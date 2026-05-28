Διπλές καμπάνες για τη δημοκρατία

Του Μιχάλη Ψύλου

Δυο κινήσεις που –αντικειμενικά- είχαν κοινό στόχο να πλαγιοκοπήσουν την κυβέρνηση. Έστω και από αντίθετες πλευρές. Και οι δύο παρεμβάσεις έγιναν από πρώην πρωθυπουργούς -τον Κώστα Καραμανλή και τον Αλέξη Τσίπρα. Δύο πολιτικοί που προέρχονται μεν από ιδεολογικά αντίπαλους πολιτικούς χώρους, αλλά φαίνεται πώς συμμερίζονται πολλές κοινές ανησυχίες για τα κυβερνητικά πεπραγμένα και το μέλλον της χώρας: Τη διαφθορά, τους κινδύνους για την ίδια τη δημοκρατία από τις παρακολουθήσεις, αλλά και τα εθνικά θέματα. «Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία», ήταν η ευθεία βολή του Κώστα Καραμανλή, την ώρα που είναι σαφές πλέον ότι η κυβερνητική πλειοψηφία προσπαθεί να «μπαζώσει τους σκελετούς του σκανδάλου των υποκλοπών μέσα στη ντουλάπα». «Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται», προειδοποίησε ο Κώστας Καραμανλής. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει κρύψει άλλωστε στις κατ` ιδίαν συζητήσεις του ότι κατά τη γνώμη του, το μεγαλύτερο σκάνδαλο που πλήττει τη χώρα και υπονομεύει τη δημοκρατία, είναι οι υποκλοπές.

Σχεδόν, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ανακοινώνοντας την ίδρυση του νέου κόμματός του, ΕΛΑΣ. Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες», τόνισε στην παρέμβασή του ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για τις «υποκλοπές, τη διαφθορά, τα Τέμπη, τη συγκάλυψη, την περιφρόνηση του κράτους δικαίου, τη χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης». Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε πάντως όλες αυτές τις επισημάνσεις –και των προκατόχων του- ότι συνιστούν μια …Βαβέλ. Μόνο που «η διαφθορά είναι ο εχθρός της δημοκρατίας», όπως καταγγέλλει και επισήμως πλέον η ίδια η Ευρωπαϊκή Ενωση, στην επίσημη εφημερίδα της: Η ΕΕ δημοσίευσε την πρώτη ευρωπαϊκή οδηγία κατά της διαφθοράς, που καθίσταται νόμος, δεσμευτικός για τα κράτη μέλη που υποχρεούνται να την εφαρμόσουν μέσα σε δύο χρόνια.

Η διαφθορά, άλλωστε, δεν είναι απλώς ένα δικαστικό ή διοικητικό ζήτημα: υπονομεύει τα δικαιώματα όσων υφίστανται κακοποίηση, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, τιμωρεί τις έντιμες επιχειρήσεις, απορροφά δημόσιους πόρους που φτωχαίνουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και διαβρώνει σιγά σιγά τη δημοκρατία. «Όσοι βλάπτονται συνεχώς από τη διαφθορά είναι οι πιο ευάλωτοι και, ως εκ τούτου, η διαφθορά είναι ο εχθρός της δημοκρατίας και της ισονομίας», αναφέρει η Οδηγία της ΕΕ. Πρόκειται για μια πολύτιμη ευκαιρία: όχι για να ανοίξουν ξανά παλιές συγκρούσεις, αλλά για να σοβαρευτούμε επιτέλους και να πάψουν να γεννιούνται «τέρατα». Ειδικά, όσον αφορά το έγκλημα της κατάχρησης εξουσίας, είναι σαφές ότι οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να έχουν το θάρρος να σκεφτούν χωρίς ιδεολογικά εμπόδια. Για αυτό είναι πολύτιμη, η κοινή στάση των δύο πρώην πρωθυπουργών, που φαίνεται να έχουν έναν στόχο: Να σταματήσει η παρακμή της δημοκρατίας στη χώρα.

*Αρθρογράφου naftemporiki.gr