούν προληπτικά μέτρα και να αποφεύγονταν οι καταστροφές που τώρα βιώνουμε. Με άλλα λόγια ποια είναι η ουσία των χειρισμών της κυβέρνησης; Προκειμένου να μην υπάρξει η παραμικρή υπόνοια αναγνώρισης των κατεχομένων αφήσαμε την ασθένεια ανεξέλεγκτη με τις γνωστές τραγικές συνέπειες. Και ερωτάται η κυβέρνηση: Για να μην προβούμε σε καμιά αναγνώριση (να αναγνωρίσουμε τι; Την ασθένεια των ζώων;) προτιμάμε να φτάσουμε στη σημερινή εκτός ελέγχου κατάσταση με τις δεκάδες χιλιάδες θανατώσεις ζώων και τον αφανισμό εκατοντάδων οικογενειών; Ο ΠτΔ είχε μια ευκαιρία να δείξει εποικοδομητική στάση και τη φιλική του διάθεση για τη δημιουργία καλού κλίματος αλλά την πέταξε. Διάλεξε να μην αφήσει την εντύπωση ότι αναγνωρίζει την τ/κ οντότητα αγνοώντας την πιθανότητα να καταστραφεί η ζωική μας παραγωγή όπως και τελικά συμβαίνει.

Τόση είναι η εμμονή των αρμοδίων του ΥπΕξ, που εφαρμόζουν βέβαια τις πολιτικές της κυβέρνησης, που δεν κάνουν ούτε και ένα ελάχιστο βήμα προσέγγισης προς την τ/κ πλευρά έστω και αν πρόκειται για ζήτημα υγείας και μάλιστα υπέρ της πλευράς μας. Η στάση αυτή της κυβέρνησης που εκφράζεται από το βαθύ κράτος μέσα στο ΥπΕξ είναι ενδεικτική του πολιτικού προσανατολισμού και του ακραίου συντηρητισμού του στο εθνικό μας πρόβλημα. Με αυτές τις αντιλήψεις της απόλυτης απομόνωσης που χαρακτηρίζουν το ΥπΕξ και αποφυγής κάθε επαφής με τους Τ/Κ, σίγουρα το Κυπριακό δεν προχωρεί και εξασφαλίζεται επ’αόριστον η στασιμότητα.

Όταν για θέματα υγείας των ζώων που αφορούν και τις δύο κοινότητες μηχανεύονται προσχήματα για να εμποδίσουν κάθε προσέγγιση των δύο πλευρών, τότε αντιλαμβάνεται κάποιος ότι οι καθημερινές ‘υποσχέσεις’ ετοιμότητας του ΠτΔ για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και ετοιμασίας καλού κλίματος δεν είναι τίποτε άλλο παρά έπεα πτερόεντα για να καθησυχάζεται ο λαός και να ροκανίζεται ο χρόνος.

Διαπιστώνεται ακόμη μια φορά ότι δεν διστάζετε κύριε Πρόεδρε τόσον εσείς όσο και το φερέφωνό σας ο ΥπΕξ, να χρησιμοποιήσετε κάθε αφορμή για να τραβήξετε την εκκρεμότητα σε βάθος χρόνου και να εφευρίσκετε νέα εμπόδια ώστε οι συνομιλίες να παραμένουν στάσιμες. Η τελευταία σας επινόηση είναι η νεοφανής θεωρία περί αμοιβαιότητας των ΜΟΕ η οποία για σας δούλεψε, αφού καταφέρατε να μπλοκάρετε κάθε πρόοδο, να μην ανοίξει ούτε ένα οδόφραγμα και το Κυπριακό να παραμένει άλυτο. Είναι καιρός να εξηγήσετε στον κόσμο πού το πάτε, τι είδους λύση επιδιώκετε, αν επιδιώκετε κάποια λύση, και πώς συμβιβάζονται οι θέσεις των πιο στενών σας υποστηρικτών με τις καθημερινές σας επιβεβαιώσεις ότι δέχεστε τα περί συμφωνημένου πλαισίου, την πολιτική ισότητα και τη λύση ομοσπονδίας. Γιατί κύριε Πρόεδρε είναι πέραν του προφανούς η συμπόρευσή σας με το ΕΛΑΜ και καθένας αντιλαμβάνεται πού μας οδηγούν οι εθνικιστικές απόψεις του.